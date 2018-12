BORDET: “LOS MERCADOS NUNCA GARANTIZARON LA JUSTICIA SOCIAL”

El Gobernador cerró el año político con un acto multitudinario. Se diferenció del gobierno nacional y le endilgó aplicar las políticas que terminaron con el 2001. Dijo haber tenido “la suerte de caer en la primaria, secundaria y universidad pública”. Fuerte defensa de la Uader. “No tengamos miedo de salir a armar”, convocó.

En una tarima circular con una B en el centro de la cancha de básquet del estadio de Echagüe y rodeado de los ex gobernadores peronistas menos Sergio Urribarri, el Gobernador dio su mensaje político de cara al año electoral que ya está encima y que tendrá a Entre Ríos en el lote de las primeras provincias en que se elegirán autoridades.

Gustavo Bordet destacó la idea de una administración abierta. “Este es un encuentro donde podemos decir lo que pensamos, mirarnos a la cara, intercambiar opiniones. Este no es un gobierno de sordos, se ha escuchado a todos y respetamos las diferencias”, prologó ante el estadio que estaba repleto. Funcionarios, intendentes y legisladores rodearon al mandatario que cerró la jornada luego de que militantes de distintos puntos de la provincia hagan uso de la palabra.

La educación pública tuvo un espacio importante en su oratoria, pero sobre todo la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). “Escucho hablar desde que asumí a dirigentes de la oposición que dicen que para la provincia de Entre Ríos es una carga muy pesada la Universidad Autónoma, es una carga muy pesada la Uader. Y que eso causa un desequilibrio fiscal. No comparto en absoluto la idea”, asestó y se llevó los primeros aplausos. Y en el bullicio agregó: “Es cierto que uno puede tener desequilibrio fiscal, pero también es cierto que en tres años demostramos que podemos tener equilibrio fiscal y podemos tener la Uader donde hay 25 mil jóvenes entrerrianos que se educan. Tenemos una universidad que les da la posibilidad a 25 mil jóvenes de desarrollar sus estudios acá en la provincia. Si no existiera Uader muchos de esos jóvenes estarían buscando su horizonte en otras provincias, formando sus familias en otras provincias, sentirían el desarraigo y no existiría la posibilidad para cientos de profesores de poder dictar sus cátedras”.

Para cerrar, apuntó a la oposición: “Ojo, que quienes pregonan un cambio no quieran venir a cerrar la universidad. No vamos a permitir que eso suceda. Creemos en la educación pública. Yo también me eduqué en la educación pública, tuve la suerte de caer en la escuela primaria, secundaria y la universidad pública, gracias a eso pude superar los obstáculos en la vida”.

“No somos la misma cosa”

Más adelante, mencionó la característica particular de asumir una gestión provincial peronista, con un gobierno de signo político distinto en la Nación. “Es un ejercicio democrático muy importante”, dijo Bordet y se ocupó en marcar la cancha: “No somos la misma cosa. Porque se puede gobernar sin despedir a nadie, sin abandonar la salud, con políticas que tienen que ver con el desarrollo de la economía social”.

En este sentido, dijo que el gobierno de Cambiemos expresa “un fracaso rotundo”. “No somos responsables. No cogobernamos. Tienen que hacerse cargo del desastre que están haciendo”.

Cerró instando a la militancia a “hablarlo claramente, decirle a cada vecino, a cada amigo, aunque piense distinto, decirle que no podemos seguir por este camino, que no pueden aplicarse estas políticas de ajuste en esta provincia”.

“Hay que salir a decir que somos la garantía, que podemos gobernar con equilibrio, que podemos gobernar con transparencia, que podemos gobernar con responsabilidad, y que podemos gobernar pagando los sueldos al día, teniendo salud, teniendo desarrollo social, haciendo obras”, destacó Bordet. “No tengamos miedo de salir a decirle a todos los vecinos que acá hay un futuro, que tenemos un futuro por delante, que si nos miramos a los ojos, nos tomamos de la mano, salimos casa por casa, pueblo por pueblo, vamos a continuar esta obra de gestión cuatro años más porque los días más felices siempre fueron peronistas”.

Afuera un montón de militantes se quedaron con las ganas de ingresar al estadio. El mandatario prometió que cuando se presenten las listas, el acto será al aire libre para que nadie quede afuera.

Antes de los oradores y a la espera del inicio de la jornada, el público vociferó el hit MMLPQTP.

Para el cierre, no se eligió la tradicional marcha peronista. En cambio, en un guiño para la interna partidaria., sonó la canción “Compañero”, de Julián Mandriotti, dedicada a Néstor Kirchner.

