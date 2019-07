ARRANCÓ HOY LA INSCRIPCIÓN PARA LA TERCERA CABALGATA A LA SELVA DE MONTIEL

La inscripción se mantendrá hasta el próximo 25 de julio, en la Oficina Municipal de Turismo; para la cabalgata que se realizará los días 27 y 28 de Julio.

INSCRIPCIÓN: desde el jueves 4 de julio al jueves 25 de julio. Quienes no se inscriban en la fecha programada NO PODRÁN REALIZAR LA CABALGATA; por cuestiones de seguridad tanto del participante como por parte de las entidades organizadoras. NO COMPROMETA A LA ORGANIZACIÓN

LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Oficina de Turismo, Donovan y Belgrano. De 7 a 13hs., de lunes a viernes.

COSTO: $500, incluye seguro de accidentes personales, dos almuerzos y una cena. Cada participante deberá llevar sus elementos personales (plato, vaso, carpa) y la bebida. En esta edición deberán estar inscriptos y abonar el canon tanto jinetes como acompañantes SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.

MENORES: Deberán contar con una autorización firmada por padre/madre y/o tutor.

KMS. DEL RECORRIDO: 90 Km. aproximadamente.

LUGAR DE PERNOCTE: Escuela N°10, Paraje El Gato.

ALQUILER DE CABALLOS: Comunicarse con la oficina de Turismo para saber quiénes disponen de caballos. (Federal al Día)

