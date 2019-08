CRESTO: ‘SE CUADRUPLICÓ EL PEDIDO DE ALIMENTOS Y DE REMEDIOS’

El intendente Enrique Cresto se refirió a la aprobación de la ordenanza que declara la emergencia social en la municipalidad de Concordia. “Más que nada esta ordenanza se basa en dos cuestiones principales. Una es la contención del gasto y mantener un municipio equilibrado como lo venimos haciendo desde el primer día”, dijo. La otra es el aspecto social. La norma les autoriza a realizar cambios de partidas presupuestarias. El mandatario comunal recalcó que cuando se aprobó el presupuesto 2019, no se preveía un deterioro de la realidad en Concordia tal como se lo ve en la actualidad. “Se cuadruplicó el pedido de alimentos, de remedios, de lo que tienen que ver con cuestiones de salud primaria”, dijo Cresto.

Cresto destacó que el municipio es uno de los pocos que pudo cerrar, a pesar de la crisis, con equilibrio fiscal. “Eso queremos seguir garantizándolo porque garantiza todos los servicios y garantiza cumplir con las obligaciones principales como municipio”, dijo a LT 15.

Asimismo, remarco que la ordenanza no va a afectar a los empleados municipales. “Hay que diferenciar entre los que entienden lo que son las nuevas demandas de la sociedad, la nueva política, y lo viejo”, indicó.

Más adelante, Cresto dijo que cuando asumió los empleados municipales eran 2.100 los empleados de planta. Hoy son 1.800. Y sostuvo que lo ideal es que haya un empleado municipal cada 100 habitantes. De la misma forma, dijo que para que un municipio no deje de ser operativo, se debe destinar el 50 % a sueldos y el otro 50 % para los gastos restantes.

Además, se reducen la cantidad de funcionarios. De hecho, de acá a diciembre, no puede haber más del 5 % de funcionarios respecto de la planta. Es decir que, si hay 1.800 empleados de planta, no puede haber más de 90 funcionarios. “Hoy estamos en 110 funcionarios”, dijo.

Por otra parte, recalcó que ahora es exigencia, a diferencia de antes que no había ninguna exigencia, tener el secundario completo para pasar a planta permanente. “Pedimos que cada área que los contratados con o sin aportes tengan certificados de buena conducta no tengan antecedentes penales. Son requisitos que la comunidad está exigiendo. Los contratados tienen 10.000 formas de terminar el secundario alternativas que ates no había. Cuando terminen se los pasara a planta permanente”, acotó.

De la misma forma, dijo que permanece la idea de ir recomponiendo sueldos a la par de la inflación, a diferencia de todos los rubros de la actividad privada con sueldos que se han deteriorado en un 30 o 40 %. “No queremos que eso pase con los empleados municipales”, señaló.

Asimismo, descartó que la norma se haya sancionado para aumentar las tasas. “Eso es lo más fácil y por la situación económica que tenemos en la Argentina lo primero es la reducción del gasto superfluo. Lo que no es necesario y sin vulnerar los sueldos de los trabajadores”, dijo.

Por último, dijo que la tercera parte del plan de repavimentación, cuya primera parte realizaron en la primera parte del año en calles y avenidas, deberá esperar al 2020. “Hoy la prioridad nuestra es la familia en los barrios, que puedan tener un plato de comida, que los merenderos funcionen y que puedan tener salud. En eso estamos comprometidos con toda la comunidad. Estamos trabajando con todas las instituciones en ese sentido”, dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...