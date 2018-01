Desde el Iosper afirman que algunos reclamos por reintegros responden a “cuestiones político partidarias”

El presidente del Directorio el Iosper, Fernando Cañete, afirmó que algunos de los reclamos de familiares de niños con discapacidad “responden a cuestiones político partidarias”. Aclaró que la obra social “cumple a rajatabla con lo que determina la Ley de Discapacidad”.

La semana pasada el gerente prestacional del Iosper, Sergio Elizar, recibió a familiares de niños con discapacidad, que le plantearon su preocupación por las falencias en las prestaciones y las demoras en el pago de reintegros. El directivo les aclaró que los reintegros no están cortados y que se están haciendo “todos los esfuerzos” para dinamizar el pago y desburocratizar la obra social.

Al respecto, este martes el titular del Directorio del Iosper dijo: “En principio quiero aclarar que si algo debemos resaltar es el compromiso que ha tenido el Gobierno provincial con esta obra social, girando los fondos en tiempo y forma. Si no hubiese ocurrido esto la situación de la obra social hubiese sido compleja, Digo esto para despejar alguna duda que se pueda llegar a plantear acerca de que no se están enviando los fondos a la obra social”.

En relación a los reclamos de un grupo de madres y padres de chicos con discapacidad, Cañete sostuvo: “Lo que ha ocurrido este año es lo que pasa todos los años en esta misma época, esto es, que hay demoras en algunos casos pero que se van a ir subsanando en el transcurso de enero”.

En este marco, aseveró que “no hay elementos para decir que estamos con retrasos” y descartó que estén previstas restricciones para el año que viene.

“La obra social cumple a la rajatabla con lo que determina la Ley de Discapacidad y no hay elementos que ameriten cortes de calle o encadenamientos en Casa de Gobierno”, dijo ante la advertencia de un grupo de padres.

“Desde el Iosper hemos estado reunidos con familiares de chicos con discapacidad, le hemos planteado cuál es la situación y me parece que se comprendió muy bien lo que pasa”, agregó Cañete en declaraciones a esta Agencia.

En este sentido, manifestó: “Creo que esto responde más a una cuestión político partidaria” y amplió: “Digo esto porque en una de las últimas reuniones, el gerente prestacional, Sergio Elizar, me dijo que una de las personas que hizo un reclamo venía con el aval de la exintendenta Blanca Osuna”. No obstante, enseguida aclaró: “Con ella tengo muy buena relación, no creo que sea así”.

Finalmente afirmó: “Hay muchas personas que con la discapacidad están haciendo muy buenos negocios”. (APFDigital)

Me gusta: Me gusta Cargando...