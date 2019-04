CORRE EL PLAZO PARA JUSTIFICAR LA NO EMISIÓN DEL VOTO

Quienes no votaron tienen 60 días para justificar su inasistencia. De no hacerlo les cabe una multa. Unos 270 mil entrerrianos no acudieron a votar el domingo pasado.

Casi el 25 por ciento de los entrerrianos no acudió a votar el domingo pasado. Se trata de poco menos de 270 mil personas. Tienen un plazo de 60 días para justificar su inasistencia. La ley dispone una penalidad para el elector que no se presenta a votar y no justifica su inasistencia dentro de los 60 días posteriores al comicio.

La multa va de los 50 a 500 pesos (más alta en el caso de que sea reincidente, es decir, si no fue a votar y no justificó su falta en elecciones previas). Además, cabe la posibilidad de que se lo inhabilite para ejercer cargos públicos.

La persona que no fue a votar en las PASO y no justifica su ausencia no estará inhabilitada para sufragar en las generales del 9 de junio, pero se le impedirá realizar gestiones o trámites ante organismos estatales.

De los 1.080.108 entrerrianos que figuraban en el padrón electoral para votar en las PASO del domingo pasado, emitieron su sufragio 811.153 (75,10 por ciento). Esto es, unos 268.955 (24,9 por ciento) no fueron a votar, según se desprende del escrutinio definitivo.

A su vez, el Tribunal Electoral de Entre Ríos informó qué debe hacer el ciudadano para justificar la no emisión del voto, como así también quiénes no están obligados a hacerlo.

* No están obligados a presentar justificativo quienes tengan menos de 18 años o más de 70 años.

¿Qué debe hacer el ciudadano que no fue a votar?

El elector que no haya votado deberá hacer la justificación de no emisión del voto.

¿Por qué tiene que justificar la no emisión de voto?

Es necesario que realice este trámite para no formar parte del registro de infractores al deber de votar.

¿En qué casos es necesario realizar la justificación?

Si no pudo emitir su voto por:

* Estar a una distancia mayor a 500 kilómetros del lugar donde debía sufragar

* Por razones de enfermedad – motivos de salud.

* Por estar al cuidado de un familiar enfermo.

* Porque extravió el documento (fuerza mayor).

* Por estar fuera del país.

* Por estar cumpliendo funciones electorales.

* Por problemas del registro electoral.

* Por motivos laborales.

¿Cómo se hace para justificar?

En forma presencial en el Tribunal Electoral Provincial con la documentación: nota explicitando los motivos o certificado médico o policial y DNI (originales y copias). Se atenderá en calle 25 de junio 331 de Paraná a partir del lunes 22 de abril en el horario de 7 a 13 hs. O por correo postal enviando la documentación a 25 de Junio 331 – Paraná – Entre Ríos 3100: nota explicitando los motivos o certificado médico o policial y copia de DNI.

También puede hacerlo a través de correo electrónico al mail tribunalelectoraler@entrerios.gov.ar adjuntando la documentación (sacándole una foto o escaneándola) y nota explicitando los motivos o certificado médico o policial, y DNI.

¿Cuándo?

Para hacerlo cuenta con un plazo de 60 días a partir del día de la realización de los comicios.

