Larrarte cruzó a Dietrich: “Cambiemos sigue mintiendo”

El senador del PJ dijo que lo 23 mil millones de pesos que refirió el ministro como invertidos en la provincia es una “burla para los entrerrianos”.

Lucas Larrarte, senador provincial del Partido Justicialista -PJ-, salió al cruce del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que estuvo este jueves en Paraná y afirmó que su cartera ha invertido en la provincia 23 mil millones de pesos en obras.

El legislador calificó los dichos como “una burla a los entrerrianos”. Y señaló: “No sólo el gobierno de Mauricio Macri no ha continuado obras emblemáticas para los entrerrianos, como la autovía de la ruta 18, sino que la provincia ha debido hacerse cargo de otras, como el acceso norte a Paraná, que sin fondos provinciales se habría paralizado”.

Larrarte señaló en ese sentido: “La verdad es que nos genera zozobra el hecho de que minimicen nuestra voz y nuestros reclamos al tiempo que anuncian grandilocuentes inversiones viales que no dudo en calificar de invisibles. No sé dónde están los 23 mil millones de los que habla el ministro. Se debe haber confundido de provincia porque acá en Entre Ríos y particularmente en mi zona no se los ven”.

El senador subrayó que los datos muestran que entre diciembre de 2016 y la fecha en Entre Ríos “no se alcanza siquiera al 5% de esa suma”. Y lanzó: “No puedo sino calificar a los dichos del ministro como de mentira de gran envergadura”.

Entre las obras finalizadas, Larrarte detalló la Ruta Provincial 38 que une Ubajay con San Salvador, en la que se invirtieron 250 millones de pesos; el acceso a Colonia Elía, donde se invirtieron 135 millones de pesos; la Ruta Provincial 16 en el Tramo Larroque – Ruta 12, que demandó una inversión de 58 millones de pesos financiados por el BID: “Estas son las obras finalizadas y suman apenas 443 millones de pesos”.

Entre las que están en ejecución, el senador señaló obras como el Acceso Norte a Paraná -468 millones de pesos- que aún no ha sido terminada y de los cuales la Nación adeuda a la fecha 140 millones; la ruta 16 en el tramo Larroque – Ruta 14, cuya ejecución a la fecha no llega al 50% y representa unos 129 millones de pesos, de los cuales la Nación adeuda 51 millones; la Ruta 6,en la que a la fecha se han invertido 526 millones de pesos -53% Nación y 47% Provincia-, “aún cuando el convenio decía que los aportes eran 66,66% por Nación y 33,33% por Provincia”.

“Hace ya dos años que desde la legislatura entrerriana reclamamos por la Ruta 18 sin ser escuchados. La situación adquiere una gravedad inusitada cuando uno repasa las estadísticas que enseñan que pierde la vida más de una persona por cada kilómetro por año”, expresó el senador.

Para finalizar, el legislador indicó: “Los entrerrianos no queremos que nos mientan. Le diría al ministro que tiene que prestarle más atención a Macri cuando dice que hay que hablar desde la verdad y con buena fe, sin mentiras. Aunque, en realidad, ignoro si realmente se refiere a las propias. Mejor que decir es hacer. Macri y sus funcionarios deberían saberlo”. (ahora.com)

