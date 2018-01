Vivienda propia: El IAPV exige garante para acceder a una casa: Cómo se ajustarán las cuotas

“Que nadie me llame diciendo que necesita una casa, porque no soy Papá Noel, no reparto nada”, dijo el presidente del IAPV. Detalló las exigencias del organismo a los postulantes y cómo se ajustan las cuotas.

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, resaltó que tras el lanzamiento del programa “Primero tu Casa” que se hará el próximo lunes, llamarán “rápidamente” a 27 licitaciones por las primeras 200 viviendas y en las semanas siguientes avanzaremos con el resto.

“La inscripción en el Instituto es permanente y los sorteos se realizan cuando las viviendas están próximas a terminarse. Hay alrededor de 30.000 familias anotadas, algunas desde hace 10 años”, dijo el funcionario a Elonce TV. Asimismo, puso de relieve: “Queremos cambiar el sistema de inscripción, mediante un registro on line. Nosotros nos ocupamos de hacer los cruces con distintos organismos y allí determinaremos ingresos y demás detalles sobre las familias”.

Señaló que este plan irá a “municipios chicos” y comentó que los problemas con los terrenos “se dan en las ciudades grandes, como Paraná, donde prácticamente no hay disponibles”.

Enseguida adelantó que en febrero lanzarán un proyecto de 500 viviendas nuevas en Paraná, “para el cual estamos trabajando en conjunto con el municipio y la Nación que estaría en Juan Báez al final, del Club Paracao hacia el río”.

El valor de las cuotas

“Hoy, el valor de las viviendas que el IAPV entrega está en aproximadamente 1.100.000 pesos. Si se toma un crédito bancario, el más barato es del Banco Nación, por lo que daría una cuota de 25.000 pesos por mes. El gobierno provincial subsidia el 50% de la tasa de interés y el 65% de la cuota, por lo que el valor inicial de la misma estará en $ 4.000, o sea que se paga menos del 20% de lo que sería un crédito bancario. La cuota es menos que el precio de un alquiler. Es lo más bajo que hay en Argentina y los 25 años de plazo son los más largos del país”, explicó Casaretto durante el programa A media mañana.

Enseguida enfatizó: “Si la cuota a alguien le parece alta, se corre la lista y hay un montón de familias esperando. Si a alguien le sirven entra y sino hay otros, porque a mi me atajan en la calle todos los días para decirme que hasta compran el terreno y lo pagan al contado”.

“El IAPV no regala casas, sino que da créditos que hay que devolver. El sistema es solidario, con las cuotas se construyen casas para los que están esperando. Se adjudican por el registro de demanda y por sorteo”, subrayó el funcionario. Y prosiguió: “Antes se entregaban viviendas con cuotas fijas en pesos. La cuota del IAPV se ajusta por el aumento salarial que se acuerda en la paritaria de la administración pública provincial. Si alguien entra y la cuta es el 20% de su sueldo, va a terminar el plan y lo que paga nunca va a exceder ese porcentaje de sus haberes. Ahora, si le aumentan el sueldo, se le va a incrementar las cuotas”.

“Es un privilegio acceder a una vivienda pagando 4.000 pesos de cuota. Esto no es regalado. Por eso hay que presentar recibo de sueldo y garante de pago”., definió Casaretto. Remarcó que “de las viviendas que se entregan ahora, se está recuperando el 94% de las cuotas. De los que se entregaban hace 15 o 20 años cobramos mucho menos”.

Sobre las cuotas excesivamente bajas explicó: “En la época de la convertibilidad se hacían cuotas fijas en pesos. Hay algunos que pagan 150 o 3000 pesos de cuota. Esa es la disparidad, pero por una cuestión jurídica de cumplimiento de contrato no se les puede aumentar la cuota”. Pero “el que hoy entra pagará menos que un alquiler y no puede pretender que le regalen la casa”.

“Que nadie me llame diciendo que necesita una casa, porque no soy Papá Noel, no reparto nada, sino que trato de hacer un sistema transparente y útil para los entrerrianos”, completó el titular del IAPV. Elonce.com

