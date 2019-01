BRINDAN RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE MEDICAMENTOS

Salud, a través del Departamento Integral de Medicamentos, recordó los consejos a la hora de conservar y utilizar los remedios en el hogar. Mantener a temperatura ambiente y lejos del alcance de los niños son algunas de las recomendaciones.

El Departamento Integral del Medicamento, que depende del Ministerio de Salud, brindó las sugerencias para el manejo de medicamentos. Cabe destacar la importancia de no auto medicarse y de conservarlos de acuerdo a lo que diga el prospecto.

Sobre el tema, la jefa del Departamento, Cristina Collino, destacó: “Los medicamentos deben ser consumidos bajo prescripción médica, evitar la automedicación. Con aquellos que sean de venta libre, se debe consultar con un farmacéutico”.

En esta línea, la especialista remarcó la importancia de mantenerlos fuera del alcance de los niños, guardarlos en lugares altos y en recipientes cerrados. Además, señaló: “Es muy importante que los medicamentos en el hogar sean conservados en espacios fuera del calor excesivo y la humedad, ya que esto puede dañarlos. No se deben almacenar en la cocina o el baño por estas razones”.

Asimismo, Collino mencionó la importancia de mantenerlos en los envases que se los compra para poder tener conocimiento del nombre y la fecha de vencimiento de cada uno. Respecto de los remedios que lleven frío (entre 2° y 8°), destacó: “Aquellos medicamentos que requieran cadena de frío no se deben guardar en el freezer o en la puerta de la heladera, siempre en el cuerpo. Tampoco es aconsejable en un recipiente de telgopor porque no le va a llegar la temperatura adecuada”.

En lo que tiene que ver con la fecha de vencimiento, la funcionaria, subrayó que una vez pasada la fecha no se deben consumir, se recomienda descartarlos. En este sentido mencionó: “Los laboratorios ponen las fechas con un margen de seguridad pero algunos medicamentos son tóxicos una vez vencidos”.

Por otra parte, según comentó la jefa del Departamento, en Argentina hay un alto consumo de analgésicos sin consultar a los profesionales. También se puede observar la dispensa en lugares no habilitados como kioscos o supermercados. Esto es muy peligroso porque no se sabe como fue la cadena de almacenamiento, si viene de un laboratorio habilitado o no.

Respecto a este tema, Collino mencionó: “No hay medicamentos que sean inocuos, siempre van a causar algo en el organismo. Es aconsejable tener la consulta con el profesional, ya que si tomamos en exceso lo que hacemos es crear bacterias más resistentes y nuestro organismo después necesita antibióticos más fuertes”.

En el caso de que el paciente sea polimedicado, es decir que consuma medicamentos para diversas patologías crónicas, el cuidado debe ser más riguroso porque se puede generar una incompatibilidad o efectos secundarios.

Finalmente, se recomienda lavarse bien las manos antes de manipular los fármacos y consumirlos con abundante agua para facilitar la digestión. Con todos estos consejos, podemos garantizar que tenemos un medicamento apto para el consumo. (Prensa Ministerio de Salud)

