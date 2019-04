JUECES ENTRERRIANOS LE PIDEN RESPETO A MACRI

Magistrados y funcionarios judiciales de la provincia repudiaron las críticas del presidente, durante su visita a Gualeguaychú, al fallo que restringe fumigaciones, al que calificó de “absurdo”. Le recordaron la independencia de poderes.

Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos manifestaron su “enérgico rechazo a las palabras del presidente Mauricio Macri sobre las decisiones judiciales”. El mandatario había calificado como “absurdo” un fallo judicial que prohíbe la utilización de agroquímicos en cercanías de las escuelas. Lo hizo en la conferencia de prensa que dio este jueves en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

El jefe de Estado nacional habló de “este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales no se puede aplicar fertilizantes. Esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos (NdeR: la prohibición parte de un nuevo fallo judicial que hizo lugar a un recurso presentado por AGMER y el Foro Ecologista) pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente con un amparo. El gobierno de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.

Desde la Asociación entrerriana expresaron: “pedimos y así lo hacemos también nosotros, respeto por la independencia de poderes, ya que de esa forma se garantiza la democracia. Consideramos que las palabras expresadas por el primer mandatario de la Nación son inadmisibles porque violentan el principio federal y no contribuyen a fortalecer las instituciones de la República”.

“Entendemos necesario y oportuno rechazar esos cuestionamientos que escapan al marco de respeto y prudencia que debería guiar la vida institucional de una sociedad democrática”, advirtieron los jueces de Entre Ríos.

“Reiteramos que la disconformidad con las sentencias o resoluciones que surjan contrarias a los intereses y / o pretensiones de las partes, se expresan a través de los procesos institucionales que prevé la Constitución”, señalaron en un comunicado de prensa.

Cabe recordar que el gobernador Gustavo Bordet emitió en enero pasado un decreto que permitía fumigar a 100 metros de una escuela, pero a fines de marzo un fallo judicial hizo lugar a una medida de amparo y declaró inconstitucional ese decreto, por lo que el gobierno provincial apeló la medida.

El amparo fue presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), solicitando la nulidad del Decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas. Este jueves en Gualeguaychú, luego de reunirse por más de dos horas con productores rurales, Macri salió a la conferencia de prensa a criticar el fallo, lo calificó de “absurdo” y afirmó que “no se basa en ningún rigor científico”. (informedigital)

