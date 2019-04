LA PROVINCIA SE HARÁ CARGO DE LA OBRA DE ESTABILIZACIÓN DE BARRANCAS EN DIAMANTE

El gobernador Gustavo Bordet visitó Diamante y explicó que la provincia se hará cargo de la obra de estabilización de barrancas. Se mostró preocupado por la continuidad de las actividades del Centro Promocional San Roque y adelantó que se trabajará en un plan totalizador de agua potable.

Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, el diputado provincial, Juan Carlos Darrichón y la presidenta del Instituto Becario, Claudia Gieco, Bordet recordó que ni bien se conocieron las primeras advertencias “empezamos a trabajar en un plan maestro para las barrancas”.

Consultado por los medios de comunicación, el mandatario explicó que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) aprobó en las últimas semanas “el anteproyecto que permitirá empezar los estudios y concluir con el plan ejecutivo para luego ser llamado a licitación”.

El objetivo es contar con “un plan que dé sustentabilidad a las barrancas, que dé previsibilidad y seguridad”, relató Bordet y aclaró que “esto contempla estudios geológicos” ya que se busca “generar un trabajo que pueda tener la estabilidad en el tiempo”. “Cualquier intervención que se haga sin tener una planificación hecha por especialistas no tiene duración en el tiempo”, advirtió.

En ese marco, contó que recorrió la zona y con la referente del Centro Promocional San Roque en el barrio Urquiza, la hermana Mariel, “y me volví más preocupado de lo que llegué” porque “el centro está cerrado”. “Es inexplicable que esté cerrado el comedor, que haya muchos chicos que no pueden asistir y que el centro de salud haya sido desplazado”, sostuvo y contó que “conversé con los vecinos que me manifestaron esa angustia de poder volver a contar con el funcionamiento no solo de comedor, sino también de los talleres, la panadería. Esto significa una interacción muy grande en el barrio que tiene que resolverse pronto”.

“Hay cosas que tienen que resolverse para un lado u otro, porque en esto hay todo un barrio y una zona que necesita tener la asistencia alimentaria y esto nos preocupa mucho. Además es un lugar de contención para muchos chicos”, detalló.

En ese sentido, el mandatario recordó que “queremos trabajar con la seriedad que se requiere pero también entendiendo que hay cuestiones que deben resolverse en muy corto plazo” y reafirmó que “está el compromiso firme de terminar este proyecto para poder encarar los trabajos que realmente necesita Diamante para tener esa sustentabilidad que permita seguir mirando hacia el río desde la ciudad”.

Por otra parte, y consultado también por los medios de comunicación, Bordet recordó que la provincia encaró desde inicios de gestión “un plan provincial de agua potable” que ya se está desarrollando en múltiples ciudades entrerrianas.

“Hemos hecho este plan de agua en todos los municipios, sean de Cambiemos, justicialistas. Hacemos lo que los intendentes nos piden, ellos definen cuál es la estrategia de la ciudad, las obras prioritarias. La provincia lo que hace es conseguir los recursos para ejecutar y llevar adelante esas obras”, aclaró.

En esa línea “lo que queremos hacer en Diamante es tener un plan también totalizador de agua para la ciudad. Es decir, primero contar con la planta de captación para tener agua dulce. Es imperdonable estar a la vera del río Paraná y no tener agua dulce de calidad. Y en segundo lugar el cambio de la red”, detalló.

“Lo importante es que haya un proyecto. Y en esto nos hemos puesto de acuerdo con Carlos Darrichón y Claudia Gieco para poder llevara delante esta obra que es sumamente necesaria en la provincia”, adelantó Bordet.

El gobernador apuntó que “la costa del Paraná tiene un inmenso potencial turístico, enorme”. Y en este sentido dijo que “Diamante ha comenzado a desarrollarse muy fuerte y a posicionarse en el mercado turístico, Paraná también y del mismo modo tiene que ocurrir lo mismo con Gualeguay, en La Paz que tiene un extraordinario producto como es la pazca deportiva que acá también existe en Diamante y tenemos que posicionar todo un corredor del río Paraná en materia de turismo como lo tiene el Uruguay”.

En ese contexto Bordet se refirió también a la habilitación de las termas para Diamante y reiteró la necesidad de trabajar con todos los sectores.

“Diamante tiene una enorme ventaja, que está autorizada. El pozo está hecho y hay que desarrollar todo el complejo, hay que buscar inversores” resaltó el gobernador y sostuvo que para eso “hay que generar la puesta en funcionamiento de las termas, claramente”.

“Esto es una gran fuente de ingreso para Diamante que es una ciudad maravillosa. Con las termas se le agregaría un gran elemento turístico que complementaría todo el resto de lo que la ciudad ya de por sí posee y podría darle estacionalidad al turismo porque las termas funcionan todo el año”, resaltó Bordet y señaló: “está todo listo para realizar las termas. Hay que tomar una decisión política”.

En ese sentido contó que lo habló con Carlos Darrichón y Claudia Gieco: “el gobernador está para llevar adelante las iniciativas que los intendentes nos van a plantear y en ese sentido, yo de muy buen agrado llevo adelante esta iniciativa”. (dgip)

Me gusta: Me gusta Cargando...