GUASTAVINO PREFIERE A LAVAGNA

No descarta una final entre el candidato de la Alternativa Federal y Cristina Kirchner. Qué opina sobre la presentación del libro.

De la Redacción de Página Política Guillermo Guastavino se jacta de algo que le dijo ante Página Política el año pasado, cuando se fundó la Alternativa Federal: su preferencia por Juan Schiaretti.

Con los números del cordobés ratifica las explicaciones que daba en su momento por el perfil del gobernador que este domingo fue reelegido. Pero asegura que no será candidato a presidente, pese a las especulaciones que quedaron dando vueltas.

“Schiaretti, con este triunfo, aparece como un gran ordenador del peronismo alternativo”, señaló el senador. Y agregó: “Es una pieza clave del armado en la que están todos los gobernadores”.

Guastravino se inclina por la figura de Roberto Lavagna. “Es el que más me gusta, pero hay que ver qué sucede. Quiere ser sin internas, pero hay otros que también quieren ser y sí están dispuestos a dar la interna. Si no se resuelve en un marco de unidad no hay otra salida que una PASO”, apuntó.

Amigo de Miguel Pichetto, se entusiasma con que el rionegrino lo acompañe en la formula al economista. “Miguel es un hombre experimentado para estos tiempos, pero esto no puede quedar solo en el peronismo, sino que hay que abrir y sumar a otros sectores”, apuntó a este sitio.

El referente de Gualeguaychú insiste con la idea de que es imposible una gran interna con Cristina Kirchner. “No hay formas, porque ella no estará de acuerdo. En 2017 estaba esta herramienta y la posibilidad de una PASO con (Florencio) Randazzo y no hubo caso, por qué la van a convencer ahora. Y más aún con lo que tiene”, sostuvo.

Se imagina un escenario de tres: Mauricio Macri, alguien de la Alternativa Federal y Cristina Kirchner.

En la presentación del libro “Sinceramente”, Guastavino vio cambios. “Tuvo un discurso acertado en el tono que hace pensar que va a ser candidata. Tiene tropa, por lo tanto sería un contrasentido hacer todo lo que está haciendo para no ser”, sintetizó.

El senador dijo que “es tan mala la gestión y el empeoramiento de la situación, que no se descarta que a la final llegue al Alternativa Federal y el kirchnerismo”. (dgip)

