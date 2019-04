LAVAGNA RECHAZA IR A LA PRIMARIA CON MASSA Y LANZA CONSENSO 19

El ex ministro propone crear un nuevo espacio al que se integre el peronismo federal y que elija el candidato por consenso.

Roberto Lavagna salió a marcar la cancha y nuevamente dejó muy claro que no tiene ningún interés en participar de la primaria de Alternativa Federal, como le propuso Sergio Massa, por lo que adelantó que lanzará el espacio “Consenso 19” al que busca sumar a peronistas, radicales y progresistas.

“Son dos proyectos distintos. Uno es un proyecto de una interna dentro de un sector del justicialismo. El otro, en el cual estoy trabajando, es el de formar consensos para gobernar. Son dos cosas totalmente distintas”, afirmó el ex ministro de Economía consultado en radio Continental sobre la posibilidad de que participe en la PASO de Alternativa Federal.

“Imagínese una interna del justicialismo que después se da vuelta e intenta imponerle el candidato que se eligió en esa interna al resto de los sectores que estamos hablando, radicales, socialistas. Es exactamente lo contrario a lo que hace falta. Lo que uno está buscando no es un gobierno de partidos sino un gobierno de partidos y de sociedad civil. Son proyectos distintos”, agregó Lavagna.

El economista aseguró que Alternativa Federal “se va desdibujando” como espacio “porque va tomando un camino estrictamente partidista, que no es el de juntar voluntades más allá de un partido político”. “Son líneas internas del justicialismo y esto tiene que ser algo mucho más amplio. Ese no es mi proyecto”, aclaró Lavagna.

Se trata de un posicionamiento muy fuerte del ex ministro, que rechaza de manera categórica participar de un espacio únicamente con el peronismo y al mismo tiempo se pone por encima de los dirigentes del PJ y anuncia que construirá un nuevo espacio, al que los invita a integrarse.

Ese nuevo espacio, que se llamará “Consenso 19”, estará integrado por los radicales desencantados de Cambiemos, el socialismo de Miguel Lifschitz y sectores progresistas como el GEN de Margarita Stolbizer. Lavagna pretende que el peronismo sea una pata más y en el eje del espacio. Está claro que ese sector no tendría internas y elegiría por “consenso” a Lavagna como candidato.

El trasfondo del mensaje de Lavagna es que tiene serias sospechas de que Massa y posiblemente otros dirigentes de Argentina Federal están hablando con Cristina Kirchner y negociando la posibilidad de dirimir candidaturas en una primaria, por eso dejó claro que no pretende estar dentro de la interna del justicialismo. Por eso el lema del nuevo espacio será “mejor futuro”, un mensaje claro de que no quiere “volver al pasado”.

Fuentes del entorno del ex ministro contaron a LPO que no está dispuesto a un acuerdo con el kirchnerismo y que rechaza la idea de “todos adentro” que pretenden algunos dirigentes, incluso uno de sus principales impulsores, Eduardo Duhalde. Cerca de Lavagna también dicen que respetan pero no comparten las declaraciones del ex presidente, que sostuvo que debería aceptar ir a primarias.

