BORDET CONTINUARÁ DEFINIENDO JUNTO A LOS INTENDENTES LAS OBRAS ESTRATÉGICAS PARA CADA CIUDAD

El gobernador Gustavo Bordet , inauguró en Urdinarrain obras financiadas por la provincia donde afirmó: «En este futuro que viene, uno por ahí tiene la incertidumbre de cómo va a ser, pero en la provincia de Entre Ríos tenemos las cuentas ordenadas y se nos ha complicado con algunas medidas, pero tenemos toda la vocación de poder llevar adelante las cosas que nos faltan y ahí nos van a encontrar trabajando”.

El mandatario aseguró que “si cada uno de nosotros pone la cuota parte que hace falta, sin dudas todo se simplifica y podemos alcanzar nuestros objetivos que son comunes, de los gobiernos municipales, el gobierno provincial, las instituciones, los clubes que tienen una función fundamental, allí estaremos trabajando”, en el marco de la inauguración de la obra de rehabilitación de la ruta provincial 20, desde su intersección con la ruta 39, arroyo Malo y rotonda de Acceso Norte a Urdinarrain.

Tras el corte de cintas en el lugar de la obra, las autoridades se trasladaron al cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad, donde se realizó el acto en el cual se entregaron aportes y se firmó el contrato de inicio de la obra de gas natural de Pueblo Belgrano.

Allí, luego de saludar a los presentes, Bordet afirmó que «nos reúne el hecho de haber podido finalizar la obra de uno de los accesos a Urdinarrain”. Luego prosiguió: “Cuando empezamos la gestión, el intendente Mornacco definió como una obra estratégica el acceso y la verdad que en ese momento cuando me planteó la necesidad de la obra, teníamos muchas dificultades para poder pagar sueldos, dificultades elementales y no sabíamos cómo íbamos a hacer pero nos teníamos fe, y fuimos trabajando , nos animamos a algo más”.

Dijo que en la localidad, “había un reclamo que todavía persiste sobre los vecinos por el estado de la ruta 20 y estamos trabajando fuertemente en ello, por eso es que aquí no solo fue el acceso sino toda la repavimentación completa del tramo de la ruta 20 entre Arroyo Malo y Urdinarrian, también la otra parte con bacheo hasta la Aldea San Antonio y vamos a completar el tramo de la ruta 20 hasta la 14, tenemos presupuestado para el año que viene poder hacerlo”.

En esa línea, el mandatario afirmó que “no son obras sencillas, sino que han demandado 260 millones de pesos, porque muchos insumos están dolarizados esto hace que permanentemente haya que ir actualizando precios pero estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, ya sea el 100 por ciento con fondos de Vialidad, de la provincia de Entre Ríos y hemos cumplido una parte que era el acceso por la ruta 20 en Urdinarrain. Está el otro acceso también, y que sin duda lo vamos a ejecutar”.

Bordet destacó los cuatro años de trabajo conjunto desarrollados, “hemos tenido un trabajo fecundo con el intendente Mornacco, como lo hemos tenido con todos los intendentes de la provincia”, dijo para recordar que fue durante ocho años intendente de Concordia, por lo cual “conozco todo lo que tiene que pasar un intendente y soy muy respetuoso de la autonomías municipales”.

En esa ocasión aseguró que “sin ningún lugar a dudas lo vamos a tener en los próximos cuatro años con la nueva gestión, porque se trata de eso, de ponernos de acuerdo en las obras que son para los vecinos de una ciudad y para los entrerrianos. En esto no podemos tener diferencias, posiciones encontradas, son los intendentes quienes definen cuáles son las obras estratégicas que la ciudad necesita y ahí vamos a estar acompañando para poder lograr la consecución de los fines”.

“Esto ha sido una constante durante nuestra gestión, viene bien ratificarlo ahora porque es muy importante para poder generar estos vínculos que posibilitan las buenas acciones que toda comunidad necesita”, destacó.

Bordet dijo que “hemos trabajado mucho en todo el departamento Gualeguaychú con sus legisladores y nos queda también mucho para trabajar en el futuro y ahí estaremos con mucho compromiso con mucho entusiasmo porque cuando alguien plantea una obra no es solamente la expresión que se hace en un papel o un plano, uno ve el lugar aquí antes de hacer el acceso lo recorrimos, vimos cuál era la necesidad, después vinimos cuando estaba en construcción y ahora vinimos a inaugurarlo. Entonces uno lo toma también como propio, sin ser de acá, uno lo internaliza, como también el caso del gas, del cual hoy hemos firmado el contrato para el inicio de la obra”.

“Son las cosas que nos tienen que unir en gestión en el futuro y es por eso quería ratificar este rumbo”, manifestó.

En otro orden, contó que “me habían hablando maravillas del cuartel pero uno puede contarle las cosas y no tiene la misma dimensión que si están en si ve lo que efectivamente se ha realizado. Quiero felicitar a todo el cuartel de bomberos de Urdinarrain porque sin exagerar, no he visto un cuartel de bomberos en la provincia de Entre Ríos como el de aquí”. En ese marco, completó: “Seguiremos llevando adelante el trabajo con las instituciones”.

Por último agradeció a los vecinos de Urdinarrain, «por el trato cordial, amable, por los reclamos también que es bueno hacerlos porque de esta forma es como todos podemos avanzar y construir».

El gobernador, estuvo acompañado por la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; el secretario de Deportes, José Gómez; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; el senador nacional, Pedro Gusatavino, el diputado nacional, Juan José Bahillo; el diputado provincial Raúl Riganti, intendentes de localidades vecinas, entre otras autoridades.

Como parte de las actividades, Bordet se trasladó a la biblioteca popular de Urdinarrain, la cual recorrió junto a la directora Patricia Ricalde y vio las necesidades del lugar para brindar apoyo desde la provincia.

Trabajo y logros

Por su parte, el intendente de Urdinarrain, Alberto Mornacco, agradeció la presencia del gobernador y destacó la labor de la comisión de bomberos por el trabajo ad honoren que desarrollan y los logros que obtienen.

Por otro lado, felicitó al gobernador Bordet «por la presentación que realizó en la corte, que la ha satisfecho, creo que los recursos de todos los municipios sean cual fueran no pueden tomarse a la ligera. Se debe pensar bien antes de sacar los fondos, porque los municipios tienen las reservas económicas muy acotadas».

La obra vial

La obra de la ruta 20 consiste en la construcción, pavimentación e iluminación de la rotonda en el acceso norte a Urdinarrain, además de la rehabilitación de dicha ruta en un tramo de 9 kilómetros entre la ruta provincial 39 hacia arroyo Malo. Allí se ejecutó el frezado, bacheo, repavimentación, señalización horizontal y cartelería.

También se realizó el bacheo y señalización horizontal y vertical desde arroyo Malo hacia Urdinarrain y la autovía de la ruta nacional 14. Además, para reforzar la seguridad, se recolocaron barandas metálicas existentes y se colocaron nuevas en los puentes sobre los arroyos El Gato y Los Perros. Por otra parte, se instalaron tachas reflectivas en las zonas de curvas y se perfilaron las banquinas.

La inversión oficial fue de 2,7 millones de pesos.

Aportes y obra de gas natural

Durante el acto, también se entregaron aportes a instituciones y emprendedores.

Además se firmó el contrato para iniciar la obra de la red de distribución de gas natural de Pueblo Belgrano, por 38.846.000 pesos, con la empresa OIC S.A.

La obra consiste en la ejecución de 14.590 m de cañería y sus correspondientes accesorios, que conformarán la red básica de distribución de gas natural para la ciudad. El plazo de ejecución es de 180 días corridos.

La inversión provincial para la provisión de gas a la localidad comenzó en el año 2017 con la obra Interconexión Ramal de alimentación y ERP secundaria de gas natural- Pueblo Gral. Belgrano, que incluyó el cruce del río Gualeguaychú.

La nueva obra, próxima a iniciarse, se empalmará al módulo de regulación de presión, permitiendo la llegada del gas natural a los hogares e instituciones de la ciudad. (dgip)

