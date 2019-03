BORDET GARANTIZÓ A LOS DOCENTES UN INCREMENTO CON LOS SALARIOS DE MARZO

Al dejar inaugurado el Ciclo Lectivo 2019 en Hasenkamp, el gobernador Gustavo Bordet garantizó a los docentes un incremento salarial desde marzo mientras continúa el diálogo con los gremios. Expresó su “agradecimiento” a los maestros “porque no hay tarea más noble que la de educar a nuestros niños”.

“Conscientes de que estamos sufriendo un profundo proceso de deterioro del salario real, fruto de la mala implementación de la política económica, daremos un significativo aumento en marzo. Tengo plena certeza y seguridad, porque está en nuestra vocación, que llegaremos a un acuerdo porque así nos lo merecemos todos, fundamentalmente los maestros y nuestros profesores, y toda la comunidad educativa que trabaja en Entre Ríos”.

“En el inicio de este ciclo lectivo quiero transmitirle un muy especial agradecimiento a todos los docentes, no sólo de Hasenkamp, sino de toda la provincia, porque no hay tarea más noble que la de educar a nuestros niños. Lo digo también como docente que fui durante 14 años y que me tocó atravesar momentos realmente difíciles allá por los años 2000, 2001, en la educación; y también lo digo como hijo de educadores y de una maestra rural que durante toda su vida dio clases en distintas escuelas”.

El mandatario, acompañado por el intendente Juan Carlos Kloss, dio inicio al Ciclo Lectivo 2019 en la provincia, con un acto que se realizó en la escuela primara Nº 71 Pedro Goyena, la única primaria pública de esta localidad del departamento Paraná.

Para Bordet, “el reconocimiento tiene que hacerse efectivo a través de una retribución y a través de un salario justo. Y mi gestión quiere que todos los docentes de la provincia tengan un salario y una retribución justa como se merecen. Para eso vamos a trabajar en paritarias con las organizaciones gremiales para ponernos de acuerdo en que la retribución de nuestros docentes sea la más justa posible”.

La nueva escuela

“Estar en Hasenkamp inaugurando el ciclo lectivo representa, desde lo personal, una gran gratificación. Y a esto lo digo porque cuando llevaba pocos días de gobernador vine a inaugurar el jardín de infantes y ahí comprometimos la obra de la escuela 71. A partir de ese momento nos pusimos a trabajar para realizara, lo que demandó más de 18 millones de pesos”, dijo Bordet.

El mandatario señaló que “es muy gratificante poder compartir este momento con ustedes. Esta obra tuvo como característica poder conservar y preservar lo que es el patrimonio arquitectónico. Es una de las escuelas más antiguas de la provincia, con 110 años de historia, y hubo que conservar lo antiguo y poder complementarlo con lo nuevo”.

Más adelante, dijo que además del edificio “importa el contenido, que es la comunidad educativa, son los docentes, el cuerpo directivo, los alumnos; y la verdad es que cuando uno visita una escuela se encuentra con distintas situaciones. Cuando llegué a este establecimiento, miembros de cooperadoras de esta escuela y de otras me realizaron pedidos, lo que para mi no es ninguna molestia. Al contrario, me molestaría más si no hubiera demanda porque significaría que hay apatía, falta de interés”.

“Quiero mencionar que todo el esfuerzo que realizamos desde la provincia para poder hacer esta escuela, que se financió 100 por ciento con recursos que aportan todos los entrerrianos a través de sus impuestos para tener este tipo de edificios; y no tendría el mismo efecto si no hubiésemos trabajado en conjunto con la municipalidad para que tendiera la red de cloacas y el pavimento. Se trata de trabajar articuladamente, de hacerlo sin egoísmo, pensando que puede haber un futuro mejor. Y qué futuro mejor nos espera en la provincia si no es la educación de nuestros chicos”, acotó.

Finalmente, señaló: “Quiero dejarles mis saludos, mi reconocimiento, pero fundamentalmente mi compromiso, primero para cumplir con todo lo que nos queda pendiente en materia educativa aquí en Hasenkamp y en otras localidades vecinas; y segundo también de estar con las puertas abiertas a través del Consejo General de Educación, donde educamos a cientos de alumnos en Entre Ríos, abiertos a las inquietudes, a las sugerencias, a las críticas, porque sabemos escuchar y tenemos el oído atento cuando hay un reclamo porque somos y seguiremos siendo una gestión que está presente todos los días en la formidable tarea de educar a nuestros chicos en la provincia”.

Por su parte, el intendente Kloss dijo que “hoy es un día muy especial para nosotros, porque tener la escuela 71, con 110 años, en las condiciones en que está, es un anhelo que teníamos muchos en nuestra localidad”.

“Nuestro pueblo se merecía que nuestra escuela 71 pudiera ser hecha nueva entera, porque es la única escuela primaria pública que tenemos. Fuimos escuchados; al poco tiempo que asumió nuestro gobernador nos recibió y nos dio la seguridad de que la obra se iba a hacer; y hoy todos pueden corroborar como quedó nuestra escuela”, subrayó.

Destacó que “es un anhelo de todo funcionario al que nos elige nuestra localidad haber tenido la oportunidad de en estos siete años de gestión de inaugurar la escuela 47, una secundaria pública; nuestro jardín Semillita, que tiene más de 50 años; y hoy poder inaugurar esta escuela y hacer el inicio lectivo”.

“Tengo 58 años y no recuerdo haber hecho con un gobernador un inicio de clases. Para algunos podrá ser un gesto menor, para nosotros es un orgullo y realmente engrandece a nuestra localidad que podamos hoy mostrarles a los funcionarios que vienen, una escuela como realmente nos merecíamos”, enfatizó.

Por último, expresó al gobernador “el agradecimiento de toda la localidad de Hasenkamp, porque lo que nos prometió, cumplió, y aquí está. Gracias a todos los funcionarios que nos ayudaron y a todos los que hicieron que esto pueda ser una realidad”.

Al hacer uso de la palabra, la directora del establecimiento educativo, Marcela Castro, dio la bienvenida al gobernador Bordet, a las autoridades presentes, alumnos y padres, y afirmó que el inicio de clases “es época de expectativas, proyectos, organización” y aún más porque en esta ocasión se inaugura “la refacción total” del edificio, que tiene “una fisonomía totalmente distinta: amplio, renovado, moderno”.

Luego hizo referencia al rol de los docentes y en ese marco indicó que brindan “las herramientas necesarias para crear personas capaces de hacer cosas nuevas, brindando la posibilidad de abrirles a sus niños la oportunidad de penetrar en el maravilloso mundo del saber, dejando huellas en ellos y acompañando su tarea de enseñar con el reclamo pacífico de sus derechos, pero presentes siempre en la escuela a la que pertenecen por elección de su trabajo”.

En la oportunidad, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, hizo entrega de las pólizas de seguro escolar para los más de 350.000 alumnos de escuelas públicas y privadas de la provincia.

En el acto, el mandatario estuvo acompañado además del intendente, por los ministros de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto; la titular del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó; el secretario de Producción, Álvaro Gabás; la titular de Vialidad, Alicia Benítez; la diputada nacional Mayda Cresto; los diputados provinciales Gustavo Zavallo, Ángel Vázquez, Diego Lara y Angel Vázquez; el senador provincial Raimundo Kisser e intendentes de localidades Paraná Campaña.

Durante su estadía en Hasenkamp, el mandatario aprovechó para visitar también el cuartel de bomberos y el hospital, para conversar sobre sus necesidades.

La obra

Las obras de ampliación y refuncionalización de la escuela Nº 71, la única primaria pública de la localidad, comprendieron la construcción de cuatro aulas y grupo sanitarios, salón de usos múltiples, cocina, sala de máquinas y áreas de gobierno, en lo que era la antigua casa habitación.

