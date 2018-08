Vinculan al titular de la Sociedad Rural de Diamante con Celis y Varisco

Un informe televisivo vinculó a la organización narco que habrían tenido Daniel “Tavi” Celis, el intendente Sergio Varisco y otros funcionarios con el titular de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi.

Un informe del programa ADN, que se emite por C5N, denunció complicidad entre los funcionarios de Paraná detenidos por connivencia con el narco Daniel “Tavi” Celis y el titular de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi.

El programa explicó que Celis está preso tras admitir que fue el jefe de una banda que el 2 de marzo de 2016 perpetró un violento asalto en una estancia de Las Cuevas, departamento Diamante, donde la familia Tulián iba a comprarle un campo a la madre de Airaldi por 20 millones de pesos.

Si bien el robo fue frustrado, dos de los delincuentes fueron detenidos, uno de ellos se quebró y dijo que el dinero se iba a usar para pagar una deuda millonaria que tenía Celis con proveedores de droga.

Sucede que en agosto de 2015 se encontró 1 tonelada y media de marihuana en un lugar donde se desarrolló la fiesta provincial de los disfraces, que estaban en un tráiler propiedad de Airaldi.

El informe reveló además que en una escucha telefónica la ex secretaria de Seguridad Griselda Bordeira dice que Airaldi se habría quedado “con una plata grande”, que no le habría pagado a los “paraguayos” y que la policía de Diamante le “mató” 3 mil kilos, los proveedores se enteraron que no era cierto y fueron a cobrar la plata, reseñó Apf.

La ex pareja de Celis, Luciana Lemos, dijo a la Justicia que el narco le contó que tenía una reunión con Bordeira y Ricardo Frank, ex jefe departamental de Policía Diamante y actual funcionario municipal, quienes le habían dicho que tenían el dato de la llegada de la llegada de un camión con marihuana y que lo dejaban pasar si le daban la mitad y que Celis tenía que guardarlo. El cargamento llegó y era aquel que había sido incautado.

