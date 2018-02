Sospechan que pudo ser “coima”: Ratifican la denuncia contra Etchevehere por el cobro del bono de $ 500.000 de la SRA

Leonardo Martínez Herrero, abogado denunciante de Luis Etchevehere, ratificó la denuncia contra el ministro de Agroindustria por el cobro de un bono de $ 500.000 de parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Según pudo saber ámbito.com, el letrado se presentó en el juzgado federal N° 5 subrrogado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi para confirmar sus dichos. La investigación contra el expresidente de la entidad agropecuaria se inició por la comisión de los posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. Martínez Herrero cree que los $ 500.000 que recibió y luego devolvió el ministro eran una “coima”.

Tanto Etchevehere como Marcos Peña negaron las acusaciones y aclararon se trató de una “liquidación final de su ex empleador”, aunque surgieron dudas por la legalidad del cargo ocupado. La Oficina Anticorrupción de la exdiputada del PRO Laura Alonso dijo que “no había incompatibilidad”.

“El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son ‘no rentados’ y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios”, aseguró el abogado a este medio al presentar la denuncia.

Lo cierto es que a casi dos meses de recibir el pago, el titular de Agroindustria lo devolvió. “En el día de la fecha procedí a transferir la suma de $ 500.000 de mi cuenta personal a favor de la Sociedad Rural Argentina”, publicó el funcionario el primero de febrero pasado en Twitter. “Dicha operación corresponde a la devolución de igual importe que me fuera otorgado como reconocimiento extraordinario en su oportunidad por esa entidad”, especificó el ministro.

“De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia, priorizando la defensa de lo actuado convencido de haberlo hecho con absoluta corrección, y la necesidad de destinar mis energías y capacidades a desarrollar el cargo con que fuera honrado, sin distracciones estériles, no sólo en aras del bien de la agroindustria, sino del país y la sociedad toda”, agregó.

Al ratificar la denuncia en la Secretaría N° 10, de Pedro Omar Diani, Martínez Herrero pidió que Etchevehere aclare ante Giorgi la “forma” en que recibió y restituyó el dinero y que se cite a declarar a los directivos de la SRA que aprobaron y rechazaron darle el bono. Además, instó al juez a indagar sobre una nota periodística del diario La Nación donde se afirmó que en “Comodoro Py deslizan insidiosamente que Etchevehere no tendría que preocuparse” por esta pesquisa.

Otra de las causas que preocupan al ministro de tramita en Paraná, su ciudad natal. Allí, su hermana Dolores lo denunció por administración fraudulenta, tras verificar el “vaciamiento patrimonial” de sociedad anónima Las Margaritas, la empresa familiar de la cual el ahora ministro de Agroindustria es director.

La hermana del extitular de la Sociedad Rural lo acusó de vaciar la compañía que regentea el periódico El Diario de Entre Ríos, con el desvío de créditos asumidos por la empresa y por la “venta simulada” de numerosos inmuebles. “Obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido”, sostuvo la denunciante.

Esta causa está a cargo de la jueza de Garantías Paola Firpo y también recae sobre sus otros hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, y sobre su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial. En un principio, a pedido del fiscal de Coordinación Nº 3 de Paraná Alejando Cánepa, Etchevehere había sido citado a declarar en Paraná como imputado el 21 de febrero próximo. Pero para ampliar los requerimientos de pruebas esa citación se postergó al martes 27. Si bien esa fecha si en pie, fuentes judiciales revelaron que el ministro lograría otra postergación.

Según Dolores, al momento de asumir el cargo de ministro existían 17 causas tanto en el fuero civil y comercial como en el penal, en la Justicia ordinaria y federal.

