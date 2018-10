Fue en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná. Asistieron funcionarios, legisladores e intendentes peronistas. Allí, lanzó: “no soy igual que el presidente, no tengo que rendir examen de peronismo ante nadie”.

El gobernador Gustavo Bordet tuvo su primer acto como candidato a la reelección. Fue en el camping del Sindicato de Comercio de Paraná. El encuentro fue convocado bajo una consigna que apuntaba más a tratar asuntos de la gestión, pero allí ratificó que irá por un nuevo mandato en 2019 y tuvo fuertes críticas al gobierno nacional de Mauricio Macri, al que calificó de neoliberal.

El acto lo abrió el vicegobernador Adán Bahl, lo cual representó un gesto fuerte para propios y ajenos que veían en la figura del presidente de la Cámara de Senadores un oponente interno al mandatario. Tras las palabras de apertura de Bahl, el gobernador y presidente del PJ provincial se dirigió a los presentes haciendo un repaso sobre el panorama nacional y provincial en la era Macri.

Sobre el gobierno nacional, no dudó en calificarlo de “nenoliberal”. Y criticó el presupuesto para 2019 que comenzó a debatirse en el Congreso. Más tarde, ante la prensa, dijo que no le “gusta para nada” el proyecto pero que es necesario aprobarlo “para que la situación no empeore”.

Entre los presentes, se vio a sus ministros Rosario Romero (Gobierno y Justicia), Hugo Ballay (Economía) Sonia Velázquez (Salud), Laura Stratta (Desarrollo Social), y Luis Benedetto (Planeamiento). También se vio al ex vicegobernador José Cáceres y a los diputados y senadores del PJ.

En su discurso, el gobernador y candidato a la reelección, sostuvo: “Nuestro objetivo es seguir sosteniendo y mejorar nuestras gestiones en cada junta de gobierno, ciudad y provincia, estamos reunidos con ese propósito. Los tiempos no son sencillos y los peronistas nunca nos escapamos a los problemas, no nos desentendemos, ponemos el pecho y los afrontamos y marcamos nuestros aportes para llevar adelante las soluciones que la ciudadanía necesita”.

“La militancia que tenemos que darnos es de hablar con los compañeros, de comunicarnos en los territorios que cada uno representa y decir las líneas de acción”, agregó luego y resaltó que no contestará agravios y que “tampoco buscar criterios de unidad, porque la unidad no tiene que ser un amontonamiento, sino de consenso”.

“No soy igual al presidente, no tengo que dar explicaciones ni rendir exámenes de peronismo ante nadie y nadie tiene el peronómetro para medir si uno es más o menos peronista”

En esa dirección, planteó: “Cuando no hay consenso, discutirlos en marcos internos del justicialismo con reglas claras, que vamos a dar para que todos participen pero que a los que le toca perder acompañen la propuesta porque es la única manera de ponerle un freno a las políticas del gobierno nacional”.

Enseguida se refirió a las elecciones de 2015: “En 2015 ganamos por dos puntos y medio, si hubiese ganado Cambiemos y gobernado los candidatos que ellos tenían, la situación de Entre Ríos sería mucho peor que la nacional y eso sería culpa del peronismo”.

“Tenemos que trabajar fuertemente para llevar este mensaje a los compañeros y para poner claridad de cómo estamos a la altura de la circunstancias y de lo que la sociedad está demandando, ni yo ni ningún intendente es igual a nadie, nosotros gobernamos con la propia impronta”, enfatizó luego.

En ese contexto, planteó que le toca gobernar en tiempos de Macri: “Nos toca una situación histórica en la provincia que es que por primera vez hay un gobernador de distinto signo político que el gobierno nacional y fue todo un aprendizaje con el gran desequilibrio financiero que tenía la provincia garantizar desde la institucionalidad la gobernabilidad de la provincia”, señaló.

“Hubiera sido más fácil pararme desde la tribuna, vociferar, gritar pero los que trabajamos y damos la cara todos los días sabemos que hay que encontrar criterios responsables para responder a las demandas de la gente porque con la actitud contestataria y tribunera no hubiéramos podido llevar adelante ningún objetivo de este gobierno y nos hubiéramos sumido en un caos que la sociedad nos estaría reprochando”.

“Hoy estamos plantados con solidez porque supimos interpretar lo que el tiempo y la sociedad estaban demandando”, resaltó y se diferenció de Macri: “No soy igual al presidente, no tengo que dar explicaciones ni rendir exámenes de peronismo ante nadie y nadie tiene el peronómetro para medir si uno es más o menos peronista”. (informedigital)

