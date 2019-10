ENTRE RÍOS TRABAJA CON LAS PROVINCIAS DEL NEA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA LA GESTIÓN DE ENVASES VACÍOS DE FITOSANITARIOS

El gobierno entrerriano participó de la reunión regional NEA que se realizó en Corrientes donde se abordó la Ley 27.279 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

El encuentro, que se realizó en las instalaciones del Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes, fue convocada por el ministro de Agroindustria de Nación, Federico Langoni, y asistieron funcionarios y técnicos provinciales y representantes de fundación Campo Limpio. Por Entre Ríos participaron el director de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente, Daniel Benítez; y la jefa del Área de Residuos, Angelina Marizza.

El objetivo de la reunión fue que cada provincia pueda comentar sus experiencias en la gestión e implementación de la mencionada Ley de Presupuestos Mínimo, sobre todo autoridades de aplicación de cada gobierno provincial y conocer cuáles son los actores y responsables de las otras provincias. La idea fue tratar varios temas con una hoja de ruta pero con la libertad de opinar, y en cada caso contar avances y estado de situación.

Puntualmente los temas abordados fueron Sistemas Únicos de Trazabilidad, estado de la situación de cada uno; estado de situación de cada provincia respecto a la ley; propuestas de Centros de Acopio Transitorio (CAT´s) por Fundación Campo Limpio para provincias presentes; transporte interprovincial de envases vacíos, adecuar legislaciones y acciones; recicladores habilitados y habilitables por zona; plan de capacitaciones y destinatarios (aplicadores, productores, profesionales, etc) y plan difusión.

También se trabajó en estandarizar las normativas referentes al transporte, de manera que los envases tipo A, que puedan reciclarse, perforados y triple lavados, sean considerados «mercancía peligrosa» y no «residuo peligroso». En esa estandarización, la logística será más ordenada, fácil y accesible para estimular el cumplimiento de la ley. De todas formas, los envases tipo B (bag in box, latas, etc) y los tipo A que no hayan sido perforados y triple lavados que no pueden ser reciclados y su destino es disposición final, serán considerados para su transporte como residuos peligrosos.

En la ocasión resaltaron la importancia de que Nación avance con la concreción del sistema de trazabilidad, condición elemental para poder establecer de manera fehaciente el control de lo que dice la Ley, ya que sin ese insumo no se puede comenzar a trabajar de manera óptima. A su vez se espera de parte de Campo Limpio y el resto de los registrantes que no están incluidos en esta fundación, la presentación del Plan de Gestión para poder ser evaluado y autorizado por la autoridad de aplicación provincial que en Entre Ríos es la Secretaría de Ambiente. Desde la provincia se espera que estas dos acciones se cumplan a la brevedad para poder implementar los Centros de Acopio Transitorio (CATs) ya que hay varios interesados en montarlos.

Las partes presentes acordaron institucionalizar esta mesa para seguir trabajando en conjunto entre las provincias y la Fundación Campo Limpio.

Cabe recordar que el mes pasado la Secretaría de Ambiente reunió a representantes de municipios, colegios de profesionales, entidades agropecuarias, cooperativas e instituciones para trabajar la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios en la provincia y la instalación de los Centros de Acopio Transitorio (CAT). Dicho organismo es autoridad de aplicación de la Ley 24.279 en la provincia. (Prensa Secretaría de Ambiente)

