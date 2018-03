Entre Ríos obtuvo la vicepresidencia en el Consejo Federal de Seguridad Vial

Tras realizarse la 80° asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial en Santa Fe, se conocieron las nuevas autoridades que integrarán la mesa directiva del Consejo. Entre Ríos ocupará la vicepresidencia a través de un representante del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El Consejo Federal de Seguridad Vial trabaja activamente en asambleas con el objeto de discutir las principales preocupaciones en relación a la seguridad vial y planificar políticas que permitan bajar los índices de siniestralidad en todo el territorio argentino.

“Desde el gobierno provincial estamos muy contentos de poder formar parte de las nuevas autoridades del Consejo, ya que nos permite acompañar los procesos desde una perspectiva organizativa. También este nuevo lugar expresa el compromiso con el que venimos desempeñándose en la provincia, desde el Observatorio de Seguridad Vial, en la materia. La idea ahora es tener un Consejo con más comunicación y con más trabajo permanente”, detalló el representante del Ministerio de Gobierno e integrante del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, Eugenio González.

Durante la jornada, desarrollada en Santa Fe, se abordaron temas relacionados a las modificaciones a la ley de Tránsito N° 24.449; las novedades de la Licencia nacional de conducir para cuatriciclos; la nueva propuesta de nomenclatura de clases para los distintos vehículos y la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional como nueva responsabilidad de la Agencia Nacional en lugar de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

A su vez, se conoció el trabajo realizado por los Observatorios Provinciales de Seguridad Vial y la importancia de la recolección de estadísticas serias para tomar decisiones certeras de gestión.

En este marco, Entre Ríos dio a conocer el trabajo que se viene realizando en materia de capacitación y concientización, tanto a agentes como a la ciudadanía en operativos. Se destacó el trabajo en la implementación del Formulario Estadístico Único y los avances que se están realizando en la carga online de datos para la elaboración de estadísticas.

“Se consensuó una agenda para ir avanzando en el cierre de las estadísticas de 2017 y tener preliminarmente un número desde Nación para informar y a partir de esto trabajar en políticas públicas más específicas”, señaló González.

“También consultamos sobre algunos aspectos del decreto que no parecen claros por ejemplo, el decreto dice que el conductor de un vehículo, no importa quién sea el titular, con solo mostrar la tarjeta verde del mismo se lo considera legítimo conductor. El tema es que esto no representa seguridad a nuestro entender. Este tema quedó en volver a tratarse, sobre todo la reglamentación”, finalizó.

Participaron de la jornada representantes de 20 provincias de las 24 jurisdicciones del territorio argentino y, de esta forma, se continúa ratificando el compromiso de trabajar en conjunto en pos de reducir la siniestralidad vial en todo el país.

(Prensa Ministerio de Gobierno).

