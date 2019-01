CIRUJANO DEL HORROR: EL ATROZ RELATO DE UNA VÍCTIMA ORIUNDA DE CONSCRIPTO BERNARDI

“La nariz me quedó torcida, no podía respirar y las lolas se me infectaron, me salían litros de sangre con pus”, contó Cintia y afirmó: “Es un psicópata, un degenerado; me animaría a llamarlo un abusador sexual”. Mirá el video y/o escuchá lo que dijo.

Cintia Olmedo es una mujer oriunda de Conscripto Bernardi, departamento Federal. Está radicada hace un tiempo en Paraná y es una sobreviviente del cirujano del horror en Concordia, el médico que realizaba operaciones estéticas clandestinas y practicó una liposucción que terminó con la vida de la ciudadana uruguaya, Iris Amaro.

Cintia lo denunció el año pasado y fue víctima durante el 2016, año en que fue intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades.

El primer contacto con el médico dejó una buena impresión. “Fue muy amable, era impecable. Me explicaba y nos atendió de manera muy hospitalaria. A mí y a mi marido nos cayó bien”, contó la mujer en diálogo exclusivo con Canal 9 Litoral. No obstante, las cosas cambiarían con el correr del tiempo.

Cintia se hizo primero una abdominoplastía para recomponer las marcas de sus tres cesáreas. Luego, el propio médico la alentó a realizarse más retoques en su cuerpo. “Me empezó a decir: ‘La naricita, apenas un poquito, ¿no te parece? Es una tontería, no tiene nada de complicado, son dos minutos'”, explicó.

La mujer accedió y, en simultáneo, el cirujano le implantó prótesis mamarias, “para aprovechar la anestesia”, según contó.

EL HORROR

“Día a día fue un martirio. Con las lolas y con la nariz fue un martirio continuo. Vivía yendo a Concordia porque la nariz me quedó torcida, no podía respirar y hablaba como si estuviera resfriada continuamente. Las lolas se me infectaron, me salían litros de sangre con pus”, reveló. “Día a día fue un martirio. Vivía yendo a Concordia porque la nariz me quedó torcida, no podía respirar y hablaba como si estuviera resfriada continuamente. Las lolas se me infectaron, me salían litros de sangre con pus”.

Tras sufrir este episodio, Cintia fue nuevamente intervenida. “Con los dedos me dio vuelta la prótesis, me dijo que no pasaba nada”, indicó. La situación empezó a ponerse cada vez peor y decidió consultar a otros profesionales de la capital entrerriana.

Ninguno de los doctores consultados en Paraná se animaron a operarla, debido a que consideraban que no estaban capacitados para arreglar lo que había hecho el médico de Concordia. Por tanto, fue derivada al Hospital de Clínicas de Buenos Aires, donde finalmente la operaron para recomponer un poco su nariz.

GRAVE DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL

Si bien la presentación en Fiscalía que hizo esta víctima fue por mala praxis, en la entrevista exclusiva con el Nueve reveló que sufrió un ataque sexual del cirujano.

“Es un psicópata, un atrevido, un degenerado. Me animaría a llamarlo un abusador sexual. Lo viví y lo dejé pasar en su momento porque pensé… No sé, que iba a contar una tontería, que tenía que dejarlo pasar, que ya era adulta, que fue un desliz de un hombre (…) Se me insinuó, me tocó. Tenía que levantarme y salir corriendo, o gritar… Mi pregunta es: ¿será que dormida me habrá hecho algo? Por las cosas que contaba y que hablaba”, dijo. “Es un psicópata, un atrevido, un degenerado. Me animaría a llamarlo un abusador sexual. Se me insinuó, me tocó. Tenía que levantarme y salir corriendo, o gritar… Mi pregunta es: ¿será que dormida me habrá hecho algo? Por las cosas que contaba y que hablaba”, expresó. (Ahora.com.ar)

