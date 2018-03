Estatales pararán y se movilizarán la semana próxima

Los empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos realizarán el lunes asambleas y el martes movilización para reclamar recomposición salarial, pago de la cláusula gatillo, regularización de la planta de personal, recategorizaciones y reglamentación del Régimen Jurídico Básico (RJB), informó a AIM el secretario general del sindicato en Entre Ríos, Oscar Muntes.

En el marco del plan de lucha nacional, el 5 y 6 en Entre Ríos, como en otras provincias del país, habrá una jornada de protesta por 48 horas. El lunes “se concretarán asambleas en organismos públicos y el martes se hará una gran movilización en Paraná, desde las 10”, indicó Muntes a esta Agencia, quien agregó que también se convoca desde el sindicato al paro activo de mujeres del 8 de marzo.

En ese sentido, explicó que exigen “recomposición salarial que responda a las necesidades de los trabajadores, con un mínimo igual a la canasta básica de 17.000 pesos; que se pague la cláusula gatillo acordada en 2017 y no cumplida por el Gobierno de Gustavo Bordet; que se efectivicen los pases a planta y estabilidad; que se regularice la planta precarizada y seguro por accidentes para contratados de obras; que se concreten las recategorizaciones; que se reglamente el RJB; y en defensa del 82 por ciento móvil”.

En el ámbito nacional “se exige que cese el ajuste sobre, ya que son más de 3.000 los despedidos del Estado Nacional y el Gobierno de Mauricio Macri no dio una sola muestra de intención de generar un espacio de discusión para resolver estos problemas”. Además, apuntó que “están cerrando fábricas, terminando emprendimientos productivos y transfiriendo funciones del Estado al ámbito privado”.

“Reclamamos que se reincorporen a todos los trabajadores despedidos, rechazamos el Pacto Fiscal firmado por todos los gobernadores del país y repudiamos el avance de normas que atentan contra los derechos de los trabajadores como las reformas del sistema previsional y laboral”, agregó el gremialista.

A nivel municipal, ATE reclama “el llamado inmediato a paritarias y que se termine con la precariedad laboral que existe”.

Asamblea permanente

Además, Muntes apuntó que después del 8 de marzo ATE sostendrá “el estado de asamblea permanente en los diferentes organismos, para avanzar en la construcción, con otros sectores, de una gran medida de fuerza para fines de marzo o primeros días de abril”.

“La pelea no es individual sino en conjunto, porque necesitamos romper el techo del 15 por ciento y si no es luchando no se romperá el techo salarial impuesto por el Gobierno nacional”, remarcó Muntes, quien apeló a la unidad del movimiento obrero argentino para enfrentar el brutal ajuste que descargan los Gobiernos nacional y provinciales sobre los trabajadores.

Ávalos: “Todo aumento debe ser en blanco”

Por su parte, la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos, apuntó que en la discusión salarial en Entre Ríos “el gobierno debe incluir a los jubilados, para dejar en claro que toda recomposición será en blanco, para que llegue a todos”.

En ese sentido, dijo que considera justo que se incorpore a la representación gremial del sector en la discusión paritaria, ya que “fuimos parte del funcionamiento del Estado, trabajamos para sostenerlo y ahora debemos recibir lo que nos corresponde, después de toda una vida al servicio del Estado”.

“Los sueldos de los jubilados provinciales son magros y a eso hay que sumarle que los medicamentos aumentan, la canasta alimentaria sube, al igual que los servicios, por lo que los sueldos no alcanzan y no sólo impacta sobre el acceso a cosas básicas sino que se restringe el acceso a la cultura y genera un fuerte malestar emocional”, subrayó. (aim)

Me gusta: Me gusta Cargando...