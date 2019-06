NO SÓLO CON URRIBARRI ERA LA REUNIÓN DE CRISTINA

El motivo de la ausencia de la ex presidente a su juicio era un encuentro en el Senado por economías regionales. Recibió al ex gobernador, el intendente concordiense Cresto, diputados provinciales, el ex ministro Schunk y productores.

Al comienzo de la semana luego de la presentación de listas nacionales, la ex presidente, actual senadora del Frente para la Victoria y candidata a vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en su despacho en el Congreso a una delegación entrerriana encabezada por el ex gobernador y hoy presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri.

El encuentro había sido portada en los medios nacionales porque la ex mandataria, hoy senadora y candidata a vicepresidente había informado al Tribunal Oral Federal que la juzga en Comodoro Py que se ausentaría de una audiencia este lunes por tener agendada una reunión con Urribarri por temas parlamentarios.

Pero la instancia en el Congreso no era sólo con el ex gobernador. También asistieron el intendente de Concordia, Enrique Cresto. los diputados provinciales del peronismo Leticia Angerosa, Ángel Vázquez y Gustavo Osuna, el ex ministro de Producción de la provincia, Roberto Schunk, y dirigentes del sector citrícola entrerriano.

“Hoy recibimos en el Senado a Sergio Urribarri y a legisladores, intendentes y productores del sector citrícola de la provincia de Entre Ríos. Nos manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesa el sector, similar a la que viven otras economías regionales en nuestro país”, se publicó en la cuenta de Twitter del bloque de senadores nacionales del kirchnerismo.

En la oportunidad plantearon las dificultades que atraviesan el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), Ariel Panozzo Garmarello; el vicepresidente, Dante Grigolato; el gerente de la entidad, Alberto Grigolato; y el titular de la cooperativa que administra la fábrica de jugos de Villa del Rosario, Gustavo Cichetto.

Participaron también el presidente del bloque FpV-PJ, Marcelo Fuentes, y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, miembro de la Comisión de Agricultura de la cámara alta nacional, que es presidida por el entrerriano del PRO, Alfredo De Angeli.

La reunión

La audiencia fue pedida por Urribarri en mayo ante el planteo de los productores que habían realizado un “frutazo” en Plaza de Mayo. La intención fue plantear la posibilidad de motorizar algunas modificaciones normativas que ayuden a paliar la situación.

“Solicitamos esta reunión casi en situación de desesperación, cuando sucedió algo que jamás pensábamos volver a ver: nuestros productores regalando su cosecha en la Plaza de Mayo. Para peor, hubo tres cuadras de cola de gente que fue a buscar un poco de fruta. Todo un signo de época”, explicó Urribarri.

“Ahora, con Cristina ya lanzada como candidata a la vicepresidencia y con grandes chances de definir junto a Alberto Fernández los destinos del país desde la Casa Rosada a partir de diciembre, el encuentro cobró aún más relevancia”, añadió el ex mandatario en un comunicado de prensa.

“Pudimos hablar de las necesidades actuales, pero también esbozar planes a futuro”, sugirió el ex gobernador.

Durante el encuentro se habló de los principales problemas de los sectores citrícola, arrocero y apícola, otras de las principales economías regionales de Entre Ríos.

En el sector apícola, en los últimos tres años y medio se pasó de 3.500 a 2.500 productores, y de 700 mil colmenas a 400 mil. Del mismo modo, en el sector arrocero, los pequeños y medianos productores pasaron de ser 250 a 100, a lo que se sumaron retenciones a la exportación de entre un 12 y 15 por ciento. Esto contrasta con el 5 por ciento que aplicaba la gestión anterior y que además se compensaba, indica el parte de prensa.

El ex gobernador opinó además sobre la emergencia económica declarada en el Congreso para el citrus, mediante un proyecto de la diputada entrerriana Mayda Cresto. Urribarri la calificó como “insuficiente, ya que solo faculta al Poder Ejecutivo a postergar vencimientos” y consideró que “existe la necesidad de complementar con un paquete de medidas”.

Luego, advirtió como necesario avanzar con “políticas de fomento para la exportación”, en la constitución de un fondo que permita “hacer frente a situaciones de gravedad” y en acciones que “aporten transparencia a ambas cadenas de producción”.

Enrique Cresto, por su parte, manifestó la necesidad de avanzar en un proyecto de ley de envasado en origen en la medida en que potenciaría fuertemente el desarrollo del sector y la consiguiente generación de empleo. Y el ex ministro Schunk, a su turno, brindó en la reunión un panorama detallado de los números de las cadenas de valor del citrus y del arroz, y luego tomaron la palabra los productores presentes.

