BORDET FORMALIZÓ CON LOS GREMIOS ESTATALES LA RECATEGORIZACIÓN PARA 10.000 TRABAJADORES PÚBLICOS

Tras meses de trabajo conjunto entre los gremios estatales y el gobierno, Gustavo Bordet consensuó con ATE y UPCN el instructivo que permitirá recategorizar a 10.000 trabajadores de la administración pública.

“Entendemos que esta recategorización es justa y necesaria en el marco de un proceso de ordenamiento del sistema laboral provincial”, afirmó el mandatario.

Gobierno y gremios acordaron un encuentro paritario que se realizará el próximo martes en la Secretaría de Trabajo para comenzar a definir la recomposición salarial del sector público.

Acompañaron al mandatario el ministro de Economía, Hugo Ballay y el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola; el secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes; y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, e integrantes de ambas entidades gremiales.

Bordet afirmó que la recategorización de los empleados públicos “venía muy atrasada y era una larga demanda. Forma parte de un trabajo muy responsable y con mucha seriedad que desarrollamos con las organizaciones gremiales”. En ese sentido, comentó que “hemos trabajado en ordenar los pases a planta permanente en las áreas de servicios más sensibles del Estado, después empezamos a trabajar en recategorizaciones y hoy con la firma de este instructivo ya están en condiciones de recategorizarse 10.000 trabajadores de la administración pública”.

El gobernador explicó que “hemos congelado el incremento de personal en la planta y por primera vez en muchos años la planta de personal decrece. Crecía al 3 por ciento interanual y hoy está decreciendo al 0,8 por ciento, con lo cual esto torna razonable y previsible a todo el ordenamiento en el esquema laboral de la provincia y también el esquema salarial”.

Dijo que esto “hoy nos permite pagar los sueldos en los primeros días hábiles, realizar acuerdos salariales y cumplirlos, y este año hemos firmado un convenio paritario en mayo, donde se ha visto superado por todas las previsiones que teníamos en materia inflacionaria y como entendemos que tiene que haber una recomposición salarial para evitar el deterioro de la inflación en los salarios, hemos convocado nuevamente a los gremios de la administración central, tanto a ATE como a UPCN, para el martes a renegociar salarios. A esto lo hacemos porque tenemos un Estado que tiene previsibilidad y orden, que era una de las premisas que nos habíamos puesto al principio, y lo pudimos realizar también sin dejar a ningún trabajador público en la calle, porque entendemos que el trabajador y su familia son sagrados”.

“Nosotros estamos hablando de sentarnos a conversar el martes, ahí veremos las propuestas de una y otra parte y cómo por un lado recuperamos el poder adquisitivo del salario y por otro lado, cómo no comprometemos las finanzas públicas para seguir trabajando de este modo, porque uno puede dar aumentos que superan las posibilidades de la provincia y volvemos a la etapa que hemos superado de no poder hacer frente y tener que pedir deuda para poder pagar sueldos, hoy no pedimos ningún peso prestado para pagar sueldo, lo pagamos todos con recursos propios y ordenados”, completó.

Propuesta para los docentes

Respecto de la próxima propuesta a los docentes, en el marco de la conciliación obligatoria, afirmó que “también estamos evaluando todo dentro del marco de posibilidades reales que tenemos de aumento salarial, también lo estamos evaluando, estamos en un proceso de conciliación obligatoria, la próxima reunión es el viernes de esta semana y estamos evaluando si se puede mejorar la propuesta”.

“Hemos hecho un esfuerzo muy grande con el nueve por ciento y estamos afinando los números para ver cómo cerramos el año y cómo podemos mejorar el salario docente, nunca hemos cortado el diálogo, esto ha sido una constante en nuestra gestión de discutir permanentemente para lograr buenos acuerdos”, destacó.

Contratos de obra y servicio

Por otro lado, el mandatario informó acerca de la situación de los contratos de obra y de servicios, y explicó que “vamos solucionando por etapas, secuencialmente fue pases a planta, recategorizaciones, ahora vamos a regularizar la situación de muchos trabajadores con contratos de obra, dentro del marco de la ley de Responsabilidad Fiscal que tenemos y entendiendo que tenemos que evitar contratos de tracto sucesivo que tienen que tener una solución y que tienen que ser para todos los trabajadores como lo hemos hecho, sin que haya algunos que se beneficien y otros que se perjudiquen”.

Para esto, “se creará una comisión como lo hicimos ahora a principio de año y sin duda a final del año que viene así como hoy hemos firmado las recategorizaciones, estaremos firmando la regularización en este sentido”.

Satisfacción de los gremios

Tras la reunión, Allende afirmó que “este es el instructivo que va a beneficiar a 10.000 trabajadores, fue un trabajo de mucho tiempo, todos hemos puesto un granito de arena para que esto se logre y por fin lo tenemos”.

Explicó que la recategorización “va a depender de la antigüedad y la función que cumplen los trabajadores pero abarca toda la administración pública”. Por otra parte, comentó que “también se nos informó que el martes se llamará a paritarias y también tuvimos un ida y vuelta de ideas con lo que piensa cada uno de la situación actual”.

Por su parte, Oscar Muntes, destacó que “tenemos miles y miles de trabajadores que están esperando esta noticia, más de 10.000 trabajadores que serán recategorizados, más de 5.000 que fueron pasados a planta permanente o estabilidad laboral, fuimos avanzando mucho, hay que reconocer la apertura que ha tenido el gobierno”.

Celebró “tener una fecha para la reapertura de paritaria salarial, para nosotros es clave e importante porque toda la provincia de Entre Ríos, la administración lo estaba esperando”.

Precisiones sobre la recategorización

El instructivo para recategorizaciones firmado establece las pautas para la adecuación de la situación escalafonaria de los agentes de la planta permanente del Escalafón General, incluyendo el personal que posea estabilidad reconocida por acto administrativo emanado de autoridad competente.

Abarca al personal de los organismos de la Administración Central, entidades descentralizadas e instituciones de seguridad social, con fecha de corte al 30 de junio de 2017 para el cálculo de antigüedad o funciones, y constituye una derivación de un compromiso paritario del año pasado.

En el caso de que un agente sea susceptible de ser encuadrado en más de un ítem, se le otorgará la categoría que le resulte más beneficiosa. Por otra parte, en todos los casos, el título que se requiera para incluir a los agentes en la categoría que corresponda, debe estar registrado en la Dirección de Recursos Humanos de la provincia.

El instructivo es fruto del trabajo conjunto con los gremios estatales ATE y UPCN, para consensuar las pautas que regirán en la categorización que se implementará de inmediato, de acuerdo a la metodología habitual de estas medidas. La medida se enmarca en la política de jerarquización del empleado público provincial. (dgip)

