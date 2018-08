Por la eliminación del fondo de la soja, Entre Ríos pierde más de 1.700 millones de pesos para obras

Con el fondo sojero, se realizaron en la provincia obras viales, de infraestructura y saneamiento.

La eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como fondo sojero o fondo de la soja, impactará en las finanzas entrerrianas: dejarán de llegar a la provincia más de 1.700 millones de pesos. Son recursos que desde la creación de la herramienta, en 2009, se destinaban a obras viales, de infraestructura y de saneamiento. La disposición fue adoptada por el Ministerio de Hacienda de la Nación este martes, en el marco de un paquete de medidas contenidas en tres decretos, con las cuales el gobierno de Mauricio Macri pretende generar un ahorro de más de 65.000 millones de pesos en lo que queda de este año y el próximo. Las disposiciones incluyen una suspensión de la baja de retenciones para aceites y harinas de soja, la eliminación del Fondo Federal Solidario y la reducción de los pagos en concepto de reintegros a la exportación. Gobernadores como Juan Manzur (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta) ya manifestaron su enojo.

Con recursos derivados de ese fondo, en la provincia se ejecutaron entre enero y marzo de 2017, para tomar un ejemplo, obras tales como la reparación y el mantenimiento de edificios escolares. También se destinaron fondos a repavimentación o reparación de tramos de las rutas 11, 38, 6, 18, 127 y 12 y se hicieron obras de saneamiento y desagües pluviales en distintas localidades, según un detalle publicado en la web del Ministerio de Economía de la provincia. La medida también impactará en los municipios, con los cuales se coparticipaba el 30 por ciento de los recursos.

La eliminación del denominado fondo sojero implicará un duro golpe en las arcas de 22 de las 24 provincias. A la cabeza de ese grupo se ubica la provincia de Buenos Aires, que resignará entre 7.600 y 7.750 millones de pesos entre lo que resta de 2018 y todo 2019. La siguen Santa Fe, con aproximadamente 3.140 millones de menos, y Córdoba, con 3.120 millones. A Entre Ríos, según un cálculo realizado por La Nación, llegarán 1.719 millones de pesos menos.

El cálculo surge de una estimación a partir del porcentaje que cada provincia recibió del Fondo Federal Solidario durante el mes de julio, última publicación oficial, y el ahorro global de 8.500 millones para 2018 y 26.500 millones para 2019 proyectado por el Ministerio de Hacienda. La variación dependerá también del momento en que se comience a aplicar los decretos, anunciados pero aún no publicados.

La eliminación del Fondo Federal Solidario también impactará con dureza en las arcas municipales, vía coparticipación: en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se estima que los 135 municipios dejarán de recibir unos 3.200 millones: 700 millones de aquí a fin de año y 2.500 millones en 2019.

Las únicas dos provincias que no sentirán el impacto de la eliminación del Fondo Federal Solidario son La Pampa y San Luis, que no recibían recursos de esa partida por no haber adherido al Pacto Fiscal que Nación suscribió con las otras 22 jurisdicciones.

Con La Pampa y San Luis fuera de la ecuación, el resto de las provincias acrecentaron su participación en el Fondo Federal Solidario, más conocido como fondo sojero, porque reparte entre las provincias el 30 por ciento de lo recaudado por Nación en concepto de retenciones a las exportaciones de soja.

En julio, Buenos Aires recibió 690 millones del fondo sojero, un 22 por ciento del total del fondo que se repartió entre las provincias. Con ese punto de partida, y admitiendo que puede haber variaciones cuando se conozca la letra chica de los decretos, se estima que perderá entre 1.700 y 1.878 millones en lo que resta de 2018 y entre 5.700 y 5.856 millones en 2019.

Si ese cálculo se extiende al resto del país, surge que cada provincia resignaría entre 2018 y 2019, los siguientes montos:

Buenos Aires: $7734 millones

Santa Fe: $3147 millones

Córdoba: $312 millones

Chaco: $1757 millones

Entre Ríos: $1719 millones

Tucumán: $1675 millones

Mendoza: $1468 millones

Santiago del Estero: $1455 millones

Salta: $1350 millones

Corrientes: $1309 millones

Formosa: $1282 millones

San Juan: $1190 millones

Misiones: $1163 millones

Jujuy: $1000 millones

Catamarca: $970 millones

Río Negro: $888 millones

CABA: $868 millones

La Rioja: $729

Neuquén: $611 millones

Chubut: $557 millones

Santa Cruz: $557 millones

Tierra del Fuego: $434 millones

La Pampa: $0

San Luis: $0

Enojo de los gobernadores

La decisión del gobierno provocó enojo, malestar y críticas de los gobernadores y tensó la negociación del ajuste del gasto cuando falta apenas un mes para que el Poder Ejecutivo presente el Presupuesto 2019 en el Congreso.

Los jefes provinciales admiten que la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido también como Fondo Sojero, estaba dentro de las alternativas que el gobierno analizaba para avanzar con el recorte de gastos al que obliga el acuerdo con el FMI.

De hecho, se puso sobre la mesa en las reuniones que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio mantuvo en las últimas semanas con los gobernadores. Lo que no estaba en los planes de los caciques provinciales es que el recorte se aplique ya mismo y no a partir del año que viene. La medida impacta fuerte en las finanzas de todas las provincias.

“En las conversaciones entre las provincias y la Nación sobre dónde hacer la reducción de gastos veníamos evaluando el tema del Fondo Sojero, era una de las alternativas, pero siempre lo hablamos para 2019, nunca para este año”, dijo a La Nación el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

El mandatario aseguró que en Salta el grueso de los ingresos por el fondo sojero se destina a obras y recordó que un porcentaje de lo que recibe la provincia, el 50 por ciento en su caso, se coparticipa a los municipios. “Estamos hablando de obras que ya están en marcha y que ahora no está claro cómo van a seguir. Esta medida afecta mucho a los intendentes”, avisó.

Además, Urtubey volvió a reclamar que el peso del ajuste no recaiga exclusivamente en las provincias. “Espero que el esfuerzo se haga también dese la Nación, porque hasta ahora el esfuerzo fiscal se está transfiriendo esencialmente a las provincias”, advirtió.

También se quejó el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que calculó la pérdida para su provincia en 1.200 millones de pesos. “Vemos esto con preocupación porque es una situación que afecta a todos los tucumanos, independientemente del signo político. Esto les quita a todos. Es un recorte que va en contra de todo Tucumán”, dijo en declaraciones a la prensa local.

Adelantó incluso que hará gestiones para que el gobierno revise la decisión. “Estamos muy preocupados porque sigue subiendo todo y encima nos quitan la plata. Por eso vamos a activar todos los resortes para que esto se revea”, indicó.

Los argumentos de Urtubey y Manzur se repitieron en otras provincias. Al malestar por lo que consideran un “reparto desigual” del ajuste, los gobernadores sumaron enojo porque la Casa Rosada no les avisó que la medida se adelantaría. No es la primera vez que el gobierno toma una decisión que los afecta directamente sin consultarlos ni avisarles. “Siguen mostrando una falta de previsibilidad y un cortoplacismo que son muy preocupantes”, dijo al diario capitalino un gobernador del norte.

La “sorpresa” por la falta de aviso se sintió incluso en las provincias al mando de Cambiemos, donde también esperaban que la eliminación comenzara a regir recién el año que viene.

En Santa Fe, que este año dejará de recibir unos 700 millones de pesos por la desaparición del Fondo Sojero, la noticia fue recibida “con sorpresa y preocupación”, según admitieron en el entorno del gobernador Miguel Lifschitz. El socialista estuvo este lunes reunido con Frigerio, que nada le dijo sobre la decisión que se difundió en las últimas horas a través de un comunicado del Ministerio de Hacienda.

