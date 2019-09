CON FRIGERIO Y NEGRI, RETOMÓ LA CAMPAÑA JUNTOS POR EL CAMBIO

Frigerio aseguró que aun cuando le dijeran “que es imposible, igual dejaría todo en esta campaña”. Negri dio por descontado un triunfo en Entre Ríos.

De la Redacción de Página Política Militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio se reunieron en San Benito, donde se realizó el acto de relanzamiento de la campaña. Estuvieron presentes el ministro Rogelio Frigerio y el diputado nacional Mario Negri. “La que viene no es una elección más, está en juego el sistema de gobierno”, afirmó el ministro.

El intendente Exequiel Donda, dio la bienvenida y le siguió Negri en el uso de la palabra. Habló de la necesidad de “realizar correcciones” y de la importancia de “escuchar a la gente”, pero también destacó obras del gobierno nacional y consideró “un desastre” la vuelta del peronismo al poder.

“Por supuesto que hemos cometido errores y que en tres años y medio no pudimos resolver todos los problemas que nos dejó el kirchnerismo. Y podríamos aceptar que nos gane una propuesta del futuro, no que nos ganen los que metieron a la Argentina en el desastre absoluto”, aseveró.

En este marco, el diputado radical afirmó: “No podemos permitir que nos ganen los que se robaron el país”.

Mensaje

El legislador dijo entender que “el presidente Mauricio Macri escuchó el mensaje de las urnas” y resaltó: “Quedan 50 días para ir a hablar con cada argentino y con cada entrerriano, quedan 50 días para decirles que tienen razón en marcarnos lo que hicimos mal y que estamos dispuestos a corregirlo, pero también quedan 50 días para decirles que hemos hecho muchas cosas bien”.

Fue en este marco que hizo hincapié en lo hecho “en materia de obra pública, como nunca antes” y destacó que “en tres años y medio fuimos capaces de arreglar el problema de la energía y del petróleo”, a la vez que resaltó: “Hemos recobrado el respeto del mundo”.

Ovacionado por los presentes, sostuvo: “Les aseguro que en Córdoba vamos a ampliar la diferencia y estoy seguro que en Entre Ríos vamos a ganar”.

Lo que está en juego, según Frigerio

Luego tomó la palabra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien agradeció a los presentes “por tanto apoyo”.

“Si me dijeran que es imposible, si me dijeran que el 27 de octubre vamos a perder igual dejaría todo en esta campaña porque no se trata sólo de una elección, sino que está en juego un sistema de gobierno y el futuro del país, y estamos dando una verdadera pelea por recobrar los valores que hicieron grande a la Argentina”, enfatizó el funcionario.

“No hemos podido resolver en cuatro años algunos de los problemas que nadie pudo resolver en 70, pero estamos tomando medidas para poder solucionar temas estructurales”, agregó.

En este sentido fue que destacó la importancia de “todo lo que se hizo por el federalismo” y mencionó las miles de obras que la gestión de Mauricio Macri viene realizando: “Logramos que tengan cloacas más de un millón y medio de argentinos y que más de un millón tengan agua potable. Trabajamos por la seguridad como nadie, hicimos más obra pública en tres años que el kirchnerismo en doce”.

En un fuerte mensaje a los presentes, Frigerio manifestó: “Les pido que vayan a hablar con cada entrerriano que no nos votó. Escúchenlos, porque eso es lo más importante, y llévenles un mensaje de esperanza y de futuro”.

“Hemos hecho mucho por este país y seguiremos trabajando para concretar todo lo que nos queda pendiente”, concluyó. (paginapolitica)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...