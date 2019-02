LA OPOSICIÓN SE RETIRÓ DEL RECINTO ANTE LA REELECCIÓN DE URRIBARRI COMO PRESIDENTE

La diputada radical Viola cargó contra su antecesor, Bordet y lamentó que se haya perdido la oportunidad de “oxigenar la política”. Báez le asestó, ya en ausencia de los diputados opositores: “Evidentemente comenzó la campaña”. El ex gobernador cargó contra Cambiemos. Se emitieron dos comunicados.

De la Redacción de Página Política Antes de ser reelegido Sergio Urribarri como presidente de la Cámara de Diputados, el bloque de la oposición se retiró luego de un duro discurso. El discurso no fue sólo contra quien iba a ser reelecto, sino también contra Gustavo Bordet.

Alejandra Viola fue quien pidió la palabra para anunciar el retiro de los 12 diputados electos en 2015 por Cambiemos, que hoy integran tres bloques. “Desde el oficialismo se ha perdido una gran oportunidad de dar el ejemplo en la política, en los momentos que estamos atravesando”, dijo. Y siguió: “Hay dos caminos en política: uno es el camino de la verdad, la coherencia y la lucha contra la corrupción; el otro del atajo, el camino de la impunidad, del uso de los fueros como escudos, de los aprietes. Creemos que el gobernador ha perdido una gran oportunidad de oxigenar la política”.

“Creemos firmemente que el gobernador ha perdido una gran oportunidad de oxigenar la política, justamente cuando esta Cámara está atravesando uno de los momentos más oscuros de su historia y ésta era la oportunidad de dar un cambio, y ese cambio era hoy”, lamentó. Y agregó: “Estamos presentes, porque es tradición acompañar al oficialismo en la propuesta que ellos hacen, pero hoy no podemos acompañar esta propuesta y la única opción es retirarnos del recinto, sabiendo incluso que eso significa también perder la vicepresidencia segunda de esta Cámara”.

Urribarri le respondió enseguida a la diputada: “Vamos a respetarlos, y en la próxima sesión tendrán la oportunidad de designar vicepresidente”. “La respeté dándole la palabra así que puede irse contenta, muchas gracias y buen fin de semana”.

Pero fue Pedro Báez en contestar políticamente a la radical. “Evidentemente ha comenzado la campaña electoral en la provincia con las palabras de la diputada Viola”. Y apuntó que “lamentablemente da comienzo a una etapa que en este recinto no se había casi experimentado en estos tres años, hemos tenido que escuchar discursos con dosis de cinismo y de hipocresía importante pero lo de hoy rebasa todos los niveles conocidos”.

El ex ministro sostuvo que “cuando la República Argentina toda está sumergida en una tragedia nacional, que nos vengan a querer correr con estas cuestiones; cuando lo que están experimentando es una frustración después de haber pretendido que el campo nacional y popular no haga los esfuerzos y se presente dividido en las elecciones”.

“Evidentemente el impacto emocional de ver al peronismo unido para superar este momento tan aciago de la Argentina es lo que los pone tan nerviosos y ni siquiera se animan a dar el debate”, analizó. Los diputados oficialistas Miriam Lambert, Daniel Koch, Marcelo Bisogni y Daniel Ruberto fueron las otras voces que cargaron contra el desplante de sus opositores.

Urribarri le respondió personalmente a Viola. “Para hablar de transparencia que mire en su casa la diputada Viola. Debería mirar alguno de sus ex intendentes de su partido, pero debería mirar a su presidente. La diputada Viola votó a un presidente que tenía dos procesos y estaba en la Corte Suprema de la Nación. Por supuesto que después de que fue electo presidente, mágicamente esas dos causas gravísimas desaparecieron”, lanzó el ex gobernador antes de la votación.

Y enseguida, sin nombrarlo, se refirió a Rogelio Frigerio: “Ese funcionario nacional que los llamó hace instantes tuvo una sola estrategia para Entre Ríos y para todo el país, porque sabían lo que venían a hacer: destruir el tejido social en la Argentina. Hoy lo padecen millones y millones de argentinos que pasan hambre, que están desocupados”.

Y agregó: “La única estrategia era dividir al peronismo, dividir a la oposición. Desde el primer día invirtieron sumas siderales en algunos medios para que ese único propósito, partir a la oposición, sea el que les permita tener algún tipo de posibilidades competitivas en la elecciones que se va a librar en agosto y en octubre de este año”.

Urribarri también tuvo un capitulo para el Poder Judicial. “Hablan de justicia independiente y no hay juez o fiscal que se anime a denunciarlos que no sea víctima presa del Consejo de la Magistratura con mayoría automática. Y ese juez o fiscal dura muy pocas horas. Si no pueden con el Consejo de la Magistratura, utilizan los cañones de la hegemonía mediática contra ellos y sus familias para hacerlos renunciar”, lanzó.

La presidencia fue una batalla que se libró hasta el martes, cuando el nombre de Juan Navarro era el número puesto para reemplazar al ex gobernador. La vicepresidencia primera quedó en manos de Diego Lara. Se establecieron como días para sesionar los martes a las 18 horas, y los miércoles y jueves a las 11 horas cada 14 días.

Comunicados oficiales de los bloques PJ y Cambiemos

PJ

“Los diputados de Cambiemos son funcionales al ajuste y saqueo del gobierno de Macri”.

Los diputados provinciales de la Alianza Cambiemos apuestan a la campaña política sucia mintiendo y atacando al Peronismo para tapar su complicidad con un Gobierno Nacional que no ha hecho otra cosa que aumentar la pobreza en el país. Menos aún tienen propuestas para los entrerrianos.

No se diferencian en nada de sus referentes nacionales. Hacen uso de la mentira y la desinformación porque sus políticas son el ajuste, la inflación, el despido de trabajadores y los tarifazos.

Además, nunca los argentinos sufrimos un saqueo tan fenomenal como la estafa que significa la deuda externa que contrajo en estos tres años Macri. Deuda millonaria que además ya fue fugada a empresas del exterior vinculadas a Cambiemos, conformando uno de los actos de corrupción más grandes que jamás se haya visto. De eso no hablan los diputados de esta alianza.

Cualquiera sea el candidato que lleve Cambiemos para la gobernación de la provincia, traerá bajo el brazo medidas de ajuste como las que hicieron a nivel nacional. Cambiemos es desocupación y familias que se quedan sin sustento. Cambiemos es aumento de la luz y del gas. Cambiemos es el cierre de comercios y fábricas. Cambiemos es pobreza y hambre. Cambiemos es mentira y desesperanza”.

Cambiemos

“Esperábamos un paso al costado hasta que la Justicia esclarezca las múltiples causas en la que se lo investiga. La política, necesita gestos claros y ejemplares. En la lucha contra la corrupción no hay táctica que permita una licencia; se es funcional o no a ella, dijo el bloque.

Las múltiples causas que tienen a Urribarri como protagonista, en la que se investiga el uso indebido de fondos públicos durante su mandato como gobernador y la relacionada a las contrataciones irregulares en la Legislatura, requieren un gesto de grandeza que permita el rápido accionar de la Justicia con el fin de esclarecer, en el tiempo más inmediato, cada una de las investigaciones que ponen en un cono de sombra el uso de los dineros públicos.

Es nuestra obligación elevar la vara de la transparencia y comprometernos en el desafío cultural de recuperar valores. Esperábamos un paso al costado que enaltezca la política, que garantice que los fueros no son un escudo de impunidad y que haga la diferencia entre nosotros y los que se sirven de la política como guarida o para enriquecerse a costa del esfuerzo de muchos.

Esta bancada, en forma unánime, apela una vez más a la responsabilidad del partido gobernante, que es mayoría en este recinto, para que alcance la capacidad de autocrítica y lejos de constuirse en cómplices, colabore desde la ejemplaridad. En la lucha contra la corrupción no hay matices y tampoco táctica que permita una licencia; se es o no funcional a ella”. (paginapolitica)

Me gusta: Me gusta Cargando...