EN EL TÚNEL, PRODUCTORES REIVINDICARON EL USO DE AGROTÓXICOS

Los productores agropecuarios se concentraron este miércoles por la mañana en el acceso al Túnel Subfluvial, para manifestar su postura en relación a la necesidad de regular las fumigaciones en Entre Ríos. Con volantes, dieron a conocer la problemática a los automovilistas y expresaron que “no hay forma de producir posible si uno no aplica un fertilizante”.

Exigen una norma en la provincia que reduzca las distancias de fumigación respecto de las escuelas rurales.

La decisión de manifestarse en el acceso al Túnel fue acordada en la última reunión que mantuvieron en Crespo, donde advirtieron por los costos que implica la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de dar nulidad parcial al decreto provincial que definía distancias.

Los sectores vinculados al campo expresaron su malestar por cómo se ven reducidas las posibilidades de producción si queda firme el fallo que limita a 1.000 metros terrestres y 3.000 aéreos de protección de los establecimientos rurales.

“Somos un grupo de productores afectados por un fallo que consideramos arbitrario, demagogo, desmedido, sin tener en cuenta las legislaciones de otras provincias y otros países, que no se ha regido por la técnica, la ciencia ni el sentido común. Esto ha llevado que hoy 330 mil hectáreas de Entre Ríos queden sin producir”, expresó a Canal 9 Litoral Walter Feldkamp, director en Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina.

“Es más del 20% de la producción de Entre Ríos. Esas distancias no existen en ningún lugar del mundo”, alertó sobre la pérdida que genera el fallo. Al respecto, apuntó: “Lo que estamos buscando es tener visibilidad y que pronto el gobernador saque un decreto regulando las distancias como puede ser en cualquier otra provincia”.

En esta línea, insistió: “Lo que exigimos urgente es que se regulen esas distancias. Alrededor de una escuela, 330 hectáreas quedan sin producir, cualquier productor de la zona queda afectado”. Al respecto, destacó: “No hay forma de producir posible si uno no aplica un fertilizante, si no puede combatir la maleza. No hay, no existe”. (análisisdigital)

