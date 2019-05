BORDET DIJO QUE CAMBIEMOS TRAE DIRIGENTES DE AFUERA PARA DESCALIFICAR

La diputada había dicho que el Gobernador ganó porque la gente cree que es de Cambiemos. “Se quiere confundir a la gente pero aquí cada uno sabe quién es quién”, le respondió el mandatario.

De la Redacción de Página Política Gustavo Bordet le contestó a Elisa Carrió, que visitó Entre Ríos para acompañar a Atilio Benedetti en el marco de la campaña electoral para las elecciones generales del 9 de junio y dijo que el Gobernador ganó las PASO porque “los entrerrianos votaron a Bordet porque creen que es Cambiemos”. Luego afirmó que “Bordet es Cristina”.

Al respecto, el mandatario aseveró: “Debe tener una gran confusión esta señora, porque acá en Entre Ríos todos me conocen, saben quién soy. Me quisieron asociar a una cantidad de dirigentes pero yo soy yo, ya lo expliqué. Creo que se quiere confundir a la gente pero aquí cada uno sabe quién es quién, nos conocemos en la provincia”.

Y afirmó: “Mis energías y mis esfuerzos están puestos 100% para llevarle a los entrerrianos esta propuesta. No tengo que traer a ningún dirigente para que explique lo que soy. Aquí se vota a gobernador, no se vota a otra cosa. Hay que ir por lo positivo, no por el agravio, la descalificación, ni generar un odio innecesario en la población que es algo de lo que estamos todos cansados”.

Por último, Bordet hizo hincapié en que desde su espacio no llevan adelante la campaña electoral “con chicanas o trayendo dirigentes nacionales para que descalifiquen a opositores”. (paginapolitica

Me gusta: Me gusta Cargando...