CAMPAÑA: “INTENDENTES DE CAMBIEMOS PIDEN QUE NO APAREZCA MÁS MACRI”

Navarro salió al cruce de las declaraciones de Benedetti. Y metió a los jefes comunales: “Cree que con esas pobres declaraciones podrá reencauzar el descontento de los intendentes de Cambiemos que le reprochan, con total justicia, la pésima elección que hizo en las PASO”.

Juan Navarro fue el encargado de salir al cruce de las declaraciones de Atilio Benedetti, quien responsabilizó al gobierno provincial de no hacerse cargo de servicios públicos pese a los aportes de Nación. Lo hizo ante intendentes de Cambiemos.

“Benedetti le miente a los entrerrianos como (Mauricio) Macri a los argentinos. No está pudiendo darle ninguna certeza a su propia gente”, le respondió el diputado oficialista que busca repetir otro mandato.

“Es mentira lo que dice Benedetti. Es el gobierno de Gustavo Bordet el que con recursos propios y un gran esfuerzo de gestión ha tenido que hacerse cargo de las innumerables políticas que abandonó la Nación, o de los enormes desaguisados que producen en el plano provincial un país sin timón, como el que produjo Cambiemos”, diferenció Navarro.

El diputado de Tala remarcó que “estos casi cuatro años la provincia ha tenido que hacer frente a los programas sociales y sanitarios que la Nación dejó de financiar, se ha empezado a comprar desde leche en polvo hasta ambulancias; y se tuvo que aumentar fuertemente la inversión social gracias al crecimiento exponencial de la pobreza que produjeron las políticas de Cambiemos en el gobierno nacional”, enumeró.

Y fustigó: “Benedetti intenta volver al ruedo pero nuevamente con mentiras, las mismas mentiras a las que la gente ya les dio la espalda el 14 de abril. Además, cree que con esas pobres declaraciones podrá reencauzar el descontento de los intendentes de Cambiemos que le reprochan, con total justicia, la pésima elección que hizo en las PASO y que condujo a su fuerza a una derrota histórica por más de 160.000 votos contra el peronismo unido. Pobre Benedetti”.

En ese marco, Navarro deslizó que “son muchos los intendentes de Cambiemos preocupados por el desastre a los que los condujeron la estrategia de (Rogelio) Frigerio y Benedetti que los amenaza con perder sus territorios. Es más, visto el resultado de Gualeguaychú, muchos de sus propios intendentes y candidatos piden que no aparezcan más ni el presidente Macri ni sus ministros porque los hunden en las encuestas. Por eso en el comunicado que envía Benedetti no hay declaraciones de ningún intendente. No le quieren poner el cuerpo a un candidato que los conduce a la derrota”, especuló el peronista.

“!Tal es el descalabro que reina en Cambiemos que el mismo Benedetti adjudica la dificultad que sufren las intendencias al abandono de Nación. Lo que en principio parece un simple furcio de la comunicación expresa sin dudas una crítica muy difundida tras las bambalinas de Cambiemos”, señaló el diputado peronista en referencia a un post del radical en su cuenta de Instagram que luego arregló.

“Esperamos que Benedetti pueda contribuir a elevar el debate político y discutir ideas, sin caer en las mentiras de siempre a las que la gente ya les dio la espalda”, cerró. (paginapolitica)

