SE ARMÓ UNA LISTA PARA ENFRENTAR A BENEDETTI

La encabeza Kisser para el Senado y Arribalzaga para Diputados. “Esta es la lista radical, la que armamos los radicales, no la que viene digitada desde Buenos Aires”, definieron.

De la Redacción de Página Política “No es algo que va en contra de nadie, sino a favor del radicalismo y para que no siga habiendo dirigentes provinciales y nacionales que entreguen el partido al PRO”.

La frase, pronunciada en un encuentro desarrollado el jueves en Villaguay, resume la posición de la lista “Futuro Entrerriano”, que básicamente se opone a la lógica de que otra vez debe ser Atilio Benedetti quien encabece la oferta electoral de la UCR, con el propósito de recuperar el senador perdido por el partido en 2013.

Para el Senado proponen en primer lugar al senador provincial Raymundo Kisser, un dirigente de los menos dóciles a la conducción política de Rogelio Frigerio sobre Cambiemos de Entre Ríos, aunque en el último año ha bajado considerablemente su perfil confrontativo. Le sigue la exconvencional constituyente y referente de lo que fue el ARI en Entre Ríos, Adriana de la Cruz de Zabal, oriunda de Basavilbaso, la ciudad que gobierna el presidente del PRO, Gustavo Hein.

Tal como se venía mencionando, el intendente de Villa Elisa y presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Leandro Arribalzaga encabeza la lista de candidatos a diputados, con Mariana Lamboglia, docente de La Paz y radicada en Paraná hace más de 20 años, en segundo lugar.

La lista también incorpora a referentes del GEN e incluye a representantes de la Juventud Radical, aunque no se dieron a conocer los nombres.

Plantearon que de este modo se respeta “lo que por abrumadora mayoría resolvió el congreso partidario: que las dos listas estén encabezadas por radicales, y fortalecer Cambiemos con la convocatoria a fuerzas afines”.

Discursos

Leandro Arribalzaga, Raymundo Kisser, Jorge Lacoste, Luis Kirpach, Sergio Solari, Alejandro Carbó, Guillermo Vázquez y Armando Patat fueron algunos de los dirigentes que hicieron uso de la palabra. A continuación, textual, la crónica que hizo del encuentro la agencia APF:

Luis Kirpach abrió la reunión explicando el motivo del encuentro y los desafíos a corto, mediano y largo plazo. “Las legislativas son un primer paso, pero queremos consolidar este espacio para la conducción del partido, para el 2021 y el 2023”, indicó.

Luego se refirió a la “preocupación” que muchos radicales tienen por la situación del partido, sobre todo después de la Convención Nacional de Parque Norte.

Y afirmó que la decisión de conformar una lista encabezada por radicales “no es algo que va en contra de nadie, sino a favor del radicalismo y para que no siga habiendo dirigentes provinciales y nacionales que entreguen el partido al PRO”.

Tras las palabras de Leandro Arribalzaga, que brindó detalles de la reunión con el PRO que se realizó un día después del congreso partidario, Sergio Solari sostuvo: “En el 2015 el radicalismo por primera vez no tuvo candidato a gobernador y en 2019 por primera vez no tendremos candidato a presidente. En el 2015 sí tuvimos un precandidato, que fue Ernesto Sanz y perdió la interna con Macri”.

Tras calificar como “una catástrofe” el resultado electoral del 9 de junio, aseveró: “A tres días de perder una elección, Benedetti se quiere presentar de nuevo cuando el electorado le dijo que no rotundamente. Eso no es ético, no es propio del radicalismo”.

Y manifestó que “hay que hablarles e interpretar a los radicales que están enojados, que se callan y no saben explicar lo de Pichetto”.

“Hemos decidido confluir en Futuro entrerriano y el de hoy es un acto fundacional. Somos radicales y a partir de ahora vamos a hacer radicalismo”, sostuvo.

Más tarde Alejandro Carbó criticó que “el partido esté sometido a lo que se define en Buenos Aires” y luego Raymundo Kisser aseguró que “la billetera del Gobierno nacional le ha hecho mucho daño al partido”.

Hizo referencia al escaso tiempo que hubo entre el 9 de junio y el inminente cierre de listas, y remarcó: “Vamos a trabajar todos juntos para que el radicalismo vuelva a ser el partido que fue”.

En tanto, Jorge Lacoste celebró que “hayamos vuelto a los comités para discutir política y no nos reunamos en hoteles, como hacen otros” y trazó un panorama oscuro sobre la realidad del centenario partido: “Llegamos al punto de no poder decidir ni si quiera quiénes son nuestras autoridades partidarias. Perdimos la identidad, el sentido de partido político, el sentido de pertenencia”.

Dijo que uno de los problemas de la UCR “es que tenemos los egos muy altos y la base de sustentabilidad muy baja. Creemos que tenemos más de lo que en realidad tenemos”.

Finalmente instó a organizarse para tener poder de decisión sobre los destinos del partido: “No puede ser que nos terminen ganando los que tienen el 15 por ciento del partido, pero están bien organizados y funcionan como una cooperativa de trabajo”.

Por su parte, el presidente de la Juventud Radical, Juan Treppo, agradeció que se haya tenido en cuenta a los jóvenes para integrar las listas. “Vamos a acompañar esta propuesta y a formar parte de ella porque apunta a reconstruir el partido”.

“Vamos a volver a tener empatía con la sociedad y a sacar al partido a la calle. Vamos a volver a militar con entusiasmo porque somos parte de esta alternativa”, sostuvo.

Por último, Jorge Landra instó a “no olvidar a quienes entregaron nuestro partido” y aseguró: “Hoy volvemos a hacer radicalismo, hoy volvemos a tener la dignidad de ser radicales”. (paginapolitica)

