EN GUALEGUAYCHÚ, MACRI TILDÓ EL FALLO QUE PROHÍBE FUMIGAR CERCA DE ESCUELAS COMO “IRRESPONSABLE” Y “ABSURDO”

En una conferencia de prensa realizada en Gualeguaychú el presidente llamó “fertilizantes” a los “agrotóxicos” y dijo que el amparo “pone en riesgo más del 20% de la capacidad productiva de la provincia y el trabajo de los entrerrianos”

En su paso por la provincia de Entre Ríos el presidente Mauricio Macri destacó la reactivación de los puertos, obras de caminos, reactivación de los trenes. También se mostró preocupado por el costo de la energía y por el fallo que prohíbe fumigar agrotóxicos sobre las escuelas.

“Hemos empezado a aprovechar las vías navegables con los puertos e Ibicuy y Concepción. Esto permite seguir trabajando para que los productos entrerrianos lleguen al país y al mundo”, expressó y resaltó que se está invirtiendo en los trenes como complemento del ciclo de la producción.

Desde la Sociedad Rural de Gualeguaychú se hizo eco de los pedidos de los productores y tuvo duros conceptos con la empresa distribuidora de energía. “Me voy preocupado por esta pata que tienen encima los entrerrianos que es Enersa, que cobra la energía el doble de lo que vale en Corrientes. Esta falta de solución significa que muchas de las cosas que podrían desarrollarse aquí se envían para procesarse en otros lados. He hablado con el gobernador Bordet en varias oportunidades sobre el tema y veo que se han hecho pocos avances. Seguimos teniendo costos de energía prohibitivos, con cargos fijos durante todo el año para empresas que la usan solo tres meses”, apuntó. “No puede ser que una empresa se crea dueña de la energía de todos los entrerrianos”.

Sobre el fallo de las fumigaciones sobre escuelas

Sobre el fallo que prohíbe fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas el presidente mostró desconocimiento al expresar: “Otra cosa que me preocupó es lo que me dijeron los productores y que pone en riesgo más del 20% de la capacidad productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias de las escuelas alrededor de las cuales se puede aplicar o no ‘fertilizantes’ (SIC) y la verdad que si hay un Gobierno que se ha ocupado del medioambiente en las últimas décadas es el de Cambiemos”, afirmó.

El día 29 de marzo la Justicia fallo a favor de un recurso interpuesto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Concepción del Uruguay para pedir la nulidad del Decreto 4407 que autorizaba las fumigaciones en cercanías de las escuelas rurales entrerrianas.

El mismo fue concedido, dejándose sin efecto los artículos que disminuían las distancias. Es decir que quedaron vigentes las distancias de 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos además de la prohibición de toda fumigación con agrotóxicos en horario escolar.

Sobre el tema Macri expresó: “Esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos y hoy está vigente por un amparo. El Gobierno de Entre Ríos tiene que tener en claro que no tiene que destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”.

