EN LA JUSTICIA: EL GOBIERNO HIZO UNA NUEVA PROPUESTA A LOS GREMIOS DOCENTES

Se realizó en el mediodía de este miércoles la reunión entre el gobierno entrerriano y los gremios docentes Agmer y Amet, en audiencia conciliatoria en el Juzgado Laboral Nº1, a cargo de Gladys Pinto.

El gobierno presentó una nueva propuesta que contempla que el código 029 de traslado, sea retroactivo en su 20 por ciento para el mes de octubre. Las partes acordaron volver a reunirse el 15.

En el encuentro, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, informó que la propuesta del gobierno entrerriano es de un aumento de 7 puntos, adelantando el 4 para el mes de octubre por planilla complementaria, más el 3 con los haberes de noviembre.

De la reunión participaron por el CGE, los vocales Rita Nievas, Gastón Etchepare y Marisa Mazza; el director de Ajustes y Liquidaciones, Néstor Grifoni; la apoderada Legal, Miriam Claria y María Cristina Federik, de fiscalía de Estado.

Landó, dijo que “en esta audiencia de conciliación obligatoria que rige hasta el 4 de diciembre, hemos expuesto por parte del Consejo General de Educación, que está en nuestro ánimo el privilegiar las clases para nuestros alumnos fundamentalmente, sobre todo en esta parte del año”.

En este sentido, precisó que “hemos venido con una nueva propuesta de mantener el aumento del 7 por ciento, adelantando el 4 por ciento para el mes de octubre por planilla complementaria, más el 3 por ciento con los haberes de noviembre y hemos propuesto que el código 029 de traslado, sea retroactivo en su 20 por ciento para el mes de octubre”.

Landó precisó que “los gremios nos han pedido un porcentaje más alto, así que nos hemos comprometido por parte del Consejo General de Educación de poder conversar con nuestro ministro de economía y con nuestro gobernador para tratar de venir con una nueva propuesta”.

Por otro lado, la titular del CGE señaló que “los días no trabajados se pidió que, fuera de paritarias se hagan reuniones aparte para devolver los días no trabajados, por respeto estas instancias no se le descontó los paros del 10, 11 y 24 de octubre justamente porque estábamos en una conciliación dentro de las secretaria de trabajo. Sin embargo los gremios docentes nos respondieron con, el 1 y 2 de noviembre con nuevos paros docentes, por eso llegamos a esta instancia judicial”. (DGIP)

