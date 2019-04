EL RESULTADO FINAL LE DA MÁS DE 25 PUNTOS DE VENTAJA A BORDET

Con el 99,7% de los votos escrutados, el gobernador alcanza un 58% y el candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti, un 33%. Son 160 mil votos de diferencia. Tercero quedó el socialismo, cuarta la izquierda y quinto el vecinalismo.

Los números exhibieron su contundencia con el 99, 7 % de las 3262 mesas escrutadas, en las que se expresó en las urnas el 72 % del padrón electoral. El gobernador y candidato a la reelección por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Gustavo Bordet, suma el 58,15% y Benedetti el 33,65%. En cantidad de votos, son 379.231 para el justicialista y 219.447 para el radical: 159.784 boletas entre uno y otro.

Debajo, muy lejos, se repartían décimos los otros cinco candidatos. El Partido Socialista, cuya interna la ganó Hugo Barzola, suma poco más de 16 mil sufragios, el 2,48%; el MST-Nueva Izquierda, con Luis Meiners de candidato, lo sigue con 13.237 y el 2,03%; y en quinto lugar lugar la Confederación Vecinalista, con Lino Sapetti, 12.450 y el 1,91%. El último puesto fue para Tania Acebal, de SER: el 1,78% con 11.586 votos.

El resultado ensombreció la performance de Cambiemos: desde la Casa Rosada los pronósticos optimistas apostaban a una brecha de 10 puntos y, apoyados en encuestas oficiales, especulaban con que esa diferencia podía estrecharse en las generales.

Pero el revés electoral resultó más que concluyente para el diputado radical Atilio Benedetti, que dos años atrás se había impuesto en las legislativas con el 53% de los sufragios y sellado una diferencia de 15 puntos con el frente Justicialista. Entonces un floreciente Cambiemos había accedido por primera vez a tres de las cinco bancas en el Congreso y ganado en territorios históricamente dominados por el Justicialismo.

“Una tendencia creciente a la necesidad de tener unido el justicialismo”

Conocidos los datos finales del escrutinio provisorio, Bordet ratificó que “el resultado que tuvimos ayer en las PASO nos genera una gran responsabilidad y vamos a devolver la confianza que los entrerrianos tuvieron a nuestra propuesta con actos y acciones de gobierno”.

“Nuestra propuesta ha ganado en 16 de los 17 departamentos que tiene la provincia. Tenemos que trabajar sobre las múltiples propuestas en cada una de la intendencias, contener en nuestro proyecto a quienes participaron en estas internas abiertas, simultáneas y obligatorias, y proyectarnos con mucha fortaleza para las elecciones generales”, definió el mandatario.

El gobernador comparó las PASO entrerrianas con las que tuvo semanas atrás la provincia de San Juan, donde el peronista Sergio Uñac también sacó una importante diferencia sobre Cambiemos. “Del mismo modo que ha ocurrido en San Juan acá ocurrió en Entre Ríos, en San Juan el resultado fue de un 55%, en Entre Ríos de un 58%. Esto marca una tendencia creciente a la necesidad de tener unido no sólo el justicialismo sino también otros partidos políticos que pensamos similiar”, remarcó Bordet.

Entre los factores que explicarían el resultado de este domingo, el mandatario resaltó “un modo de construcción que llevamos en nuestra gestión y tiene que ver con estar en el territorio, las acciones de gobierno, las obras públicas. Hemos recorrido en tres años y medio todo el territorio de la provincia y no me refiero a grandes ciudades, me refiero a pequeñas juntas de gobierno”.

“Y después también hay otros factores que obviamente influyeron que tienen que ver con la crisis nacional que se vive. También esto lo hablamos con los entrerrianos porque esto nos afecta a todos. Plantear que tenemos que dejar un modelo que estaba imperando en el orden nacional especulativo y financiero, para ir hacia un modelo de producción, de crecimiento, de empleo”, concluyó. (informedigital)

