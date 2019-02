BORDET CONFIRMÓ QUE SE REUNIÓ CON CRISTINA Y DIO PISTAS DE SUS CANDIDATOS

Dijo que buscará consensos pero si no habrá internas, que en su lista de diputados integrará a todos y que ya tiene el nombre de quién lo acompaña en la fórmula.

El gobernador Gustavo Bordet dio una entrevista a días de haber inscripto en el Tribunal Electoral el frente “Creer Entre Ríos” que oficializó su acuerdo con el kirchnerismo. Al respecto, confirmó que se reunió con la ex presidente y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner para sellarlo. También habló de conformación e integración de listas para la interna del PJ y cruzó a Cambiemos al adjudicarle una “campaña sucia” a los dirigentes de la oposición.

Sobre su alianza con el kirchnerismo, explicó que “hicimos todos los esfuerzos para que al gobierno le vaya bien. Ahora, si le va mal y desarrolla un programa económico totalmente contrario a lo que nosotros queremos representar, lógicamente tenemos que priorizar criterios de unidad para poder darle continuidad a un desarrollo que hemos hecho en cuatro años y evitar que se practiquen en Entre Ríos modelos de ajuste como el nacional”.

“Antes decían que era igual a Macri y ahora dicen que a Urribarri: al que soy parecido es a mi padre”, respondió a las campañas en su contra.

Ante la consulta sobre el rol de Cristina Kirchner en el acuerdo entrerriano, lo ratificó: “tuvo el mismo rol que jugaron dirigentes del peronismo alternativo, con quienes me he reunido, como Sergio Massa. También me reuní con Cristina Kirchner, con un criterio de unir fuerzas para llevar adelante una propuesta electoral que no se agota solamente en elecciones, sino que sostiene un rumbo y un camino”.

“Estamos priorizando acuerdos que no se vayan solamente en candidaturas ni en nombres propios, sino en poder desarrollar en nuestras provincias, y por qué no a nivel nacional, un modelo que nos saque de este estancamiento y resignación”, ahondó el mandatario provincial y presidente del PJ entrerriano.

“Creemos que hay un camino diferente que se puede emprender y que hay expectativa para la Argentina”, auguró.

Colaboracionismo no, gobernabilidad sí

Al contestar sobre las críticas internas que recibe de sectores del peronismo kirchnerista por su relación con el gobierno nacional, Bordet utilizó una comparación con los legisladores provinciales de Cambiemos.

“Yo al presidente lo respeto. No me gustan las medidas que toma, no estoy para nada de acuerdo. Pero cuando convoca a los gobernadores tenemos que estar. Si no, estaríamos haciendo lo que hicieron los diputados de Cambiemos en la Asamblea Legislativa: se enojan y no van. Eso no es la democracia”, señaló.

“Hay que generar acuerdos que permitan la gobernabilidad, pero eso no es ser colaboracionista, no tengo esa visión de construir en política”, remarcó sobre su vínculo con la gestión nacional.

Fórmula en mente

En declaraciones a FM Litoral, el gobernador fue consultado si ya tiene en mente quién será su compañera o compañero de fórmula. Aseguró que “sí, por supuesto” pero antepuso los plazos electorales: “lo iremos a confirmar cuando haya cierre de listas”. Dejó abierta la posibilidad de que puede ser tanto una mujer como un varón.

A su vez, ratificó que habilitará las internas a nivel municipal y legislativo en caso de que las candidaturas del peronismo no se resuelvan por consenso. “Vamos a agotar todos los medios para buscar consensos en las intendencias de las ciudades y en los lugares para la Legislatura, pero si esto no se logra puede resolverse en elecciones internas”, concedió.

El presidente del PJ aclaró: “después de la interna tenemos que llevar adelante en cada ciudad el acompañamiento a quien gane las elecciones”.

Por otro lado, ante la pregunta de cómo se integrarán a las listas de concejales y diputados los precandidatos derrotados en las PASO, advirtió que “eso está previsto en la Carta Orgánica de nuestro partido. Se garantiza un determinado cupo de participación y a partir de ahí se aplica el sistema D’Hont”.

También confirmó que en las listas ingresarán dirigentes del kirchnerismo.

“Nosotros vamos a integrar las listas con todos los sectores del justicialismo. Si no se logra un acuerdo, vamos a generar participación en las listas. No tengo miedo a que haya matices diferentes”, adelantó.

Cambiemos: “campaña sucia”

Por último, ante la consulta periodística, Bordet se refirió a la campaña en redes sociales y medios de comunicación que viene desplegando Cambiemos en Entre Ríos, en la que lo equiparan a su antecesor y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

“Eso es parte de chicanas, campaña sucia. Me pintaron toda la ciudad ‘Bordet igual a Macri’, ahora me dicen que soy igual a Urribarri. Yo quiero saber qué propuestas tienen, si van a hacer en la provincia lo mismo que en la Nación. No voy a contestar a chicanas”, fustigó a los referentes del radicalismo y el macrismo. (informedigital)

