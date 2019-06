¿POR QUÉ FRIGERIO NO PERMITE EL PEGADO DE BOLETAS?

La conducción nacional de Juntos por el Cambio debe responder a los pedidos de Kisser y Gainza para ir con Macri en la boleta. Tienen tiempo hasta la noche de este jueves. La interna Frigerio – Peña. Las peleas en la UCR.

El plazo para la presentación de los modelos de boletas que estarán en el cuarto oscuro de las primarias de agosto vence en la noche de este jueves. Se espera que algunas horas antes se produzcan definiciones de parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio sobre los pedidos de pegados de boletas en la interna de Entre Ríos.

Para las PASO del 11 de agosto se anotaron tres listas de senadores y diputados y una lista de diputados. El detalle, en la siguiente nota:

En pocas palabras, hay una lista “oficial”, que surgió del acuerdo entre Rogelio Frigerio y Atilio Benedetti y que encabezan el macrista Alfredo de Angeli para el Senado y la radical Gabriela Lena para Diputados. La tensión está puesta en la interna del PRO y de la UCR, porque sólo habilitan el pegado de esta lista con la fórmula Macri – Pichetto. Y esto supone una objetiva ventaja electoral para unos comicios que serán, ante todo, presidenciales.

Ahora bien ¿cuál es la razón para no dejar pegar al concejal de Paraná Emanuel Gainza? que va con una lista de diputados ¿En qué lo puede perjudicar a Macri?

La lista “oficial” no tiene candidatos de Paraná, el distrito electoral más importante de la provincia. En frente, el peronismo lleva a dos candidatos de la capital: Marcelo Casaretto y Blanca Osuna. Y Gainza viene de hacer en abril una buena elección en la ciudad. Eso lo vuelve objetivamente más competitivo que Gustavo Hein (segundo en la lista de Lena) quien, como compañero de fórmula de Benedetti, no pudo ganar en Basavilbaso, la ciudad que gobierna y que junta una sexta parte de los votos que obtuvo la lista del PRO en la interna de Paraná.

Ese solo argumento alcanzaría, desde una visión estrictamente nacional, para aceptar una colectora que además tiene como segunda candidata a la diputada Alejandra Viola, de La Paz, que encarnó el rol más crítico hacia Sergio Urribarri en la Cámara y que con su pañuelo celeste podría complementar votos que no irán a Lena, pañuelo verde.

¿Por qué no dejar pegar a Gainza? Porque podría desplazar a Hein. Y Hein es el candidato que puso Frigerio. En la interna nacional del macrismo, el ministro del Interior quedó fuera de muchos armados y no está dispuesto a perder un candidato que le responda y que ingresaría a la Cámara de Diputados aun perdiendo. Está claro que, por su perfil, Hein no levantaría una sola vez la mano sin consultarle.

En cambio, Frigerio no tiene control sobre Gainza. El concejal está en el PRO desde los inicios del partido en la provincia, mucho antes de que Frigerio se convierta en su principal referente. Se le puede decir cualquier cosa, menos que no es macrista. Gainza fue, de hecho, el único precandidato que en la campaña para las PASO de abril no ocultó a Macri. Todavía se pueden encontrar afiches suyos en la ciudad junto a Macri y María Eugenia Vidal.

Para más datos, el concejal de Paraná tiene buen diálogo con Marcos Peña y no obtuvo un apoyo explícito de Frigerio cuando en abril enfrentó a Sergio Varisco en la interna de Cambiemos.

Frigerio afronta en este tema una encrucijada: si niega el pegado obtendrá malestar en la interna de PRO; si lo concede, corre el riesgo de perder una banca propia en Diputados.

Es que, si le aceptan el pegado, Gainza podría entrar por dos razones: porque obtenga la minoría o porque gane la interna. En el primer caso, la lista quedaría Lena – Gainza y en el segundo Gainza – Lena. En ambas variantes, desplazaría a Hein, porque hay que respetar la equidad de género

Interna UCR

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio debería explicar también cuál es la razón para no dejar pegar boleta al presidente de la UCR de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, que encabeza la lista de diputados nacionales que acompaña a Raymundo Kisser para el Senado.

Es verdad que Arribalzaga no tiene un volumen político importante. Pero es el presidente de la UCR. ¿Por qué se hicieron las negociaciones para la lista “oficial” con un sector que no está en la conducción del partido? O, en todo caso, ¿por qué se limita el acuerdo al sector de Benedetti?

Se podría decir que Lena no expresa sólo a la corriente Illia que lidera Benedetti. Que también está allí por Pedro Galimberti, el intendente reelecto que obtuvo en Chajarí el más alto porcentaje de votos para Cambiemos en la reciente elección provincial. Pero el acuerdo se hizo sólo con la Illia. La conducción nacional de la UCR definió que había que arreglar con Benedetti.

Aquí vale la misma pregunta que para la interna de PRO ¿Qué daño produce que peguen Kisser – Arribalzaga? ¿Acaso no sumarían votos a la fórmula Macri – Pichetto? Claramente, aportarían desde un sector del radicalismo que no está expresado en la lista “oficial”. Un sector crítico al PRO. Ahí está el problema.

Si Frigerio no controla a Gainza, mucho menos a Kisser. El senador por Paraná ha demostrado en estos tres años y medio ser uno de los pocos dirigentes de Cambiemos con vuelo político propio. Siempre reclamó la institucionalización de Cambiemos en Entre Ríos para que las definiciones políticas más importantes se adopten en una mesa de conducción política que exprese las distintas vertientes de la coalición. Está a la vista que no tuvo suerte.

Negarle el pegado a Kisser ¿es aceptar que podría ganarle la interna a De Angeli?. (paginapolitica)

Me gusta: Me gusta Cargando...