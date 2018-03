Para Giano es el momento de discutir el proyecto de provincialización de la represa: En un solo bimestre la tarifa eléctrica se incrementó más que los salarios en dos años

El senador provincial Ángel Giano (FPV-Concordia) dijo esta tarde a DIARIOJUNIO que en dos años los salarios subieron aproximadamente un 60 % mientras que en un solo bimestre se incrementó un 68 % la tarifa mayorista de energía. “En un sólo bimestre la Nación subió más que dos años de salarios. Sumado al aumento de gas y de todos los servicios el salario cada vez alcanza menos. El dólar que estaba a $ 8 hoy está casi a $ 22. Es un cumulo de medidas perjudiciales para la mayoría del pueblo argentino”, dijo. Asimismo, remarcó que todos los legisladores entrerrianos deben unirse para reclamar la provincialización de Salto Grande. “Nos pertenece por derecho. No creo que haya una discusión jurídica, sino que, en todo caso, lo que hay es una discusión política que hay que dar”, dijo. El proyecto ya fue presentado en el Senado de la Nación.

En efecto, en diciembre se preveía que el aumento del costo de la energía eléctrica mayorista prevista por el Gobierno nacional sería del 38 % en el bimestre diciembre 2017-enero 2018, y un 30 % más el mes de febrero. Justamente el aumento de tarifas se dio en pleno verano. Giano recalcó este detalle. “Aplicaron el aumento en los meses donde hay mayor consumo. Esto es para que las empresas ganen más dinero, no tengo ninguna duda. No es porque el mercado o el sistema de energía lo necesitaba”, dijo.

“Yo lo he planteado desde hace mucho tiempo que debería ser un acto de justicia; un reconocimiento del derecho constitucional que la represa de Salto Grande que genera energía de un recurso natural como es el río Uruguay de todos los entrerrianos permita a la Provincia disponer de una energía que también es de todos los entrerrianos. No lo digo yo solamente, lo dice el doctor Bernardo Salduna que es un estudioso del tema y lo ha planteado hace más de 20 años”, dijo.

En ese sentido, explicó que en Entre Ríos debería suceder lo mismo que en las provincias petroleras donde los habitantes pagan más barato el combustible y lo mismo sucede con las gasíferas. En cambio, en Entre Ríos se genera el 8 % de la energía para todo el país (Entre Ríos consume entre un 2,8 y un 3 %). “Tendríamos que tener la posibilidad de pagar la mitad de la tarifa que estamos pagando”, indicó.

Pero en cada ciudad se hacen reclamos diferentes debido a que ya ven que muchos no van a poder pagar el tarifazo. “El tarifazo se debe a que el gobierno nacional decidió en estos dos años aumentar la tarifa mayorista no sólo por quitar subsidios sino para lograr que las empresas generadoras privadas de energía ganen más dinero que antes. Informes económicos revelan que las empresas privadas de energía están entre las cuatro que más dinero ganaron. Acá no hay déficit ni había déficit antes, desde el 2003 al 2015 era una mentira el déficit porque nunca paso nada. Lo que hay es una absoluta ganancia desmesurada por parte de las empresas privadas. Pero en vez de que ganar menos dinero, están haciéndole pagar al pueblo estos tarifazos”, indicó.

Más adelante el legislador recalcó que la represa de Salto Grande generó costos para la región. Entre ellos, la inundación de 78.000 hectáreas productivas que hoy no generan trabajo ni pagan tributo. Asimismo, en el convenio de construcción se mencionaba que la represa iba a servir para riego. De haberlo tenido, hoy no se hubiera declarado la emergencia agropecuaria por la sequia que afecta al campo. Además, se hubiese podido tener agua para uso domiciliario y si se hubiera terminado la esclusa se contaría con el canal de navegación. Pero la realidad que la represa “solo sirve para que gane dinero el gobierno nacional”.

El legislador también recalcó que el reclamo no es dirigido solamente al gobierno actual sino que data de 1994 cuando la reforma constitucional estableció claramente que los recursos naturales son de las provincias.

Por otra parte, Giano indicó que hoy acompaño a los concejales peronistas de Federacion a una reunión con el secretario de Energía de la Provincia, Jorge González, y el titular de Enersa. “Ellos trajeron la voz de los asambleístas que están preocupados”, dijo. En tanto el viernes pasado estuvieron con el ex senador nacional Héctor Maya y el senador provincial Roque Ferrari (Cambiemos) dialogando con las 18 cooperativas eléctricas de la provincia (cubren el 30 % del mapa entrerriano) explicándoles el proyecto de provincializar la represa.

“Creo que es el momento. Las cooperativas están teniendo problemas porque ellas no fijan la tarifa. Lo que hacen es comprar en el mercado mayoristas, le agregan valor agregado de la distribución que es el costo que ellos tienen para distribuir obviamente y hoy están teniendo problemas porque empieza la falta de pago, los cortes, la mora, los enganchados más allá de la tarifa social. Las Cooperativas y Enersa van a empezar a tener problemas financieros”, indicó.

Giano recalcó que en algunos almacenes de Concordia llegaron facturas de $ 10.000. “Estuve en un drugstore que atiende muchas horas al día y le vino $ 35.000. evidentemente muchos usuarios residenciales que pagaban $ 1.000 empezaron a pagar $ 4.000 promedio. Ha subido casi un 400 % lo que paga el usuario residencial”, dijo.

En cuanto al proyecto de utilizar las regalías, Giano señaló que se obtienen mediante el pago de un “precio vil” que efectúa la provincia de $ 240 el megavatio/hora mientras que en el mercado se vende a $ 1.040. El senador hizo una cuenta y concluyó que el consumo del lado argentino (70 megavatios/hora) que equivale a 1.680 megavatios/hora por día 6.500 megavatios horas por año. “A $ 240 (el megavatio/hora), que es un precio vil reitero, es lo que hoy están dejando son $ 1.451 millones. CTM pasó de un presupuesto de $ 600 millones a $ 1.100 millones el año pasado más lo que hay que pagar por transporte y otros gastos. Evidentemente no queda absolutamente nada. Si nos pagarían a $ 1.040 el megavatio vendrían excedentes que es lo que hoy no está pasando. Esas son las cosas que han cambiado en esto dos años. Antes había obras por todos lados, acciones de desarrollo por todos lados. Las regalías alcanzaban, había mas consumo y la energía se pagaba menos”, dijo.

“Los costos operativos de Salto Grande estaban con un dólar a $ 8 por eso había diferencia entre el costo operativo y la venta de energía a $ 120 el megavatio/hora pero cambiaron muchas cosas y todas en perjuicio de Entre Ríos y de los habitantes que tienen que pagar una tarifa eléctrica injustamente, e incluso mucho tiempo se pagó más en Entre Ríos que en otras provincias que no son generadoras como nosotros. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa”, indicó.

El senador recalcó una frase del dirigente radical Ricardo Balbín: “No importa quien lleva entonces el palo; lo importante es la bandera” para reclamar unión en torno a la consigna. “La bandera es que el río y la energía que son nuestros se nos valoricen y nos permita tener a los entrerrianos tener energía más barata”, indicó.

Pero lo que se observa es que los senadores y diputados de Cambiemos apuntan a la Provncia reclamando que se baje el costo impositivo de las tarifas. Giano dijo que eso se debe a los incrementos importantes de la energía que ha llevado a los vecinos a “mirar con lupa las facturas”. “Cuando era razonable la tarifa no la mirábamos tanto. Los tributos estaban desde hace mucho tiempo con ese concepto y ese porcentaje pero no es lo mismo pagar $ 1.000 que $ 3.000”, indicó. “Creo que hay legisladores de Cambiemos que saben que la responsabilidad es del gobierno nacional y tratan de tirar la pelota para otro lado”, dijo.

“Y acá los municipios y las provincias hacen convenios con las distribuidoras para garantizarse el cobro de tributos que si lo hicieran por su cuenta no lo harían con ese nivel de recaudación. Si el municipio cobraría la tasa de alumbrado dentro de la tasa de inmueble, no tendría el 90 % de cobro y tendría mucho menos”, añadió.

Giano señaló que la CEC deberá analizar si cobra bien o mal la tasa de alumbrado dado que en Paraná Enersa le da dinero al municipio mientras que en Concordia es al revés. “Algo o está bien”, dijo. No obstante, recalcó que eso ha permitido tener información de la CEC que antes no se tenía. “Antes la Cooperativa compraba el megavatio a $ 107 y hoy paga $ 1.079. Mientras que la represa le pagaban $ 120 y lo pasaron a $ 240. Aumentaron el 100 % el precio de la represa pero 1.000 % el megavatio en el mercado mayorista. Esto no es justo. Acá quien ha aumentado excesivamente hace dos años y medio es la Nación”, dijo.

Me gusta: Me gusta Cargando...