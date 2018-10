LANDÓ RATIFICÓ EL SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS RURALES DE PERSONAL ÚNICO

“Nunca estuvo en los planes de este gobierno cerrar una escuela rural por poca matricula”, aseveró la presidenta del CGE, Marta Landó, este domingo al celebrar junto a vecinos y comunidad educativa el centenario de una establecimiento rural del departamento San Salvador.

En la provincia hay 1114 escuela primarias, 832 son rurales, 524 de personal único, de las cuales 23 son de personal único con un alumno. Más de 600 personas participaron este domingo de los festejos del centenario de la escuela rural Nº 6 Malvinas Argentinas, de Colonia Puntas de Gualeguaychu.

La presidenta del Consejo General de Educación encabezó la ceremonia en representación del gobernador Gustavo Bordet, junto al intendente de San Salvador, Marcelo Berthet; la directora Departamental de Escuelas, Alejandra Confalonieri; el senador Lucas Larrarte y el director de la escuela, Matías Cataneo.

En la oportunidad, Landó precisó que “en Entre Ríos el 80 por ciento de las escuelas primarias son rurales, esto habla de la importancia de las escuelas rurales en la provincia” y recordó, “donde hay un alumno hay una escuela, por eso para el gobierno entrerriano nunca estuvo en los planes cerrar una escuela rural por poca matricula”.

Destacó que “el gobernador Bordet pone énfasis en las escuelas rurales, es por ello que el gobierno realizó recientemente la compra de mobiliario para equiparlas” y valoró “la labor de los docentes rurales, que trabajan por la inclusión con dedicación y vocación”.

En este sentido, indicó que desde el CGE “trabajamos para todos nuestros alumnos tengan bienestar, sin diferencias, y hacemos acciones pensando en el bienestar de los estudiantes y en que el proceso de aprendizaje se pueda realizar en las mejores condiciones posibles”.

La ex escuela N° 23 en sus orígenes pertenecía al departamento Colón, está ubicada en Puntas del Gualeguaychú, departamento San Salvador, fue fundada el 18 de marzo de 1918.

Durante el acto, se izaron las banderas de Argentina y Entre Ríos, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y la marcha a Entre Ríos, hablaron ex alumnos y ex docentes, descubrieron placas recordatorias, se entregaron recordatorios a ex y actuales alumnos, además se tocaron las 100 campanas conmemorando el centenario. En la institución también había una galería de fotos y elementos que contaban la historia de la escuela. Tras el acto formal, los festejos continuaron con un gran almuerzo y peña.

Reseña

La historia cuenta que los vecinos de la colonia estaban preocupados porque no tenían una escuela donde mandar a sus hijos; por eso en 1917, comenzaron a reunirse y decidieron hacer el rancho de paja y barro; en un terreno de Doña Elena Echeverría de Blanc. Comenzó a funcionar en 1918 y en 1922 le colocaron techo de cinc.

Sus primeras docentes fueron: María Angélica Otero (directora) y Fanny Peragallo (maestra).

En 1923 levantaron otro edificio de ladrillo asentado en barro; años después fue donado al Honorable Consejo General de Educación, junto con una hectárea de tierra.

El 8 de octubre de 1972 y ante la preocupación de su director Fermín Pérez, por el juego y recreación de los niños rurales se inaugura el parque escolar; que en la actualidad lleva el nombre de Parque Escolar Pinocho; contando con una estatua del personaje en el centro del mismo y algunos juegos, que aún hoy se conservan, para el disfrute de los alumnos.

El edificio inaugurado en 1923 funcionó hasta 1978, año en que se inauguró la construcción de material que, con diferentes reformas, se mantiene en uso hasta la actualidad.

Durante esta gestión la escuela fue reparada a través de los programas Verano 2017 y Plan Vacaciones 2018 de Infraestructura, con partidas de Reparaciones Menores del CGE para su mejora y mantenimiento, como así también se realizaron tareas de mejoramiento de ripio desde la Ruta Provincial N° 23 hasta el ingreso a la escuela. (dgip)

Me gusta: Me gusta Cargando...