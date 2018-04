Trabajadores marcharon contra el ajuste

La Multisectorial integrada por sindicatos de trabajadores públicos, gremios del magisterio y partidos de izquierdas, marchó hoy en Entre Ríos al centro del buró provincial. Exigieron una recomposición salarial que rompa el techo impuesto por Nación, demandaron mejores condiciones laborales y rechazaron el vaciamiento del Estado promovido por el Gobierno nacional y ejecutado por las provincias.

En el marco de una jornada nacional de lucha que se desplegó en toda la cartografía territorial del país, empleados públicos (de salud, entes descentralizados y la administración) nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), profesores del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y Centros de Estudiantes de escuelas y universidades, junto a militantes de partidos de izquierdas ̶ Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Comunista y Partido Obrero ̶ marcharon para oponerse a las políticas de ajuste que descargan el Gobierno nacional (de Mauricio Macri) y sus aliados provinciales, como Gustavo Bodet.

“Estamos en la calle enfrentando este brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional con todos los gobiernos provinciales como cómplices, incluido el de Bordet”, afirmó a esta Agencia el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, quien instó a la unidad del movimiento obrero.

La reacción de los trabajadores públicos –quienes profundizan las medidas de protesta en estos meses- podría ser la punta de lanza para enfrentar a los dirigentes políticos que llevan el timón del Estado, quienes que avanzan en políticas de privatización.

Precisamente, la radio abierta que se concretó frente a Casa de Gobierno “mostró a Bordet la inclaudicable decisión de luchar en unidad para defender el salario y ponerle un freno al ajuste que los gobiernos (nacional y provincial) llevan adelante”, afirmó la secretaria General de Agmer Paraná, Susana Cogno.

La convergencia en la marcha fue “el inicio de un plan de lucha, porque la situación de la docencia universitaria, como la del conjunto de la clase trabajadora, no da para más”, consideró Luis Meiners, integrante de Sitradu.

Muntes: “El Gobierno es una de las patronales que precariza el trabajo de sus empleados y sigue ajustando”

Los empleados públicos garantizan la salud, la educación, realizan investigaciones científicas, proyectan la infraestructura del país y la mantienen, pero para eso se necesitan condiciones laborales y salarios dignos que hoy no están dados, por lo que desde ATE se comprometieron a “seguir luchando para recomponer el salario de los trabajadores y por mejores condiciones laborales, ya que el Gobierno es una de las patronales que precariza el trabajo de sus empleados y sigue ajustando”, dijo Muntes.

En ese marco, el gremialista criticó fuertemente al Gobierno provincial por no pagar los salarios de los trabajadores: “¿Qué les pasa por la cabeza a los funcionarios que no resuelven que se tiene que pagar el salario porque con eso deben bancar a toda su familia? La gente trabaja para comer y ni eso pueden hacer porque no pagan los contratos basura que otorgan y mantienen extorsionados a los trabajadores”.

Cogno: “El Gobierno no ofreció ninguna propuesta y eso es una terrible afrenta”

“Los trabajadores de la educación deberíamos estar en este momento en el segundo día de paro, con una movilización provincial, pero una conciliación obligatoria nos mandó a sede judicial, donde, ayer, fuimos invitados a tomar el té, porque después de reiteradas audiencias de negociación el Gobierno no ofreció ninguna propuesta y eso se constituye para nosotros en una terrible afrenta, porque estamos en condiciones de decir que está estirando el tiempo; se está burlando de nuestra buena fe e incurre en una práctica netamente anti-sindical, que se complementa con todas las Resoluciones en el Consejo General de Educación”, remarcó Cogno.

Por otro lado, criticó a la presidenta del CGE, Marta Landó, quien en la audiencia pública que se realizó en el Senado “no se privó de decir que somos los maestros de la escuela pública los responsables del estado de deterioro de la educación; un enorme atrevimiento cuando son ellos quienes deben garantizar la educación pública y la salud. Una terrible falta de respeto cuando somos todos los trabajadores quienes debemos garantizar los derechos que el Gobierno vulnera”.

El paro en las universidades tuvo un alto acatamiento en Entre Ríos

Los profesores sindicados en Sitradu –de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu-Histórica) – destacaron el alto acatamiento al paro nacional de 48 horas que realizó el claustro, ante la falta de propuesta salarial en la paritaria y los recortes que comunicó la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Tenemos el orgullo de decir que el paro tuvo un altísimo nivel de acatamiento en todas las unidades académicas de la provincia: en Paraná se llegó a un 90 por ciento de adhesión en la Facultad de Ciencias de la Educación y al 100 por ciento en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner)”, aseguró Luís Meiners.

La medida fue “el inicio de un plan de lucha, porque la situación de la docencia universitaria, como la del conjunto de la clase trabajadora, no da para más”, remarcó el sociólogo, quien precisó: “Un docente universitario está muy por debajo de la línea de pobreza, ya que un auxiliar docente gana hoy 5.500 pesos y un docente en cargo testigo (con 20 horas de dedicación) gana solamente 11.000 pesos y con eso quieren que nosotros demos clases, que nos formemos y produzcamos conocimiento, que es lo que tiene que hacer la universidad pública”.

“Acá hay un ataque global contra la producción de conocimiento, la producción científica nacional, que se ve también en los recortes en los Institutos Nacionales de Tecnología Industrial (Inta) y Agropecuaria (Inta) y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)”, aseguró el profesor.

Ante este escenario, Meiners destacó la unidad del movimiento obrero: “Estamos marcando un camino que tiene que ver con una respuesta en conjunto de unidad; ellos para ajustar se juntan (para votar la reforma previsional o el pacto fiscal), por lo que nosotros como clase trabajadora debemos dar una respuesta en unidad frente a todos los gobierno patronales, vengan de donde vengan”. (aim)

Me gusta: Me gusta Cargando...