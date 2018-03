“Somos un gobierno de buena fe”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet junto a docentes y estudiantes de la escuela agrotécnica “Gobernador Maciá”. También recibió un petitorio de maestras de Agmer a quienes instó a dialogar “con la madurez necesaria para encontrar los acuerdos”.

“Creo que hay que cambiar esta lógica de los paros. Hay que cambiar esta dinámica porque los únicos que se perjudican son nuestros niños que están en la escuela pública”, graficó.

“Hicimos esfuerzos importantes y también garantizamos que ningún trabajador cobre por debajo de la inflación, como lo dijimos el año pasado”, recordó Bordet y destacó que “ahora vamos recuperar pagando retroactivo el desfase que hubo entre salario e inflación”. “Somos un gobierno de buena fe”, subrayó.

Bordet estuvo este miércoles en el departamento Tala, donde se reunió con productores apícolas y recorrió la Escuela Agrotécnica Nº 51 “Gobernador Maciá”, a la cual adjudicó un predio de 80 hectáreas en la localidad de Guardamonte para la realización de tareas educativas.

“Hacer un paro y que la mayoría de los niños en el día de hoy no tengan clases es absolutamente innecesario. Lo que es peor, los niños que no tienen clases son los de las escuelas públicas. Los de las escuelas privadas tienen clases, y esto como educador público que alguna vez fui, me duele profundamente”, expresó Bordet y subrayó “pero nosotros tenemos vocación de diálogo, de alcanzar un acuerdo salarial”.

En esa línea, el mandatario destacó que en el marco de las paritarias docentes “hicimos tres ofertas salariales. Una superadora de la otra”, y que “fuimos mejorando las propuestas”.

Además, “les había pedido en el mensaje a la Legislatura, antes de la convocatoria a los gremios, de discutir todo lo que sea necesario, pero con los niños en la escuela”.

Por otra parte, Bordet se reunió con productores apícolas en el predio de la Expo Maciá, en la ciudad homónima, y visitó la escuela Agrotécnica Nº 51.

En ese marco, el mandatario entregó aportes del gobierno provincial a los municipios de Maciá y Rosario del Tala, como así también al Club de Pesca y Remo, al Centro de Suboficiales y a la cooperadora del hospital San Roque. Participó también en esta ocasión, el intendente Román Troncoso.

Además, el titular del Poder Ejecutivo entrerriano entregó a la escuela agrotécnica N° 51, Gobernador Maciá, la resolución por la cual se ceden a esa institución 80 hectáreas de la colonia La Nueva Esperanza para un proyecto educativo.

“Entendemos que la educación en escuelas agrotécnicas es clave en Entre Ríos porque posibilita que sigamos sosteniendo y manteniendo la población rural en la provincia. Por eso quise recorrerla”, sostuvo Bordet en ese marco.

En la recorrida estuvieron presentes los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; de Gobierno, Rosario Romero; y de Salud, Sonia Velázquez. También participaron el secretario de Producción, Alvaro Gabás; la titular de Vialidad provincial, Alicia Feltes; el secretario de Obras Públicas y titular de la UEP, Marcelo Richard; la presidenta del CGE, Marta Landó; y los legisladores provinciales Ricardo Troncoso, Exequiel Blanco y Juan Navarro, entre otros. (dgip)

