Salud, políticas sociales y obra pública serán prioridades en el Presupuesto 2019

El gobernador Gustavo Bordet acordó con el equipo de gobierno las prioridades del proyecto de presupuesto que el gobierno provincial elevará a la Legislatura entrerriana. El eje estará centrado en la salud, las políticas sociales y la obra pública.

También se ratificó el incremento salarial de dos puntos previsto en septiembre para los trabajadores públicos.

“Estamos viendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo con la economía argentina”, sostuvo Bordet luego de la reunión de gabinete ampliado en la que también participó el vicegobernador Adán Bahl, y señaló que “estamos entrando a un proceso de recesión muy fuerte”. “Esto hace que tengamos que extremar los cuidados en nuestras finanzas que hemos logrado estabilizar”, señaló.

“En este año, en Entre Ríos no hemos tomado nuevo endeudamiento sino que al contrario los redujimos porque hemos compensado deuda que teníamos con créditos que poseía la provincia. Pudimos salir del pago de los bonos Federales que todavía seguíamos pagando de aquella época. Pero obviamente que nos preocupa esta situación porque nos genera la incertidumbre”, expresó el mandatario.

En ese marco, Bordet destacó que “tenemos desde la provincia la obligación de trabajar con mucha responsabilidad, con mucha cautela y cuidando los recursos para que podamos ser una provincia sustentable, viable desde lo público, pero también apoyando y apuntalando al sector privado para que se puedan sostener las fuentes de empleo y de trabajo que es lo que más nos preocupa en nuestra provincia”.

Prioridades presupuestarias

“Nosotros vamos a priorizar la continuidad de la obra pública, que se sostengan todos los planes sociales y de salud. Porque esto es clave. No se puede resolver una crisis a costa del sacrificio de los sectores más vulnerables de la población que tienen que tener la cobertura mínima en salud y en desarrollo social, y por otro lado la obra pública genera empleo en cada pueblo y en cada localidad”.

“Entonces, con estos objetivos, con estas premisas es que les di instrucciones a todos nuestros funcionarios que trabajen cuidando los recursos evitando todo gasto innecesario y personalmente estoy llevando un control y monitoreo de la ejecución presupuestaria”, explicó.

Acompañaron a Bordet, además del vicegobernador, los ministros de Gobierno, Rosario Romero, de Economía, Hugo Ballay, de Desarrollo Social, Laura Stratta, de Salud, Sonia Velázquez, de Planeamiento, Luis Benedetto, y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, entre otros funcionarios y funcionarias del gabinete provincial.

También estuvieron presentes la senadora Nacional Sigrid Kunath, los diputados nacionales, Juan José Bahillo y Mayda Cresto, y los presidentes de bloque del justicialismo en el Senado provincial, Ángel Giano, y en Diputados, Juan Reynaldo Navarro.

Gastos, recursos y diálogo

Por su parte, el ministro de Economía, Hugo Ballay se refirió a “las reuniones que estamos manteniendo los ministros de la mayoría de las provincias”, entre las que se contabilizan 19 jurisdicciones.

“Propusimos que se analicen la reducción de determinados gastos, sino que también discutamos los recursos” en referencia a la ampliación de la base tributaria, explicó Ballay y aclaró que “no estoy hablando de crear nuevos impuestos ni nada de lo que se le parezca”.

La idea es “analizar algunas medidas que el gobierno nacional tomó oportunamente, como la reducción de impuestos en 2017. Hoy en el contexto del país en el que estamos no nos resulta coherente seguir dejando pegar bienes personales, reduciendo 5 por ciento la alícuota a las grandes empresas en el impuesto a las ganancias, continuar con un esquema de retenciones a la disminución. Entendemos que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, y por eso es este pedido”, remarcó el ministro.

En otro orden, desestimo que en la agenda de los ministros de las 19 provincias que están participando de estos encuentros se incluyera el sistema previsional. “Ni en el caso de las 13 provincias que tenemos el sistema propio, ni de las transferidas, ni tampoco se analizó lo que tenga que ver con el sistema previsional nacional”, detalló.

“Muchas veces las realidades de las provincias son totalmente distintas y es difícil ponernos de acuerdo en cada uno de los ítems”, advirtió Ballay. “Lo que sí es ponernos de acuerdo que la discusión no es solamente analice gastos, sino también recursos. No es en contra de nadie, sí creo defendemos los intereses de cada una de la provincias”, agregó.

Luego, el ministro de Economía sostuvo que el tema salarial fue planteado en la reunión. “Estaremos convocando a los gremios y se abonará el incremento del 2 por ciento previsto para septiembre”.

“Hasta ahora no hubo ningún pedido oficial de reapertura de paritarias en Secretaría de Trabajo, pero sí nosotros los convocaremos a una mesa de diálogo porque fue el compromiso hecho de sentarnos en septiembre con una realidad hoy distinta porque el índice inflacionario supera ampliamente lo que en marzo o abril se decía desde el gobierno nacional”, explicó.

En esa línea, hizo referencia a la medida de fuerza anunciada por los gremios docentes. “Entendemos que es un condicionamiento muy fuerte que obviamente el gobernador Bordet y nosotros, en ese caso, estamos dispuestos a sentarnos, pero sin condicionamientos. Seguramente se convocará a los gremios y cumpliremos con los gremios de sentarnos en septiembre de nuevo”, puntualizó.

Por último, Ballay ratificó que “la idea es sentarnos y dialogar con los gremios. El gobernador Bordet dijo durante la reunión que hay cuestiones a las que nosotros no podemos renunciar, como por ejemplo, el sostener un cronograma de pago de haberes de los cinco o seis primeros días hábiles del mes. Todos los esfuerzos que hagamos desde la provincia, se harán con absoluta responsabilidad y fundamentalmente para poder cumplirlo porque sería muy fácil acordar hoy un incremento salarial que deje conforme a todos y que el mes que viene no lo podamos pagar”, concluyó.

De comunas y municipios

Por su parte, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, informó que “este domingo se desarrolló el cuarto censo y fue en Pueblo San Julián, que es conocido como El Pingo. Ya se hicieron censos en Brasilera, Aldea María Luisa, Pueblo Brugo y en septiembre se hará en Liebig”.

“Todos estos censos se vienen haciendo para ver si las localidades superan los 1500 habitantes, y de ser así, pasen a ser municipios. Ya no comunas, si no municipios. Con eso cobrarían plena autonomía funcional, operativa e institucional, y es un proceso novedoso para estos años porque hace mucho tiempo que no se transforman localidades en municipios en la provincia. El último fue Carbó”, acotó.

Por último, la ministra resaltó que “Ha generado gran entusiasmo en las poblaciones. Por supuesto que ha generado otros pedidos de otra localidades, pero es un buen paso dado que Entre Ríos tiene una distribución poblacional muy buena y valiosa, y cuanto más autonomía tengan nuestras ciudades, mayores posibilidades habrá de que las personas se quedan allí porque más autonomía significa también más recursos y posibilidades de esas localidades de generar sus propios recursos”.

Dijo luego que “actualmente está en discusión en Diputados la sanción de una Ley de Comunas. De las 193 juntas que hay, aproximadamente entre 30 a 40 pasarán a ser comunas. Es un estadio intermedio de autonomía porque la Junta que pase a ser comuna podrá dictar sus propias normas, imponer tazas y organizarse mejor institucionalmente, pero no tendrá la plena autonomía que tienen los municipios. Una cosa son esos cinco censos que se están realizando para que pasen a ser municipios, y otra son esas 30 o 40 localidades que pasarán a ser comunas y que estarán en una etapa intermedia muy valioso por ciento para posibilitar que sus habitantes se radiquen allí”, concluyó. (dgip)

