La UCR se abre del PRO y propone un interbloque en la legislatura

Así lo votó el sábado el congreso provincial de la UCR. El asunto estaba fuera de temario pero el apoyo de la corriente Illia fue decisivo para tratarlo y aprobarlo. Aseguran que esto no implica romper Cambiemos, sino mejorar las relaciones al interior de la coalición. La reforma política se debatirá después. Viola seguirá en Cambiemos.

Lo primero que aprobó el congreso que sesionó este sábado por casi cuatro horas en Paraná fue la designación de los miembros del Tribunal Electoral partidario: Rubén Sieber (del sector de Atilio Benedetti), Raúl Avero (postulado por el sector de Sergio Varisco), Silvia Leone (del sector de Fabián Rogel), Pablo Oroño (de Benedetti) y Daiana Moretti (del sector de Varisco). También los del Tribunal de Disciplina: Fabio Larrosa (del grupo de Benedetti), Lucía Borini (del sector de Gracia Jaroslavsky) y Miguel Aranguren (del sector de Varisco).

Resuelto este trámite, arrancó un largo debate que empezó por plantear algunas opiniones sobre la reforma política -que era parte del temario, aunque se sabía que no habría definiciones dado que aún no se conoce el proyecto del gobierno provincial- y terminó cayendo de lleno en la discusión política de fondo, que tiene que ver con la relación de la UCR y el PRO dentro de Cambiemos. El canal para ese debate fue el planteo de un interbloque en la legislatura, como lo había anticipado Página Política.

Finalmente, y tras casi tres horas largas de debate, se terminó aprobando la conformación de un bloque radical en la legislatura, que funcione como un interbloque de Cambiemos con los legisladores de PRO.

Luego del cónclave, la presidenta de la bancada de Cambiemos María Alejandra Viola hizo saber a Pagina Política que ella permanecerá en el bloque de Cambiemos, al igual que su par Alberto Rotman: “Estarán por un lado los diputados radicales de la Corriente Arturo Illia que se separan. Por el otro seguirá el bloque de Cambiemos con cuatro legisladores del PRO y dos radicales”, lo resumió a su modo.

Primeros discursos

En el debate por la reforma política, el senador Raymundo Kisser se pronunció en contra del voto electrónico, porque a su juicio es una vía para “sustituir a los partidos políticos”. “Con la maquinita no necesitan la militancia de los partidos para repartir la boleta”, planteó.

En igual sentido, Rubén Basso, de Paraná campaña, consideró “vergonzoso” que los radicales, sin haber participado en la definición de las políticas de Cambiemos “tengamos que salir a defender los aumentos en la boleta de luz, del gas” y “nos veamos obligados a dar explicaciones que nosotros no somos eso, que nuestro partido nació justamente para pelear en contra de los conservadores”.

“El Presidente estuvo al lado de Viale, a diez kilómetros y no lo invitaron al intendente. Sacaron la foto ellos con los peronistas. Tenemos que soportar todos los días una afrenta nueva”, se quejó.

“Ahora hay una nueva: como estamos en Cambiemos, del 10% que nos corresponde tributar al partido, le vamos a dar el 5 a cambiemos ¿dónde está escrito eso? ¿lo dice la carta orgánica?”, cuestionó.

También se quejó porque los diputados de Cambiemos “votaron por unanimidad al honorable corrupto más grande que ha tenido la historia de Entre Ríos”.

Interbloque si, interbloque no

Tal como lo había anticipado, el dirigente de Paraná, Sergio Solari, enrolado en el sector donde milita Gracia Jaroslavsky, llamó a dar una “señal de poder” hacia adentro de Cambiemos, conformado el interbloque en la legislatura “no para romper sino para unir y demostrar que somos capaces los radicales del gobernar”.

“Tengamos la firmeza de tomar decisiones de trascendencia, decir que nos cansamos del frente transitorio cambiemos como mera herramienta electoral que ha sido exitosa para ganar elecciones. Tenemos más concejales, intendentes, legisladores; la pregunta es para qué si al primer empujoncito mariconeamos, nos quedamos quietos”, criticó, para reclamar que Cambiemos funcione como “una coalición de verdad”.

“Somos distintos ideológicamente, pero esto no quita que integremos una coalición y discutamos de igual a igual para llegar a una decisión buena”, acotó Solari.

Luego, el diputado nacional Marcelo Monfort, enrolado internamente en la corriente Illia, planteó la necesidad de fortalecer Cambiemos, pero alentó la variante del interbloque, contando la experiencia del Congreso de la Nación.

El primer reparo a la posibilidad de separar los bloques de la UCR y el PRO para funcionar como un interbloque de Cambiemos vino de parte del intendente de Paraná, Sergio Varisco, que pronunció un discurso con el que buscó poner paños fríos a las críticas, recordando “de donde venimos” y repasando aspectos positivos del gobierno de Cambiemos.

“Es cierto que es un momento difícil”, reconoció, pero se mostró confiado en que “vamos a volver a crecer” y calificó de “exitosa” a la alianza Cambiemos “tomando en cuenta de dónde venimos”, más allá de lo “mucho por hacer que hay”.

“Hacer más radicalismo no es hacer un interbloque, lo que tenemos que reclamar es que funcione la mesa provincial de cambiemos y ahí se discuta todo como corresponde”, diferenció Varisco y recibió aplausos.

Contó que el nuevo Comité nacional le entregó a Macri “una serie de puntos con los que el radicalismo no está de acuerdo”. “La UCR se va a fortalecer no por lo que hagan otros, sino por lo que hagamos nosotros mismos”, cerró.

La Illia, por el interbloque

Aunque ya lo había anticipado Monfort, fue el discurso del diputado José Artusi el que dejó más claro que la corriente Illia se estaba subiendo al planteo de Solari para conformar un bloque radical en la legislatura y funcionar en interbloque de Cambiemos con el PRO.

Tras recordar el crecimiento que significó para la UCR la integración de Cambiemos, el dirigente de Concepción del Uruguay postuló: “Necesitamos conservar Cambiemos como coalición electoral, mejorarla y perfeccionarla como coalición parlamentaria y transformarla en una verdadera coalición de gobierno, exigiendo su institucionalización”.

En concreto mocionó que se apruebe la conformación de un bloque de la UCR en la legislatura para que “sin romper Cambiemos” se pueda funcionar como interbloque con el PRO.

También aludió al tema otra voz de la Illia en el bloque, Fuad Sosa, que se explayó en su crítica a la relación que se sostiene con el PRO. Expresó su disgusto con las presiones “con la billetera”.

Viola pateó el tablero

La presidenta del bloque de diputados de Cambiemos lamentó que se “use” a los congresales de la UCR para “solucionar un problema de una línea interna”.

Hay que recordar que Viola pertenece a la corriente Illia y, no obstante, votó en contra de lo que había resuelto su grupo, que era sostener a Sergio Kneeteman en la jefatura del bloque. Viola, junto al radical Alberto Rotman, votaron con los diputados de PRO y le torcieron el brazo a Benedetti, que como jefe de la Illia sostenía a Kneeteman.

Este sábado, mientras hablaba, alguien le recodó con un grito que el congreso partidario era soberano para definir sobre que se debatía. Viola lo aceptó pero lamentó los “vicios” que “se dan no sólo cuando un partido está en el poder”.

Se quejó porque no se consultó sobre el tema interbloque a “los concejales y los intendentes que llegaron por Cambiemos”.

“No confundamos el problema que no sabemos resolver puertas adentro de una corriente. ¿Por qué no se trató este tema en los congresos de 2016 o en 2017? Resulta que ahora como el presidente no tuvo los votos se engancha todo el congreso para resolver este problema. Es un absurdo”, disparó.

