No más condicionales: Microsoft Edge para Linux está en camino

Lo confirma uno de los desarrolladores del navegador: Microsoft Edge para Linux está en camino y para llegar a buen puerto, piden la colaboración de los usuarios del sistema operativo del pingüino. Pero que nadie se sulfure, porque lo único que esperan los de Redmond de cualquier interesado en disfrutar de la aplicación de marras de manera nativa, es apenas un minuto de su tiempo.

Si andas despistado, te ponemos en antecedentes: muy a pesar de Mozilla, el nuevo Microsoft Edge se basa en Chromium, lo que en un principio significa que portarlo a todo el espectro multiplataforma de PC debería ser factible sin demasiado esfuerzo… como así parece que es. Elucubramos sobre ello en su momento sin darle plausibilidad porque incluso siendo sencillo para una compañía del nivel de Microsoft, la oferta de navegadores web en Linux es amplia y uno más, viniendo de donde viene, no iba más que a repartirse las migajas que dejan tras de sí Firefox o Chromium… Pero Microsoft mostró interés porque sucediera, sin marcarse tampoco fechas o una hoja de ruta.

Sin embargo, he aquí la confirmación de que el trabajo está en marcha: «¡En el equipo de @MSEdgeDev estamos desarrollando los requisitos para llevar Edge a Linux, y necesitamos su ayuda con algunos supuestos! Si eres un desarrollador que depende de Linux para desarrollo, pruebas, navegación personal, ¡por favor, toma un segundo para completar esta encuesta!«, comenta uno de los desarrolladores del navegador en Twitter.

🚨🔥We on the @MSEdgeDev team are fleshing out requirements to bring Edge to Linux, and we need your help w/ some assumptions!🚨🔥

If you’re a dev who depends on Linux for dev, testing, personal browsing, _please_take a second to fill out this survey! 📝https://t.co/PCerGONmCG

— Sean Larkin (廖肖恩) (@TheLarkInn) 26 de septiembre de 2019