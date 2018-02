Brindan medidas de prevención: Detectaron dos casos de psitacosis en la provincia

La psitacosis se produce por una bacteria que se encuentra en secreciones de loros, cotorras, papagayos, canarios y palomas, que transmiten la infección a los humanos por medio de la inhalación.

Frente a los casos que ocurrieron en Paraná y Gualeguaychú de dos familias que padecieron psitacosis -enfermedad infecciosa aguda y generalizada, producida por una bacteria que se encuentra en secreciones de pájaros infectados-, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, brindó medidas de prevención para evitar estos casos.

La psitacosis se produce por la bacteria Chlamydophila psittaci, que se encuentra en secreciones de loros, cotorras, papagayos, canarios y palomas, que transmiten la infección a los humanos por medio de la inhalación, ingresando por vías respiratorias y alojándose la bacteria en los pulmones. En ocasiones, la infección puede complicarse y llevar a la muerte si no es tratada a tiempo.

Esta patología es de denuncia obligatoria, de acuerdo a la reglamentación de la ley 15.465, en su artículo 4° donde se exige la información de casos cuando el médico asista o haya asistido a un portador, cuando el médico veterinario sospeche de la enfermedad en animales o cuando el laboratorista haya realizado análisis que comprueben o permitan sospechar la enfermedad.

Los casos

En Paraná, hubo un brote de esta enfermedad en una familia que se infectó luego de adquirir un pichón de loro, que compraron a un vendedor ambulante en Avenida Ramírez y calle Laurencena, en inmediaciones de la Escuela Estrada.

En Gualeguaychú, por su parte, otra familia enfermó por psitacosis luego de llevar a su casa un loro contagiado que estaba en la vía pública.

En ambos casos, los pacientes se presentaron con sintomatología respiratoria en efectores sanitarios y, por la epidemiología de los casos, los médicos recomendaron análisis de laboratorio (muestra de sangre e hisopado respiratorio) para confirmar o descartar la enfermedad.

¿Cómo prevenirla?

Desde el Ministerio de Salud brindaron recomendaciones para no contraer psitacosis: evitar el contacto con aves enfermas, no comprar loros o pájaros en vía pública o en lugares donde no esté certificado su origen y limpiar las jaulas diariamente por medio de papel humedecido, con 2 cucharadas de lavandina diluidas en un litro de agua.

Para adquirir aves, es necesario que sea en locales habilitados y con asesoramiento veterinario, exigiendo un certificado sanitario firmado por el profesional responsable. Asimismo, pedir el comprobante de la compra, dado que en el caso de presentarse psitacosis es posible saber la procedencia y actuar en el comercio.

