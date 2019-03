BORDET: “CON MUCHO ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD ESTAMOS CUMPLIENDO CON NUESTRAS OBLIGACIONES”

“Queremos generar un mayor progreso y avanzar en un modelo que priorice el trabajo, la producción, y el crecimiento, y dejar de lado este modelo de premiar el capital especulativo y financiero”, dijo el gobernador Gustavo Bordet este viernes en su recorrida por localidades del departamento Colón.

En la localidad de San José, el mandatario entregó sendas ambulancias para los hospitales San José, de esa localidad, y Chacabuco, de Arroyo Barú. Además, firmó el acta de inicio de obra de reconstrucción de la ex ruta 26 y e hizo entrega de aportes.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador afirmó: “Me resulta muy grato compartir esta mañana en San José para cumplir con compromisos que teníamos asumidos desde el inicio de gestión” y en ese marco señaló que, dada la necesidad planteada, resolvieron entregar ambulancias al hospital local y al de Arroyo Barú.

“Me resulta gratificante encontrarme con directores como el doctor Luciani y con quien supo ser director del hospital Chacabuco, Guillermo Urribarri, que ahora es presidente de la Junta de Gobierno de Arroyo Barú, por ser médicos comprometidos con la salud pública. Nosotros que tenemos responsabilidades de gobierno debemos honrar también ese compromiso con la salud pública y generar los recursos necesarios para poder dotar a nuestros hospitales y centros de salud, de los elementos necesarios como estas ambulancias”, indicó el mandatario.

“También es gratificante poder estar aquí hoy comenzando una obra tan importante que venimos trabajando junto con la intendenta y con el senador desde el principio de la gestión y poder llegar a ver el resultado concreto de la repavimentación de la ruta 26 con el inicio de obra”, destacó. “Esto corona de algún modo el esfuerzo en conjunto que venimos desarrollando. Hemos implementado esta mecánica de trabajo con todos los municipios, donde son los intendentes quienes establecen la visión estratégica de crecimiento de la ciudad y nosotros buscamos desde el gobierno provincial la asignación de recursos o el financiamiento para poder llevar adelante las obras que sean necesarias”, acotó Bordet.

En el marco de las obras necesarias, mencionó que conversó con Agmer sobre la escuela N° 54, tal como lo hizo días atrás con el senador Pablo Andrés Canali. “Me estoy ocupando personalmente de destrabar el envío de fondos para que continúe la obra. No es un problema de falta de fondos porque están previstos pero el entramado burocrático de funcionarios que están sentados detrás de un escritorio y no conocen la realidad hace que demoren los papeles y no se tenga en cuenta las necesidades de toda una comunidad”, enfatizó.

“Entendemos que tenemos un largo camino por recorrer en San José con todos los vecinos, con la intendenta, con los legisladores, para poder ir completando todo lo que nos falta pero en momentos difíciles, porque a nadie escapa la situación compleja en la macroeconomía y lo que es peor en la economía real, que es la que vive cada vecino de cada ciudad, nosotros con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y asignando recursos para obras”, dijo.

Párrafo seguido, el gobernador resaltó que “es un esfuerzo muy grande el que hacemos porque también tenemos que recomponer el salario docente y de nuestros trabajadores que ha sido golpeado por la inflación. También han caído nuestros recursos, entonces estamos poniéndole todos los días lo mejor a nuestra gestión para poder sostener los compromisos asumidos y estar al día con nuestros trabajadores y con nuestros proveedores. Se trata de trabajar con responsabilidad, de poder articular y de poder decir la verdad en cada lugar que vamos a los vecinos. Esta es la forma de trabajar y si la continuamos nos va a dar la posibilidad de tener la provincia que todos queremos y que los municipios y juntas de gobierno se desarrollen”.

“Queremos generar una mayor democratización, un mayor progreso y avanzar en un modelo que priorice el trabajo, la producción, y el crecimiento y dejar de lado este modelo que se está imponiendo, que es premiar el capital especulativo y el capital financiero”, subrayó Bordet. “Nosotros apostamos por el trabajo, por la producción y este es el camino porque esto nos va a dar la trazabilidad de vivir una provincia donde todos los ciudadanos puedan realizarse, formar sus familias aquí y hacer grande a esta Entre Ríos”, concluyó.

En el acto, además, se entregaron aportes a Bomberos Voluntarios de San José y Villa Elisa, y a la Escuela Nº1 Colonia San José para mejora de las instalaciones.

Agradecimiento

La intendenta de San José, Irma Monjo, agradeció al mandatario “por traernos esto que era tan esperado para San José. Nuestro hospital es de derivaciones, donde se hace la atención primaria, y cada uno de los casos que se reciben tiene que ser derivados al hospital de Colón o Concepción del Uruguay, por lo que era sumamente necesario tener una ambulancia de estas características. Hoy tenemos nuestro sueño cumplido!.

En referencia a la firma del inicio de obra para la reparación de la ex ruta 26, señaló que “era algo largamente esperado y gestionado; prácticamente tenemos barrios que están aislados porque los colectivos no pasan por el mal estado de la ruta. Poder firmar hoy este inicio de obra para nosotros es sumamente satisfactorio para poder darles a los vecinos la respuesta que estaban esperando”.

Firma de acta del inicio de obras en la ex ruta 26 – Acceso a San José

El gobernador encabezó la firma del acta inicio de obras de la ex Ruta Provincial 26 – Acceso a San José, que se extiende desde el empalme (distribuidor), con la Autovía Ruta Nacional 14, hasta la ciudad de Colón.

El tramo a intervenir consta de una longitud aproximada de 3.570 metros, comprendido entre el fin de la rama del distribuidor y el puente sobre arroyo El Doctor.

Los trabajos se complementan con la reconstrucción de una junta del puente sobre el arroyo Perucho Verna, el terraplén con compactación especial para reposición de banquinas y taludes, la colocación de barandas metálicas cincada para terraplén y el señalamiento adecuado. El plazo de la obra fue fijado en ocho meses.

Durante su visita a la localidad, el mandatario recorrió la escuela Nº83 Justo José de Urquiza, donde se ejecuta una obra financiada por el gobierno provincial en el marco de la cual se realizan reparaciones generales a la instalación eléctrica del establecimiento educativo.

Actividad en Colonia Hughes

El gobernador, luego, se trasladó a la localidad de Colonia Hughes, donde inauguró el nuevo edificio de la Comisaría, junto al intendente de Colón, Mariano Rebord; y la diputada provincial Miriam Lambert; entre otras autoridades locales y policiales.

“Estoy muy contento de estar en Colonia Hughes. Había escuchado muchas veces hablar de Hughes y me decía que algún día lo iba a conocer, y qué mejor que conocerlo como gobernador inaugurando esta comisaría y estando en este lugar que es el corazón de la inmigración que ha venido a esta zona, adonde vinieron también mis antepasados”.

El mandatario dejó un saludo afectuoso y un agradecimiento a la comunidad educativa de la Escuela Nº8 3 de Febrero, que “hace 115 años están enseñando a generaciones de hombres y mujeres en estas tierras y en este lugar”.

“Valoramos mucho a los docentes de las escuelas rurales que trabajan en condiciones desfavorables, y a esta hermosa comunidad educativa”, añadió el mandatario.

Bordet también sostuvo: “El hecho de contar con una nueva dependencia policial da prevención, tranquilidad y seguridad a los vecinos de Colonia Hughes. Se trata de una localidad que viene creciendo, de un lugar que tiene un desarrollo a futuro no solo desde lo productivo sino también del turismo, porque mucha gente que busca el descanso lo puede encontrar aquí”.

Al respecto, aplicó: “Como gobierno tenemos la obligación de poder cumplir con todo lo que significa el espacio territorial de la provincia, las grandes ciudades pero también las pequeñas localidades como ésta porque todos tenemos igualdad de derecho”. En este contexto se inscribe el compromiso de trabajar en el centro de salud y de inaugurar la Comisaría. “Esto nos genera un compromiso de trabajo ida y vuelta entre los vecinos y quienes tenemos funciones de gobierno para lograr el desarrollo y el progreso de muchas familias”, remarcó.

“Estar en el departamento Colón tiene el significado de reforzar este compromiso de trabajo en común, de poder articular acciones que tiendan al bien común y a mejorar la calidad de vida. Si a eso lo podemos lograr, sin lugar a dudas vamos a tener una gran provincia de Entre Ríos, localidades importantes creciendo y estas comunidades arraigadas en el acervo cultural de nuestra provincia fortalecidas. Para eso estamos”, finalizó el gobernador.

Cumplir con la palabra

El intendente de Colón, Mariano Rebord, remarcó que “por primera vez un gobernador está presente en Colonia Hughes, que es parte de la ciudad de Colón”. Y recordó que “con mucho esfuerzo” se hizo la iluminación en el acceso a Hughes, luego el centro de salud, y hace un año atrás dialogaron con el jefe de Policía para hacer una nueva Comisaría. “Muchas gracias gobernador y jefe de Policía de la provincia y de Colón, así como a todos los vecinos porque esto es el crecimiento de la comunidad”, afirmó.

El jefe departamental de Policía de Colón, comisario mayor Daniel Páez, dijo sentirse “honrado” de estar en el acto. “Este lugar es nuestra casa porque la mayoría de nosotros pasamos muchas horas en las comisarías. Empezamos de abajo, no había nada en este lugar. Empezaron a llegar los camiones todas las semanas e incluso todos los muebles que son nuevos. Los vecinos veían casi imposible el inicio y hoy lo tenemos completado”, mencionó.

A su vez, el funcionario policial apuntó: “Hemos cumplido con la palabra empeñada con gran esfuerzo, porque nadie puede ignorar o negar que esta construcción transitó y transita las dificultades económicas que vive nuestra Argentina. Pero con un manejo responsable de los fondos públicos que aportan los vecinos, se prosiguió y terminó con el edificio”. Y agradeció el apoyo y la colaboración del gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, la Policía de Entre Ríos, las autoridades locales, las cuadrillas municipales y a la diputada provincial Miriam Lambert.

Por último, Páez adelantó que “se comenzarán a ejecutar obras en la subcomisaría de La Clarita y de Colonia Hocker”.

Más acciones

En Colonia Hocker el gobernador también llevó a cabo la apertura de cotejo de precios para la construcción de obra de arte sobre el arroyo El Cordobés en el tramo 1º de Mayo, Colonia Hughes, Uruguay y Colón. El acontecimiento contó con la presencia, a su vez, de la directora Administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez.

En el acto que presidió Bordet, además, se entregaron aportes al Club Vázquez, el Hogar de Niños Villa Elisa, Arcadis, el Aeroclub Colón, la biblioteca General Mitre, el Club Campito, la Escuela Normal Superior República Oriental del Uruguay y la Escuela Nº 10 Alberdi. También recibieron aportes las juntas de gobierno de Colonia Hocker, La Clarita, Liebig, Pueblo Cases y Ambis así como los Bomberos Voluntarios de Colón y Arroyo Barú, la Fundación Arbolar, el Centro de Jubilados Provinciales y el Proyecto Escucharte.

También acompañaron al gobernador en estas actividades la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; el secretario de Ambiente, Martín Barbieri; el senador provincial Pablo Canali; la intendenta de San José, Irma Monjo; el jefe Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, e intendentes de localidades vecinas. (dgip)

