EL INTENDENTE VARISCO SERÁ DENUNCIADO PENALMENTE POR ESTAR SU CASA “COLGADA” DE LA LUZ DE UNA BAJADA CLANDESTINA DIRECTA DE ENERSA

El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos) será denunciado penalmente por “hurto de energía eléctrica”, al comprobarse que la vivienda que alquila tenía una conexión directa clandestina a la bajada eléctrica de Enersa y en consecuencia nunca pagó factura alguna. La denuncia fue realizada ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria de la justicia entrerriana, pero contra autores desconocidos. En la casa de Pascual Echagüe 842, el presidente comunal vive con su pareja, la concejal Claudia Acevedo. Ayer, después del procedimiento que se hizo el miércoles a la tarde, se le dio, por primera vez, formalmente el servicio de luz. La factura de la casa quedó a nombre de Sergio Varisco, quien requirió el medidor pertinente, tras ser presentado por primera vez el contrato de alquiler, según confirmó Análisis Digital.

Aunque resulte inconcebible, el intendente de Paraná, Sergio Varisco será denunciado penalmente al comprobarse que su vivienda estaba “colgada” de una bajada de electricidad de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa), desde mediados de 2016 y por ende nunca pagó factura alguna. Varisco vive en calle Echagüe 842 junto a la concejal Claudia Acevedo (Cambiemos), quien recién se enteró que debía pagar el recibo de luz el miércoles a la tarde, cuando llegó una cuadrilla de obreros de Enersa, acompañada de personal policial de la Comisaría Segunda, para notificarlos que en horas previas habían certificado que en el domicilio no existía medidor alguno y por ende se estaba cometiendo un delito penado por ley.

La notificación de la denuncia penal –realizada por el abogado de Enersa, Javier Francisco Toyé- no la recibió la concejal ni Varisco, sino su empleada, quien pidió “por favor” a los obreros que no dejaran sin servicio a la vivienda, pero no se le hizo lugar. Al parecer, pese al tiempo transcurrido de alquiler, nunca preguntaron (¿?) por qué jamás les llegó una factura desde Enersa, para pagar el servicio de luz. En principio, la denuncia se hizo contra autores desconocidos, porque no había registro del morador de esa casa, pero después se comprobó que el inquilino era Sergio Varisco y por ende será quien tendrá que dar las respuestas del caso.

El miércoles a la tarde, poco después del corte de luz –por lo cual hubo quejas de parte de la concejal hacia funcionarios de Enersa-, Acevedo y Varisco juntaron algunas pertenencias y se fueron de la vivienda. Recién retornaron ayer cuando por primera vez se colocó el medidor, por pedido del intendente. El medidor de energía quedó a nombre del actual presidente comunal de Paraná. Fue una persona de su estricta confianza a solicitarlo, con la copia del contrato de alquiler, que está a nombre de Sergio Varisco.

Lo que se tratará de determinar en próximos días, en Enersa, es cuál fue el gasto de energía que hubo en la vivienda en los últimos tres años por lo menos, para determinar el daño provocado a la empresa pública, ante el no pago de los diferentes períodos.

En abril del año pasado, Sergio Varisco, habló acerca del pedido de Mauricio Macri, que solicitó que los gobernadores y mandatarios municipales retiraran sus cargas impositivas de la boleta de luz. “Todos los municipios entrerrianos tenemos dos tasas en la boleta de luz y lo estamos evaluando”, sostuvo. En diálogo con Canal 9 Litoral contó que se había reunido con el equipo económico de la Municipalidad e “incluso con el sector comercial”. Además, solicitó: “Queremos hablar con el gobernador, porque hay una recarga provincial muy fuerte en la boleta de energía. A nadie le gusta el aumento de tarifas pero salir de una Argentina en crisis, en la que íbamos a lo que lamentablemente hoy es Venezuela, tiene sus costos”, agregó.

En el 2017, el Tribunal de Casación de Gualeguay, en Entre Ríos, dejó firme la condena de 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos al ex intendente de esa ciudad, Luis Erro, en la causa que se le inició por el uso de energía eléctrica de la Municipalidad para un acto político partidario, cuando se desempeñaba como intendente. La decisión fue apelada ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que tendrá que definir al respecto.

En la causa se investigaba a Erro y a otros ex funcionarios municipales por la contratación, supuestamente irregular, de un sistema de sonido destinado a los carnavales de Gualeguay, durante su gestión. La denuncia contra Erro fue presentada en 2009, cuando cumplía su primer mandato como intendente de Gualeguay, y señalaba que en una sede partidaria del Frente para la Victoria se estaba utilizando un medidor municipal con el propósito de suministrar energía eléctrica a los actos políticos partidarios que se realizaban en el arco de las elecciones legislativas de ese año. Tras la denuncia, que tuvo carácter anónimo, se constató efectivamente la existencia del “medidor” y se avanzó judicialmente contra Erro y un funcionario de su confianza, también condenado, porque ambos habían firmado la colocación de la bajada de línea para el local.

Cabe recordar que Varisco está procesado por ser parte de “actividades de comercio de estupefacientes” en connivencia con Daniel “Tavi” Celis un conocido jefe narco de la capital entrerriana, detenido desde 2016 por el robo a una estancia. La investigación llevada adelante por el juez Leandro Ríos terminó por involucrar a Varisco cuando, en septiembre, la Policía Federal secuestró los teléfonos celulares del intendente y de su hija, acusados presuntamente de amenazar al juez Ríos. La causa por “actividades de comercio de estupefacientes” -que ya fue elevada a juicio al Tribunal Oral Federal- comprende además a la ex subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández (ambos detenidos en las unidades penales 1 y 6 de Paraná), otros empleados de la Municipalidad de Paraná y familiares de Celis.

Varisco ya fue intendente de Paraná entre 1999 y 2003 y se postula para una nueva reelección en el mismo cargo. También fue diputado nacional de la UCR y candidato a gobernador en el 2003. (analisisdigital)

