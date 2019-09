“LA SITUACIÓN ES MUY COMPLICADA PARA LAS ECONOMÍAS REGIONALES”, ADVIRTIÓ ELVIO GUÍA

«La sociedad no debe quedar en el medio de esta maldita grieta que tanto mal nos hace a los argentinos”, afirmó Guía.

El delegado en Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guía, describió la realidad del sector agropecuario en el marco de la crisis económica nacional y las últimas medidas del gobierno de Mauricio Macri.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Guía sostuvo que la situación del sector “es complicada” y “hay que ver hoy qué hacen los tipos de cambio”.

De todos modos aclaró que el tema “es complicado para un sector mucho más que para otro, porque el sector de la agricultura tradicional no está tan complicado porque al subir el dólar suben los insumos pero también los precios de los comodities, pero cuando empezamos a hablar de economías regionales, de cítricos dulces, de arroz, de lechería y de otras economías como la pera, la uva o la manzana la situación es muy complicada porque todos los insumos están en dólares, los mercados son internos –hay poca exportación de estos productos- que no se traslada al precio de los productores que empiezan a perder la capacidad adquisitiva y vuelven los números al rojo”.

En ese marco, señaló que “después de muchos años la lechería había vuelto a los 0,30 centavos de dólar el litro de leche y ahora con este aumento del dólar estamos por debajo nuevamente y todos los insumos por arriba, tanto la semilla de maíz como el fertilizante y todo lo que se usa para el forraje para hacer reservas suben en dólares y eso genera una situación complicada”.

El dirigente agrario afirmó que “los tres sectores más comprometidos en la provincia” son “la lechería; los cítricos dulces porque si bien hay algo de mercados hacia afuera es muy poco lo que se exporta y se depende del mercado interno, que está deprimido porque el bolsillo del consumidor no resiste más aumentos y no se pueden trasladar los aumentos de insumos; y el arroz, que está pasando una situación compleja porque si bien se exporta mucho hasta que copia el valor del dólar, los precios quedan complicados sin poder tener opciones en los bancos para sacar un crédito a tasa razonable para poder afrontar la campaña que viene, que necesita mucho dinero para el riego, el combustible y la energía eléctrica”.

También mencionó que la situación de la producción de pollos “está en amarillo porque se está exportando bastante bien y aumentó también el consumo per cápita”.

Sobre la situación de la lechería comentó que “si bien no hubo más cierres de tambos, hubo mucha concentración porque la mayoría de los productores que habían dejado alguna vaquilla de reposición, al no tener capital de trabajo no se puede aumentar o mantener el rodeo como es necesario; pero no hubo en el último tiempo nuevos cierres de tambos”.

Consultado respecto de las posibles soluciones, Guía sostuvo: “Lo venimos planteando sistemáticamente y este gobierno nos atendió pero no nos escuchó. Venimos diciendo lo que nos está pasando con los bancos, con las tasas de interés, con el dólar, con la falta de capital de trabajo, con ese productor que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio y que está muy complicado”.

“Le dijimos muchas veces al gobierno que mejore el rumbo y trate de acomodar las cuentas, se habló el tema retenciones, tuve oportunidad de hablar con el presidente Macri de los problemas que están atravesando las economías regionales y nos escucharon, pero habrá que esperar cómo se va solucionando todo, pero el mayor desafío es cómo se acomoda la macro economía. Si eso no se acomoda, con un país con poca plata es difícil trasladarlo a una economía regional”, refirió.

En tal sentido, recordó que “en los 14 puntos que se presentan a los candidatos presidenciales se plantea hacer una reforma tributaria integral, que realmente contemple a los más pequeños, que suba los mínimos no imponibles de Ganancias para poder tener alguna ventaja competitiva”. “No podemos competir burros y parejeros, porque ya sabemos cómo termina esa carrera, y esto lo tiene que entender el gobierno que hasta ahora no lo ha hecho. Está más que claro que el marcado no regula y no derrama, hoy está claro que debe haber una intervención virtuosa del Estado para poder funcionar en Argentina”, describió.

Al respecto destacó que “desde la conducción de la Mesa de Enlace a nivel nacional se hizo llegar este documento de 14 puntos a los tres candidatos que están en la carrera: Mauricio Macri, Roberto Lavagna y Alberto Fernández”. “A los tres les dijimos lo mismo, que aprendamos de los errores y no volvamos a cometer errores del pasado, creo que todos los tienen y necesitamos entrar en un camino de tranquilidad para la sociedad, que no puede estar en la pelea política. La sociedad debe quedar afuera de esa pelea y no quedar en el medio de esta maldita grieta que tanto mal nos hace a los argentinos”, concluyó. (analisisdigital)

