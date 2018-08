Se armó la interna radical

Se lanzó el primer pretendiente a la presidencia. El diputado nacional Jorge Lacoste es el dirigente que impulsan Sergio Varisco y los diputados Rotman y Viola, entre otros, para disputar con la Illia, Propondrán candidato a gobernador.

L a interna de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos de cara a las elecciones de autoridades partidarias de octubre ya tiene nombres y apellidos. Este fin de semana, luego de un encuentro en Villaguay, se acordó que el diputado nacional y ex intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste, sea el candidato a presidente del Comité Provincial de un grupo de dirigentes que apuntan a “destronar” del mando a la Corriente Illia de Atilio Benedetti.

El legislador nacional confirmó el lanzamiento en diálogo con INFORME DIGITAL y reveló los referentes que se alistaron. El conglomerado incluye al día de hoy a los intendentes de Paraná, Sergio Varisco; Diamante, Lénico Aranda; y Villa Elisa, Leandro Arribalzaga; y esperan más avales a partir del lanzamiento. También le harán campaña la diputada y jefa del bloque Cambiemos, María Alejandra Viola (ex Illia) y el diputado de dicha bancada compartida con el PRO, Alberto Rotman.

Según informó el propio Lacoste, otros alineados en el reagrupamiento son el vocal de la CAFESG, Horacio Giorgio, y el ex diputado provincial concordiense, Marcelo López. “Es un grupo de dirigentes de distintas agrupaciones internas, de todos los departamentos de toda la provincia, y estamos tratando de hacer un proceso que nos contenga a todos”, comentó el legislador nacional.

El armado, claro está, no incluye a la Corriente Illia. “Por ahora no hemos hablado con ningún otro sector”, indicó Lacoste, que comparte bloque en la Cámara Baja nacional con Benedetti. Asimismo, adelantó que bajar su candidatura no se negociará en pos de una lista de consenso. “Vamos a promover el diálogo y la búsqueda de acuerdo, pero si no se diera, el radicalismo tiene historia de resolver la conducción partidaria por proceso interno”, ratificó.

El objetivo del aglutinado que postula a Lacoste es alternar la jefatura del centenario partido que, con un delegado propio en la presidencia del Comité o no, ejerce “desde hace demasiados años la Corriente Illia”, como sugirió a esta Redacción un armador del espacio que se reunió en Villaguay.

El desgaste de Benedetti en la interna radical quedó en evidencia -con no poco fogoneo desde el PRO- a principios de año, cuando el bloque Cambiemos se dividió en la Cámara de Diputados y quedaron, por un lado, los cuatro integrantes del macrismo puro, junto con Viola y Rotman; y, por el otro, los cinco diputados leales a Benedetti. La ruptura consolidó una interna entre el diputado nacional electo en 2017 con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio,de la que no hubo marcha atrás hasta el momento.

Me gusta: Me gusta Cargando...