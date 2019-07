FERNÁNDEZ DIJO QUE LA UNIDAD ENTRERRIANA FUE CLAVE PARA EL FRENTE DE TODOS

Ponderó el rol que en este sentido tuvieron Bordet y Kueider. Los cinco puntos de compromiso con Entre Ríos. Insistió con la idea del “scrum con los gobernadores” y cuestionó el “declamado federalismo” de la era Macri.

“No saben cómo operó para la unidad lograda a nivel nacional lo que ocurrió en Entre Ríos”, remarcó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, este martes en Paraná, secundado por el gobernador Gustavo Bordet y los integrantes de las listas en la provincia.

Tras una intervención del gobernador Gustavo Bordet, que dio cuenta de la unidad del peronismo que “dio buen resultado” en un camino que “no hay que abandonarlo sino profundizarlo”, Fernández dijo sentir “orgullo” por los candidatos entrerrianos.

“Edgardo (Kueider, primer candidato a senador nacional) fue una figura determinante para lograr la unidad que logramos. Ha sido un buen jefe de gabinete y por eso Bordet lo eligió. Es también un hombre con lauros para ser un buen senador de Entre Ríos”, remarcó.

Destacó también a quien le sigue en la nómina, la concejal Stefanía Cora: “Tantas veces se pide una renovación dirigencial. Es una persona joven, con enorme trayectoria militante. Edgardo y Pepo son dos extraordinarios candidatos”.

Y volvió sobre el eje de la unidad: “Hicieron mucho por darle el ejemplo a todos acerca de lo importante que era la unidad. Y allí Gustavo tuvo muchísimo que ver. No saben cómo operó como disparador de la unidad de todo lo que ocurrió en Entre Ríos”, enfatizó Fernández.

“Si hoy tenemos perspectivas de cambiar la Argentina fue también, porque Gustavo, Edgardo, Pepo, Blanca (Osuna), el diputado (por Marcelo Casaretto) hicieron mucho para que esta unidad ocurra”.

Puntos para Entre Ríos

Bordet expuso el criterio que ha impulsado Fernández de sellar acuerdos previos con los gobernadores, en el marco de esta campaña.

“Venimos trabajando hace mucho tiempo. Antes de que fuera candidato. Tenemos internalizadas las necesidades de la provincia y cuál es el aporte que puede hacer Entre Ríos al sistema federal. Tenemos la oportunidad de tener un presidente que nos acompañe en este proceso de desarrollo”, dijo y mencionó “tres grandes ejes: un sistema de puertos integrado, una nueva matriz energética y un sistema vial primario, secundario, terciario, que garantice competitividad. Eso conversé con Alberto que me pidió dos ejes más para firmar este compromiso”.

“Creemos que tanto Entre Ríos como la República Argentina se merecen un país más inclusivo, que tenga un horizonte, un proyecto de desarrollo, de crecimiento, de empleo, que abandone la matriz especulativa que hoy nos domina”, apuntó Bordet que pidió al electorado que “acompañe esta propuesta de gobierno”.

“Soy porteño pero soy el más federal de los porteños”, arrancó Fernández su contacto con los medios. “Debemos integrar todo el país, esta región centro tiene mucho para dar. Son provincias muy importantes que no se pueden descuidar. Tenemos que prestarles mucha atención”.

“La Argentina debe dejar de declamar federalismo y empezar a ejercerlo, dar posibilidades de desarrollo a todas las provincias del país. Mi idea es que en cuatro años, el que nazca en una provincia no esté pensando en emigrar de allí para poder crecer, estudiar, encontrar trabajo, disfrutar”, manifestó el candidato del Frente de Todos que reiteró la idea del “scrum entre los gobernadores y el presidente porque esta Argentina concentrada en Buenos Aires ha dañado a todos”.

Más tarde, fue consultado respecto de la política energética y los beneficios que podría tener Entre Ríos como generador de energía, asunto que aseguró tener en estudio. También se le preguntó por la política de quita de subsidios al transporte y cuestionó con dureza que hoy se concentren esos recursos en la CABA y provincia de Buenos Aires, controlados por Cambiemos, mientras “en todo el país vemos estos problemas con el transporte”.

Pegarle al chancho

Consultado sobre las voces que afirman su supuesto interés por desestabilizar “el veranito”, al anunciar un no pago de intereses de las Leliq, se mostró molesto y afirmó: “El gobierno está tapando lo que está pasando. Quiere hacer creer que con un dólar contenido la economía está bien. Y la economía está muy mal. No hay un solo indicador que esté bien”.

“Eso no es culpa mia. Es culpa de ellos. Ellos pagan estas tasas de interés para darle al dólar un valor que no tiene. En todo caso se enojan porque se lo cuento a la gente, le advierto a la gente lo que se están llevando los bancos que es dinero que podría estar en la gente”, continuó.

Rebatió a quienes “dicen que las Leliq no suponen emisión”. “El día que te quieran cobrar las Leliq vas a tener que emitir para pagar todo esto. El día que no te renueven las Leliq te vas a tener que hacer cargo”.

Criticó con dureza a Martín Lousteau “que nos dejó el muerto de la 125 y ahora da clases de economía”. “Se pasó diciendo que las Lebag y las Leliq era deuda cuasi fiscal y ahora parece que no. Hablemos seriamente. Yo estoy contando esto a los argentinos. Ahí se ve la debilidad que tiene el sistema. Uno lo cuenta y todo cruje”, concluyó.

En otro momento de la conferencia, advirtió sobre “el sistema de la especulación financiera” que va en desmedro “de la producción, el trabajo y el futuro argentino”.

“La cosecha no se liquida porque el dolar está subvaluado. Yo digo estas cosas y quien me responde es el FMI. Hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Nos vamos entendiendo. Yo critico a Macri y me contesta el Fondo”, resumió.

