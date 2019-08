PARANÁ-COLECTIVOS: NO HUBO ACUERDO Y CONTINUARÁ EL PARO

El conflicto por el transporte urbano de pasajeros en Paraná sigue sin resolución. En la tarde de este martes se retomó la audiencia en la Secretaría de Trabajo de la provincia, pero no hubo acuerdo. La situación es tensa, en medio de un paro de choferes que continúan reclamando el pago del mes de julio con la escala actualizada y el aguinaldo. La empresa informó que depositó más dinero pero no fue suficiente para que no continúe la medida de fuerza este miércoles.

Por la mañana, ante el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, y de los funcionarios municipales Ricardo Frank y Walter Rolandelli, los empresarios habían prometido a los trabajadores pagar julio con la escala salarial anterior y no pagar el aguinaldo. Los dirigentes sindicales rechazaron la propuesta.

Fue entonces que se resolvió que la audiencia pasara a un cuarto intermedio hasta las 18, pero concluyó sin resultados para evitar que siga la medida de fuerza. (analisisdigital)

