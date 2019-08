SE DESARROLLÓ EN VILLAGUAY UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA NUEVAS COMUNAS Y MUNICIPIOS

Con amplia participación se llevó adelante la jornada de Capacitación que tuvo como fin brindar herramientas a los equipos técnicos y autoridades electas para la gestión de nuevas comunas y municipios.

La actividad, estuvo encabezada por las Ministras de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Salud, Sonia Velásquez; el Ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; la intendenta, Claudia Monjo y el senador por el departamento, Mario Torres.

La jornada, realizada en el Centro de Convenciones de Villaguay, se hizo extensiva para autoridades, tanto electas como actuales, de comunas y municipios de toda la Provincia, y tuvo como objetivo instruir en materia de gestión administrativa, jurídica, social, de salud y control.

“Esta jornada, se desarrollará en cuatro localidades más, tiene que ver con un concepto del Estado que es la búsqueda de la excelencia. Los que aquí están es porque están dispuestos a sostener espacios de intercambio de conocimiento, lo cual es valiosísimo”, explicó la ministra Romero durante la apertura de la actividad.

En este sentido, la titular de la cartera de Gobierno, subrayó: “Como gestores públicos, es importantísima nuestra disposición a incorporar conocimientos y hacer las cosas mejor, porque si hacemos las cosas mejor, trabajaremos por lo que todo Estado debe trabajar que es por el bienestar general”.

En el marco de la apertura de las Jornadas, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, afirmó: “Trabajar de manera interministerial e interjurisdiccional nos permite potenciar las políticas públicas y desplegarlas en cada uno de los territorios, porque en la articulación y la complementariedad nos fortalecemos, especialmente cada una de las comunidades de nuestra provincia”.

Asimismo, destacó: “A partir de una definición muy importante del gobernador Gustavo Bordet, el Ministerio de Desarrollo Social trabajó muchísimo para asistir las emergencias y las situaciones de desigualdad, pero también para desarrollar múltiples herramientas que tienden al desarrollo y la generación de oportunidades como las políticas de economía social, de desarrollo emprendedor, de deporte, de acompañamiento a las instituciones intermedias, de políticas alimentarias, y muchas más. Todas estrategias y programas que fortalecen el tejido social y a las comunidades de nuestra provincia”.

“Gestionar nos permite transformar realidades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y para eso es importante conocer cuáles son las herramientas, los programas y las políticas públicas que tiene la provincia de Entre Ríos”, agregó la ministra Stratta.

Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, manifestó a su tiempo que “la excelencia en el trabajo es fundamental y es una de los objetivos de nuestro Gobernador. La mejora continua en los procesos es determinante para fortalecer la gestión y creo es a lo que debemos apuntar. En el Ministerio tenemos como objetivo el Ordenamiento Territorial, porque consideramos que es fundamental para que la gestión sea ordenada”.

Benedetto además señaló el valor que se viene dando la planificación territorial, que «será una oportunidad para fortalecer el desarrollo y las gestiones locales que son centrales para continuar llegando con obras y proyectos a los diferentes puntos de nuestra provincia, llevando respuesta a las demandas de nuestros vecinos».

“Desde el Ministerio de Salud, venimos a sumarnos interinstitucionalmente con otras áreas del Estado para animarnos a pensar un plan estratégico de ciudad. Consideramos que la Política Pública no puede ser concebida si no la miramos en forma integral e interjurisdiccional”, adelantó la ministra Sonia Velázquez. “Nuestra Provincia tiene mucha diversidad, no solamente demográfica, sino también georeferencial y es ahí donde tenemos un gran desafío, para poder saber quiénes son y dónde están estas personas que tienen que percibir las Políticas Públicas. Personas que tienen, cada una, singularidad, nombre y apellido, y a las que tenemos que cuidar no solamente para que no se enfermen, sino también para poder ofrecerles, integradamente con otras políticas públicas, políticas activas y más cercanas a la población”, concluyó la Ministra de Salud.

Por su parte, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, agradeció a todos los ministros que se hicieron presente y a sus equipos técnicos por acercar a la ciudad una Capacitación tan necesaria e importante. “Es destacable la participación y la expectativa que ha generado esta convocatoria en los representantes de las nuevas comunas y municipios. La incorporación de nuevas comunas permite al departamento trabajar articuladamente y en bloque para gestionar y avanzar”, detalló.

Estuvieron presentes también, la senadora, Nancy Miranda; el senador, Pablo Canali; el senador, Daniel Olano; el senador, Aldo Ballestena; la diputada, Carmen Toller; el diputado, Marcelo Bisogni; el senador electo, Horacio Amavet; la titular del Instituto Becario y senadora electa, Claudia Gieco; el senador electo, Mauricio Santa Cruz; el senador electo, Adrián Fuertes; el coordinador de Juntas, José Bantar; intendentes y vice intendentes electos, presidentes de comunas y juntas de gobierno; concejales electos; autoridades municipales y funcionarios Provinciales.

Sobre las capacitaciones

En el marco de la Ley Provincial Nº10.644 y de las normativas de creación de nuevos municipios, el gobierno de Entre Ríos dicta estas capacitaciones abordando temáticas referentes a la conversión de Juntas de Gobierno a la categoría de Comunas, ante la necesidad de reconfiguración y adaptación organizacional de las nuevas unidades administrativas.

Las capacitaciones fueron brindadas por equipos técnicos de los ministerios de Economía, Gobierno y Justicia, Planificación, Infraestructura y Servicios, Desarrollo Social y Salud, quienes explicaron cuestiones vinculadas a: logros de mayor autonomía, la posibilidad del dictado de normas, la administración de mayores ingresos, y el funcionamiento de los órganos Ejecutivo y Deliberante.

Vale destacar que esta Jornada, es la primera de un cronograma de encuentros previstos, que apunta a replicar esta instancia de capacitación en otras localidades entrerrianas. La próxima está prevista para el viernes 30 de agosto en la Sala Antequeda de la Ciudad de Paraná.

